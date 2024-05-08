I Ilona Детский квест «Стражи Старого Таллина» Дарья, спасибо большое за квест! Было интересно всем: и детям и взрослым

S Svetlana Таллин за пределами Старого города. Автоэкскурсия на вашем транспорте Наталия, огромное спасибо за экскурсию. Очень интересный маршрут. Все было продумано с учетом наших пожеланий. Получили большое удовольствие от общения с Вами.

O Olga Детский квест «Стражи Старого Таллина» Квест увлекательный, время пролетело незаметно. Узнали много интересного, погрузились в историю города. Рекомендуем!

O Olena Таллин за пределами Старого города. Автоэкскурсия на вашем транспорте Душевное спасибо за невероятную экскурсию! Замечательный, знающий, любящий свое дело экскурсовод! Прекрасно проведенное время - душевно, с юмором и познавательно. Прекрасный город Таллин и его жители! Низкий поклон и сердечное спасибо Вам, Наталия!

С Светлана Детский квест «Стражи Старого Таллина» С Дарьей мы прекрасно провели время. Все в игровой форме. Наш возраст от 2-55. И всем было интересно! Спасибо огромное!

О Ольга Таллин за пределами Старого города. Автоэкскурсия на вашем транспорте Все отлично! Огромное Спасибо

с сергей Путешествие в замок Раквере экскурсии отличные, Роман замечательный гид. очень приятный в общении человек. надо только быть готовым много ходить. у нас получалось около 16000 шагов в день. так что было здорово и позанавательно. Сергей, Ирина

Е Елена Дворец для Золушки. Кадриорг Все прекрасно, получили удовольствие

Е Елена Таллинский Кадриорг - модный курорт 19 века Большое спасибо Татьяне за экскурсию. Все было красиво, интересно и без суеты. После Таллина с большими толпами туристов мы отдохнули, погуляли и много узнали для себя нового.