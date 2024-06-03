Экскурсии по паркам Таллина

Найдено 8 экскурсий в категории «Парки» в Таллине на русском языке, цены от €55. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Весь Таллин за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
110 отзывов
Таллин за один день: индивидуальная экскурсия по достопримечательностям
Погрузитесь в уникальную атмосферу Таллина, открывая его сокровища в увлекательной пешеходной и автомобильной экскурсии
«Мы покинем Старый город и отправимся осматривать знаменитый парк Кадриорг, побываем на Певческом поле, увидим замок графа Орлова Давыдова, монастырь Святой Биргитты, «Олимпийскую деревню», памятник броненосцу «Русалка»»
Сегодня в 12:30
10 июня в 08:00
105 за всё до 10 чел.
Таллин - город контрастов
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
23 отзыва
Таллин - город контрастов: старый и новый город, природа и история
Таллин - город контрастов. Экскурсия по старинным улицам и современным районам откроет вам тайны эстонской столицы
«Посетим парк Кадриорг, заложенный Петром I для своей супруги Екатерины I, — самый большой и по истине королевский парк города»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
145 за всё до 6 чел.
Таллин за пределами Старого города. Автоэкскурсия на вашем транспорте
Индивидуальная
2 часа
44 отзыва
Таллин за пределами Старого города: путешествие на авто
Погрузитесь в уникальную атмосферу Таллина, узнайте его историю и современность в комфортной авто-экскурсии
Сегодня в 12:30
10 июня в 09:00
60 за всё до 3 чел.
Таллин из трамвайного окна
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
28 отзывов
Таллин из трамвайного окна
Открыть все самые главные городские красоты и истории с необычного ракурса
Начало: У церкви на площади Свободы (Vabaduse väljak)
«По главной улице мы доедем до самого красивого предместья старого Таллинна — парка Кадриорг»
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
60 за всё до 4 чел.
Вокруг Старого Таллина
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
5 отзывов
Экскурсия Вокруг Старого Таллина: путешествие по скрытым уголкам
Погрузитесь в историю Таллина с экскурсией «Вокруг Старого Таллина», где прошлое встречается с настоящим
Начало: У Вируских ворот
«В начале прогулки вы подниметесь на романтичную Поцелуеву горку, услышите ее легенды и рассмотрите с высоты знаковые места Таллина: Русский рынок, улицу и гостиницу Виру, театр Эстонии и парк Таммсааре»
10 июня в 11:00
12 июня в 11:00
55 за всё до 8 чел.
Дворец для Золушки. Кадриорг
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
4 отзыва
Дворец для Золушки. Кадриорг
Cамый грандиозный дворцово-парковый ансамбль в Эстонии
Начало: У инфопункта парка Кадриорг
«Вы услышите о временах запустения и процветания парка и летней резиденции императорских особ»
Завтра в 12:00
13 июня в 10:00
65 за всё до 10 чел.
Поездка в национальный парк Лахемаа и замок Раквере
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Поездка в национальный парк Лахемаа и замок Раквере: погружение в историю
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по национальному парку Лахемаа и средневековому замку Раквере
«Национальный парк Лахемаа был учреждён с целью сохранения природных ландшафтов»
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
180 за всё до 3 чел.
Другая Эстония. «Шведский» город Пярну
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
Другая Эстония. «Шведский» город Пярну
Открыть красоту незаслуженно забытого морского курорта, его «шведское» барокко и выдающихся жителей
«Мы прогуляемся по красочным паркам, средневековым «шведским» улочкам»
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
230 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алена
    3 июня 2024
    Весь Таллин за один день
    Самый прекрасный день, проведенный в Таллине с прекрасным гидом Наталией, удивительные места, красота и история этого прекрасного города была интересна в рассказах Наталии. Прекрасная организация тура. Хочется повторить👌🏻
  • Н
    Наталия
    25 апреля 2024
    Весь Таллин за один день
    Экскурсия очень порадовала динамичностью, разнообразием и легкостью! Для обзорной экскурсии отличный вариант!
  • А
    Александра
    25 апреля 2024
    Весь Таллин за один день
    Заказывала экскурсию для родителей, они очень довольны. То, что часть маршрута была на машине, тоже прекрасное решение
  • S
    Svetlana
    3 апреля 2024
    Таллин за пределами Старого города. Автоэкскурсия на вашем транспорте
    Наталия, огромное спасибо за экскурсию. Очень интересный маршрут. Все было продумано с учетом наших пожеланий. Получили большое удовольствие от общения с Вами.
  • O
    Olena
    22 ноября 2023
    Таллин за пределами Старого города. Автоэкскурсия на вашем транспорте
    Душевное спасибо за невероятную экскурсию! Замечательный, знающий, любящий свое дело экскурсовод! Прекрасно проведенное время - душевно, с юмором и познавательно. Прекрасный город Таллин и его жители! Низкий поклон и сердечное спасибо Вам, Наталия!
  • Л
    Людмила
    2 марта 2023
    Вокруг Старого Таллина
    Очень нужная экскурсия! Материал интересный! Великолепная речь! Ни одного лишнего слова! Длилась больше, чем заявлено! Нам очень понравилось! Спасибо экскурсоводу за тонкие замечания и приятный юмор!
  • Е
    Елена
    6 февраля 2023
    Вокруг Старого Таллина
    Благодарю! Очень понравилась экскурсия и гид. Все было на уровне.
  • О
    Ольга
    9 октября 2022
    Таллин за пределами Старого города. Автоэкскурсия на вашем транспорте
    Все отлично! Огромное Спасибо
  • Н
    Николай
    22 июля 2022
    Таллин - город контрастов
    Расписание паромов диктовало жесткий график экскурсии в который мы уложились. Для такого обьема материала нужно, конечно, времени больше. Получилось довольно
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    поверхностное общее впечатление о Таллинне. Главное - появилась заинтерисованность приехать еще и на более длительный срок. Роман, как организатор и автор экскурсии, выглядит профессионалом. Рассказ был интересен и познавателен, местами, может быть, излишне ироничен.

  • В
    Виктория
    19 октября 2021
    Таллин - город контрастов
    Огромное спасибо Роману за содержательную и интересную экскурсию. Мы первоначально заказывали обычную обзорную экскурсию, но потом по нашей просьбе мы
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    дополнили ее поездкой по интересным местам Таллина и экскурсией в Морской музей. Наша компания- это 8 научных работников и всем было интересно. Сразу стали ориентироваться в Старом городе после экскурсии. Обязательно посоветуем Романа своим друзьям, которые вскоре собираются в Таллин. Думаю, Роман повлиял на то, что в этот чудесный город хочется еще вернуться.

Ответы на вопросы от путешественников по Таллину в категории «Парки»

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  1. Весь Таллин за один день
  2. Таллин - город контрастов
  3. Таллин за пределами Старого города. Автоэкскурсия на вашем транспорте
  4. Таллин из трамвайного окна
  5. Вокруг Старого Таллина
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9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Старый город
  3. Домский собор
  4. Вируские ворота
  5. Ратуша
  6. Монастырь Святой Бригитты
  7. Морской музей
  8. Музей Леннусадам
  9. Замок Раквере
Сколько стоит экскурсия по Таллину в июне 2024
Сейчас в Таллине в категории "Парки" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 55 до 230. Туристы уже оставили гидам 216 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Экскурсии на русском языке в Таллине (Эстония 🇪🇪) – у нас можно купить 8 экскурсий на 2024 год по теме «Парки», 216 ⭐ отзывов, цены от €55. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Эстонии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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