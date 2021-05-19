Полезная информация о Себу
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Местное время в Себу
03:2725
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇵🇭 Филиппины
|Название города
|Себу
|По-английски
|Cebu City
|Столица региона
|Себу является столицей региона
|Население города
|798 634 чел.
|Аэропорт
|Себу-Мактан CEB
|Часовой пояс
|Asia/Manila
|Средняя высота
|37 м. от уровня моря
Где находится Себу на карте
Себу
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