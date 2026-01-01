Мои заказы

Развлечения в Маниле

Найдено 4 экскурсии в категории «Развлечения» в Маниле на русском языке, цены от $231. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Тааль и Тагайтай: огненное сердце и зелёные просторы
На машине
13 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
Насладитесь видами на вулкан Тааль и зелёные просторы Тагайтая. Путешествие обещает незабываемые впечатления и разнообразные активности для всех
Начало: Ваш отель в г. Манила
«парк аттракционов Sky Ranch Tagaytay»
Завтра в 06:00
20 янв в 06:00
$308 за всё до 3 чел.
Себу-каньонинг, водопады Кавасан, снорклинг с китовыми акулами и о. Сумилон
12 часов
Индивидуальная
до 12 чел.
Начало: Ваш отель в г. Себу
Расписание: Ежедневно. В 4 ч. утра
Завтра в 04:00
20 янв в 04:00
$231 за всё до 12 чел.
Себу-снорклинг с китовыми акулами, сардинами, черепахами+каньонинг и водопад
12 часов
Индивидуальная
до 12 чел.
Начало: Ваш отель в г. Себу
Расписание: Ежедневно. В 4 ч. утра.
Завтра в 04:00
20 янв в 04:00
$231 за всё до 12 чел.
Себу-снорклинг с китовыми акулами, потрясающий водопад Тумалог, о. Сумилонг
12 часов
Индивидуальная
до 12 чел.
Начало: Ваш отель в г. Себу
Расписание: Ежедневно. В 4 ч. утра.
Завтра в 04:00
20 янв в 04:00
$231 за всё до 12 чел.

Сколько стоит экскурсия по Маниле в январе 2026
Сейчас в Маниле в категории "Развлечения" можно забронировать 4 экскурсии от 231 до 308. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
