Замки, дворцы и особняки Таллина

Найдено 7 экскурсий в категории «Дворцы, замки и особняки» в Таллине на русском языке, цены от €60. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Таллин за пределами Старого города. Автоэкскурсия на вашем транспорте
Индивидуальная
2 часа
44 отзыва
Таллин за пределами Старого города: путешествие на авто
Погрузитесь в уникальную атмосферу Таллина, узнайте его историю и современность в комфортной авто-экскурсии
«Затем мы рассмотрим замок, который снимали в нашем любимом Шерлоке Холмсе, в Собаке Баскервилей — на самом деле это замок графа Орлова-Давыдова»
Сегодня в 12:30
10 июня в 09:00
60 за всё до 3 чел.
Детский квест «Стражи Старого Таллина»
🚶 Пешая
Квест
2 часа
63 отзыва
Детский квест «Стражи Старого Таллина» - образовательное приключение
Ваш ребенок станет героем собственной истории, путешествуя по знаковым местам Таллина в захватывающем квесте
Начало: У Собора Александра Невского
«Ребята пройдут по центральной Ратушной площади и улицам Пикк и Пикк-Ялг, увидят средневековый замок Тоомпеа, Крепостную стену и, конечно, надвратные башни»
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
65 за всё до 5 чел.
Экскурсия: мудрые седины города Хаапсалу
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Экскурсия: мудрые седины города Хаапсалу
Удивительный Хаапсалу: морской променад, древний замок и легенды города ждут вас на индивидуальной экскурсии
«Гордостью города является Орденский замок 13 века, который несмотря на военные лихолетья, отлично сохранился»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
240 за всё до 4 чел.
Путешествие в замок Раквере
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Путешествие в замок Раквере
Отправиться в средневековую крепость и увидеть Эстонию за пределами Таллина
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
300 за всё до 7 чел.
Дворец для Золушки. Кадриорг
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
4 отзыва
Дворец для Золушки. Кадриорг
Cамый грандиозный дворцово-парковый ансамбль в Эстонии
Начало: У инфопункта парка Кадриорг
«Сегодня дворец предстаёт перед нами во всей своей красе»
Завтра в 12:00
13 июня в 10:00
65 за всё до 10 чел.
Поездка в национальный парк Лахемаа и замок Раквере
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Поездка в национальный парк Лахемаа и замок Раквере: погружение в историю
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по национальному парку Лахемаа и средневековому замку Раквере
«В замке вас встретит средневековая горожанка, которая выдаст вам накидки и сопроводит в это увлекательное, средневековое путешествие»
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
180 за всё до 3 чел.
Единение с природой на островах Муху и Сааремаа
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Единение с природой на островах Муху и Сааремаа
Насладиться красотой, спокойствием и аутентичностью знаменитых эстонских достопримечательностей
«В городе мы посетим хорошо сохранившийся в Эстонии епископский замок, вспомним легенды и предания»
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
400 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Таллину в категории «Дворцы, замки и особняки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Таллине
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Таллин за пределами Старого города. Автоэкскурсия на вашем транспорте
  2. Детский квест «Стражи Старого Таллина»
  3. Экскурсия: мудрые седины города Хаапсалу
  4. Путешествие в замок Раквере
  5. Дворец для Золушки. Кадриорг
Какие места ещё посмотреть в Таллине
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Старый город
  3. Домский собор
  4. Вируские ворота
  5. Ратуша
  6. Монастырь Святой Бригитты
  7. Морской музей
  8. Музей Леннусадам
  9. Замок Раквере
Сколько стоит экскурсия по Таллину в июне 2024
Сейчас в Таллине в категории "Дворцы, замки и особняки" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 60 до 400. Туристы уже оставили гидам 115 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Экскурсии на русском языке в Таллине (Эстония 🇪🇪) – у нас можно купить 7 экскурсий на 2024 год по теме «Дворцы, замки и особняки», 115 ⭐ отзывов, цены от €60. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Эстонии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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