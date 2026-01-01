Индивидуальная
до 3 чел.
Тааль и Тагайтай: огненное сердце и зелёные просторы
Насладитесь видами на вулкан Тааль и зелёные просторы Тагайтая. Путешествие обещает незабываемые впечатления и разнообразные активности для всех
Начало: Ваш отель в г. Манила
«парк аттракционов Sky Ranch Tagaytay»
Завтра в 06:00
20 янв в 06:00
$308 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 12 чел.
Себу-каньонинг, водопады Кавасан, снорклинг с китовыми акулами и о. Сумилон
Начало: Ваш отель в г. Себу
Расписание: Ежедневно. В 4 ч. утра
Завтра в 04:00
20 янв в 04:00
$231 за всё до 12 чел.
Индивидуальная
до 12 чел.
Себу-снорклинг с китовыми акулами, сардинами, черепахами+каньонинг и водопад
Начало: Ваш отель в г. Себу
Расписание: Ежедневно. В 4 ч. утра.
Завтра в 04:00
20 янв в 04:00
$231 за всё до 12 чел.
Индивидуальная
до 12 чел.
Себу-снорклинг с китовыми акулами, потрясающий водопад Тумалог, о. Сумилонг
Начало: Ваш отель в г. Себу
Расписание: Ежедневно. В 4 ч. утра.
Завтра в 04:00
20 янв в 04:00
$231 за всё до 12 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Маниле в категории «Развлечения»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Маниле
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4:
Какие места ещё посмотреть в Маниле
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в январе:
Сколько стоит экскурсия по Маниле в январе 2026
Сейчас в Маниле в категории "Развлечения" можно забронировать 4 экскурсии от 231 до 308. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Маниле (Филиппины 🇵🇭) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2026 год по теме «Развлечения», 1 ⭐ отзыв, цены от $231. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Филиппин. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март