А Алена Весь Таллин за один день Самый прекрасный день, проведенный в Таллине с прекрасным гидом Наталией, удивительные места, красота и история этого прекрасного города была интересна в рассказах Наталии. Прекрасная организация тура. Хочется повторить👌🏻

Н Наталия Весь Таллин за один день Экскурсия очень порадовала динамичностью, разнообразием и легкостью! Для обзорной экскурсии отличный вариант!

А Александра Весь Таллин за один день Заказывала экскурсию для родителей, они очень довольны. То, что часть маршрута была на машине, тоже прекрасное решение

S Svetlana Таллин за пределами Старого города. Автоэкскурсия на вашем транспорте Наталия, огромное спасибо за экскурсию. Очень интересный маршрут. Все было продумано с учетом наших пожеланий. Получили большое удовольствие от общения с Вами.

O Olena Таллин за пределами Старого города. Автоэкскурсия на вашем транспорте Душевное спасибо за невероятную экскурсию! Замечательный, знающий, любящий свое дело экскурсовод! Прекрасно проведенное время - душевно, с юмором и познавательно. Прекрасный город Таллин и его жители! Низкий поклон и сердечное спасибо Вам, Наталия!

Л Людмила Вокруг Старого Таллина Очень нужная экскурсия! Материал интересный! Великолепная речь! Ни одного лишнего слова! Длилась больше, чем заявлено! Нам очень понравилось! Спасибо экскурсоводу за тонкие замечания и приятный юмор!

Е Елена Вокруг Старого Таллина Благодарю! Очень понравилась экскурсия и гид. Все было на уровне.

О Ольга Таллин за пределами Старого города. Автоэкскурсия на вашем транспорте Все отлично! Огромное Спасибо

Н Николай Таллин - город контрастов читать дальше поверхностное общее впечатление о Таллинне. Главное - появилась заинтерисованность приехать еще и на более длительный срок. Роман, как организатор и автор экскурсии, выглядит профессионалом. Рассказ был интересен и познавателен, местами, может быть, излишне ироничен. Расписание паромов диктовало жесткий график экскурсии в который мы уложились. Для такого обьема материала нужно, конечно, времени больше. Получилось довольно