1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Таллин за один день: индивидуальная экскурсия по достопримечательностям
Погрузитесь в уникальную атмосферу Таллина, открывая его сокровища в увлекательной пешеходной и автомобильной экскурсии
«Мы покинем Старый город и отправимся осматривать знаменитый парк Кадриорг, побываем на Певческом поле, увидим замок графа Орлова Давыдова, монастырь Святой Биргитты, «Олимпийскую деревню», памятник броненосцу «Русалка»»
Сегодня в 12:30
10 июня в 08:00
€105 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Таллин - город контрастов: старый и новый город, природа и история
Таллин - город контрастов. Экскурсия по старинным улицам и современным районам откроет вам тайны эстонской столицы
«Посетим парк Кадриорг, заложенный Петром I для своей супруги Екатерины I, — самый большой и по истине королевский парк города»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€145 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Таллин за пределами Старого города: путешествие на авто
Погрузитесь в уникальную атмосферу Таллина, узнайте его историю и современность в комфортной авто-экскурсии
Сегодня в 12:30
10 июня в 09:00
€60 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Таллин из трамвайного окна
Открыть все самые главные городские красоты и истории с необычного ракурса
Начало: У церкви на площади Свободы (Vabaduse väljak)
«По главной улице мы доедем до самого красивого предместья старого Таллинна — парка Кадриорг»
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
€60 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Экскурсия Вокруг Старого Таллина: путешествие по скрытым уголкам
Погрузитесь в историю Таллина с экскурсией «Вокруг Старого Таллина», где прошлое встречается с настоящим
Начало: У Вируских ворот
«В начале прогулки вы подниметесь на романтичную Поцелуеву горку, услышите ее легенды и рассмотрите с высоты знаковые места Таллина: Русский рынок, улицу и гостиницу Виру, театр Эстонии и парк Таммсааре»
10 июня в 11:00
12 июня в 11:00
€55 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Дворец для Золушки. Кадриорг
Cамый грандиозный дворцово-парковый ансамбль в Эстонии
Начало: У инфопункта парка Кадриорг
«Вы услышите о временах запустения и процветания парка и летней резиденции императорских особ»
Завтра в 12:00
13 июня в 10:00
€65 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6 часов
Поездка в национальный парк Лахемаа и замок Раквере: погружение в историю
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по национальному парку Лахемаа и средневековому замку Раквере
«Национальный парк Лахемаа был учреждён с целью сохранения природных ландшафтов»
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€180 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Другая Эстония. «Шведский» город Пярну
Открыть красоту незаслуженно забытого морского курорта, его «шведское» барокко и выдающихся жителей
«Мы прогуляемся по красочным паркам, средневековым «шведским» улочкам»
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
€230 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлена3 июня 2024Самый прекрасный день, проведенный в Таллине с прекрасным гидом Наталией, удивительные места, красота и история этого прекрасного города была интересна в рассказах Наталии. Прекрасная организация тура. Хочется повторить👌🏻
- ННаталия25 апреля 2024Экскурсия очень порадовала динамичностью, разнообразием и легкостью! Для обзорной экскурсии отличный вариант!
- ААлександра25 апреля 2024Заказывала экскурсию для родителей, они очень довольны. То, что часть маршрута была на машине, тоже прекрасное решение
- SSvetlana3 апреля 2024Наталия, огромное спасибо за экскурсию. Очень интересный маршрут. Все было продумано с учетом наших пожеланий. Получили большое удовольствие от общения с Вами.
- OOlena22 ноября 2023Душевное спасибо за невероятную экскурсию! Замечательный, знающий, любящий свое дело экскурсовод! Прекрасно проведенное время - душевно, с юмором и познавательно. Прекрасный город Таллин и его жители! Низкий поклон и сердечное спасибо Вам, Наталия!
- ЛЛюдмила2 марта 2023Очень нужная экскурсия! Материал интересный! Великолепная речь! Ни одного лишнего слова! Длилась больше, чем заявлено! Нам очень понравилось! Спасибо экскурсоводу за тонкие замечания и приятный юмор!
- ЕЕлена6 февраля 2023Благодарю! Очень понравилась экскурсия и гид. Все было на уровне.
- ООльга9 октября 2022Все отлично! Огромное Спасибо
- ННиколай22 июля 2022Расписание паромов диктовало жесткий график экскурсии в который мы уложились. Для такого обьема материала нужно, конечно, времени больше. Получилось довольно
- ВВиктория19 октября 2021Огромное спасибо Роману за содержательную и интересную экскурсию. Мы первоначально заказывали обычную обзорную экскурсию, но потом по нашей просьбе мы
Ответы на вопросы от путешественников по Таллину в категории «Парки»
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