1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Таллин за пределами Старого города: путешествие на авто
Погрузитесь в уникальную атмосферу Таллина, узнайте его историю и современность в комфортной авто-экскурсии
«Затем мы рассмотрим замок, который снимали в нашем любимом Шерлоке Холмсе, в Собаке Баскервилей — на самом деле это замок графа Орлова-Давыдова»
Сегодня в 12:30
10 июня в 09:00
€60 за всё до 3 чел.
Квест
2 часа
Детский квест «Стражи Старого Таллина» - образовательное приключение
Ваш ребенок станет героем собственной истории, путешествуя по знаковым местам Таллина в захватывающем квесте
Начало: У Собора Александра Невского
«Ребята пройдут по центральной Ратушной площади и улицам Пикк и Пикк-Ялг, увидят средневековый замок Тоомпеа, Крепостную стену и, конечно, надвратные башни»
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
€65 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия: мудрые седины города Хаапсалу
Удивительный Хаапсалу: морской променад, древний замок и легенды города ждут вас на индивидуальной экскурсии
«Гордостью города является Орденский замок 13 века, который несмотря на военные лихолетья, отлично сохранился»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€240 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Путешествие в замок Раквере
Отправиться в средневековую крепость и увидеть Эстонию за пределами Таллина
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€300 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Дворец для Золушки. Кадриорг
Cамый грандиозный дворцово-парковый ансамбль в Эстонии
Начало: У инфопункта парка Кадриорг
«Сегодня дворец предстаёт перед нами во всей своей красе»
Завтра в 12:00
13 июня в 10:00
€65 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6 часов
Поездка в национальный парк Лахемаа и замок Раквере: погружение в историю
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по национальному парку Лахемаа и средневековому замку Раквере
«В замке вас встретит средневековая горожанка, которая выдаст вам накидки и сопроводит в это увлекательное, средневековое путешествие»
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€180 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
13 часов
Единение с природой на островах Муху и Сааремаа
Насладиться красотой, спокойствием и аутентичностью знаменитых эстонских достопримечательностей
«В городе мы посетим хорошо сохранившийся в Эстонии епископский замок, вспомним легенды и предания»
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
€400 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- IIlona8 мая 2024Дарья, спасибо большое за квест! Было интересно всем: и детям и взрослым
- SSvetlana3 апреля 2024Наталия, огромное спасибо за экскурсию. Очень интересный маршрут. Все было продумано с учетом наших пожеланий. Получили большое удовольствие от общения с Вами.
- OOlga31 марта 2024Квест увлекательный, время пролетело незаметно. Узнали много интересного, погрузились в историю города. Рекомендуем!
- OOlena22 ноября 2023Душевное спасибо за невероятную экскурсию! Замечательный, знающий, любящий свое дело экскурсовод! Прекрасно проведенное время - душевно, с юмором и познавательно. Прекрасный город Таллин и его жители! Низкий поклон и сердечное спасибо Вам, Наталия!
- ССветлана28 октября 2023С Дарьей мы прекрасно провели время. Все в игровой форме. Наш возраст от 2-55. И всем было интересно! Спасибо огромное!
- ООльга9 октября 2022Все отлично! Огромное Спасибо
- ссергей9 марта 2020экскурсии отличные, Роман замечательный гид. очень приятный в общении человек. надо только быть готовым много ходить. у нас получалось около 16000 шагов в день. так что было здорово и позанавательно. Сергей, Ирина
- ЕЕлена5 ноября 2019Все прекрасно, получили удовольствие
- ЕЕлена27 августа 2019Таллинский Кадриорг - модный курорт 19 векаБольшое спасибо Татьяне за экскурсию. Все было красиво, интересно и без суеты. После Таллина с большими толпами туристов мы отдохнули, погуляли и много узнали для себя нового.
- ССветлана20 июля 2019Благодарю за увлекательный экскурс в историю искусства и архитектуры Таллинн, компетентные ответы. Творческих успехов!!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Таллину в категории «Дворцы, замки и особняки»
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