Полезная информация о Себу

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Местное время в Себу
03:2725
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇵🇭 Филиппины
Название городаСебу
По-английскиCebu City
Столица регионаСебу является столицей региона
Население города798 634 чел.
АэропортСебу-Мактан CEB
Часовой поясAsia/Manila
Средняя высота37 м. от уровня моря

Где находится Себу на карте

Себу фото города
Себу

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