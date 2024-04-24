Экскурсии по Хельсинки на машине с гидом

Найдено 4 экскурсии в категории «На машине» в Хельсинки на русском языке, цены от €82. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
По Хельсинки на автомобиле Merсedes-Benz C-class
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
114 отзывов
По Хельсинки на автомобиле Merсedes-Benz C-class
Увидеть больше, чем на пешеходной - обзорная авто-экскурсия по исторической части города
Завтра в 12:30
10 июня в 11:30
150 за всё до 4 чел.
Трансфер + обзорная экскурсия по Хельсинки
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
10 отзывов
Трансфер в Хельсинки с обзорной экскурсией: начните путешествие с приятных впечатлений
Встреча в аэропорту и комфортная поездка по Хельсинки с личным гидом. Узнайте все о городе, не теряя времени
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
250 за всё до 4 чел.
Из Хельсинки в Турку - поездка в средневековый город
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
Путешествие из Хельсинки в Турку: В гости к средневековью
Погрузитесь в атмосферу средневекового Турку, его исторические места и архитектурные шедевры ждут вас
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 20:00
Завтра в 08:00
351 за всё до 4 чел.
Выгодный трансфер в Хельсинки
🚗 На машине
Индивидуальная
30 минут
Выгодный трансфер в Хельсинки: комфорт и удобство
Русскоговорящий водитель встретит вас в аэропорту Хельсинки-Вантаа и отвезёт по нужному адресу. Помощь с багажом и интересные рассказы о городе
Завтра в 05:00
10 июня в 00:00
82 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    24 апреля 2024
    По Хельсинки на автомобиле Merсedes-Benz C-class
    Замечательная экскурсия получилась у нас, спасибо Вам большое. Было и круто и интересно и весело. Очень удобно и комфортно. Море эмоций и впечатлений Всем рекомендую.
  • A
    Alexander
    21 марта 2024
    По Хельсинки на автомобиле Merсedes-Benz C-class
    Ольга была замечательным гидом и организатором в Хельсинки. Мы провели с ней несколько дней в недавней поездке. Она отвезла нас
    читать дальше

    в аэропорт и обратно. Она показала нам много интересных достопримечательностей города. Она даже организовала горящую однодневную поездку в Таллинн. Она была терпелива и любезна на каждом шагу. Мы очень рекомендуем Ольгу.

  • L
    Larysa
    23 февраля 2024
    По Хельсинки на автомобиле Merсedes-Benz C-class
    First time in Finland. First time in Helsinki. And not a first time on a guided tour. Albeit not for long, only two
    читать дальше

    hours, but I wanted to come back… Come back and slowly visit the places that I identified to myself from the guide’s story about this city, about the people who lived here. Come back and immerse yourself in their traditions, listen to the music they listen to, admire nature… Just listen to the silence… These are my impressions after meeting Helga. Two hours in Helsinki and there’s a lot of think about… Thank you and all the best Первый раз в Финляндии. Первый раз в Хельсинки. И уже не первый раз на экскурсии. Пусть ненадолго, всего два часа, но мне захотелось вернуться… Возвращайтесь и потихоньку посещайте те места, которые я определил для себя из рассказа гида об этом городе, о людях, которые здесь жили. Вернитесь и окунитесь в их традиции, послушайте музыку, которую они слушают, полюбуйтесь природой… Просто послушай тишину… Вот мои впечатления после знакомства с Хельгой. Два часа в Хельсинки и много о чем подумать… Спасибо и всего наилучшего

  • О
    Ольга
    13 мая 2022
    Трансфер + обзорная экскурсия по Хельсинки
    Воспользовались маленькой паузой между рейсами и поехали на экскурсию с Леной…. и влюбились в Хельсинки. Она рассказывала с большой любовью
    читать дальше

    к стране, к городу, к культуре, к жителям и традициям, что не возможно было остаться равнодушным. Посетили основные места и поняли, что еще приедем и что еще будем узнавать и узнавать… Всем транзитникам и не только рекомендую! Время пролетело быстро, но остались замечательные фотографии, эмоции удовольствия и привкус кофе по фински которое мы пили.

  • К
    Карина
    13 марта 2020
    Из Хельсинки в Турку - поездка в средневековый город
    Всей семьёй хотим поблагодарить Евгению за солнечный день поведённый в Турку. По пути рассказала много интересного, нам было весело и
    читать дальше

    очень интересно! На кофе остановились в местном заведении, что произвело много эмоций! В Турку насладились средневековьем - Абоский Замок - издалека посмотрели на строительство лайнера, на подобных совершали путешествие, что для нас было интересно! Спасибо огромное! Всем рекомендуем!

  • Z
    Zvereva E.
    5 марта 2020
    Ежедневная пешеходная экскурсия по Хельсинки
    Экскурсия замечательная! Если ее проводит Дарья, то считайте, что вам повезло вдвойне!
  • Н
    Наталья
    17 февраля 2020
    Трансфер + обзорная экскурсия по Хельсинки
    Очень понравилась экскурсия с Еленой! Она очень интеллигентный, воспитанный, тактичный и образованный человек. Все познавательно и интересно. Время пролетело незаметно
    читать дальше

    и после экскурсии появилось желание посетить многие места о которых даже не знали. Все очень профессионально и на высшем уровне, увлекательно, доброжелательно, по делу! Мы с мужем остались довольны и подучили то, что искали. Спасибо Елене. Рекомендую!

  • Д
    Дмитрий
    14 января 2020
    Трансфер + обзорная экскурсия по Хельсинки
    Лена - Вы супер! Прекрасная экскурсия по городу для семьи с детьми 18 и 12 лет. Чистая и классная небольшая
    читать дальше

    машина, но уместились вчетвером хорошо! Дети и взрослые в восторге, успели за 3,5 часа многое увидеть и услышать, интересные рассказы, много фактов и все как то легко) вернёмся и ещё обязательно увидимся с Еленой

  • Н
    Наталья
    26 августа 2019
    Из Хельсинки в Турку - поездка в средневековый город
    Экскурсия поездка была замечательной, по дороге много узнали о самой Финляндии, попробовали нац еду, в Турку экскурсия была отлично спланирована.
  • K
    Kirill R.
    11 августа 2019
    Ежедневная пешеходная экскурсия по Хельсинки
    Экскурсия очень понравилась. Гид Дарья очень прекрасно провела нас по городу.

Ответы на вопросы от путешественников по Хельсинки в категории «На машине»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Хельсинки
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. По Хельсинки на автомобиле Merсedes-Benz C-class
  2. Трансфер + обзорная экскурсия по Хельсинки
  3. Из Хельсинки в Турку - поездка в средневековый город
  4. Выгодный трансфер в Хельсинки
Какие места ещё посмотреть в Хельсинки
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Торговая площадь
  3. Парламент
Сколько стоит экскурсия по Хельсинки в июне 2024
Сейчас в Хельсинки в категории "На машине" можно забронировать 4 экскурсии от 82 до 351. Туристы уже оставили гидам 126 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Хельсинки (Финляндия 🇫🇮) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год на машине, 126 ⭐ отзывов, цены от €82. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Финляндии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам