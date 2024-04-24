1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
По Хельсинки на автомобиле Merсedes-Benz C-class
Увидеть больше, чем на пешеходной - обзорная авто-экскурсия по исторической части города
Завтра в 12:30
10 июня в 11:30
€150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Трансфер в Хельсинки с обзорной экскурсией: начните путешествие с приятных впечатлений
Встреча в аэропорту и комфортная поездка по Хельсинки с личным гидом. Узнайте все о городе, не теряя времени
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
€250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Путешествие из Хельсинки в Турку: В гости к средневековью
Погрузитесь в атмосферу средневекового Турку, его исторические места и архитектурные шедевры ждут вас
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 20:00
Завтра в 08:00
€351 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
30 минут
Выгодный трансфер в Хельсинки: комфорт и удобство
Русскоговорящий водитель встретит вас в аэропорту Хельсинки-Вантаа и отвезёт по нужному адресу. Помощь с багажом и интересные рассказы о городе
Завтра в 05:00
10 июня в 00:00
€82 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия24 апреля 2024Замечательная экскурсия получилась у нас, спасибо Вам большое. Было и круто и интересно и весело. Очень удобно и комфортно. Море эмоций и впечатлений Всем рекомендую.
- AAlexander21 марта 2024Ольга была замечательным гидом и организатором в Хельсинки. Мы провели с ней несколько дней в недавней поездке. Она отвезла нас
- LLarysa23 февраля 2024First time in Finland. First time in Helsinki. And not a first time on a guided tour. Albeit not for long, only two
- ООльга13 мая 2022Воспользовались маленькой паузой между рейсами и поехали на экскурсию с Леной…. и влюбились в Хельсинки. Она рассказывала с большой любовью
- ККарина13 марта 2020Всей семьёй хотим поблагодарить Евгению за солнечный день поведённый в Турку. По пути рассказала много интересного, нам было весело и
- ZZvereva E.5 марта 2020Ежедневная пешеходная экскурсия по ХельсинкиЭкскурсия замечательная! Если ее проводит Дарья, то считайте, что вам повезло вдвойне!
- ННаталья17 февраля 2020Очень понравилась экскурсия с Еленой! Она очень интеллигентный, воспитанный, тактичный и образованный человек. Все познавательно и интересно. Время пролетело незаметно
- ДДмитрий14 января 2020Лена - Вы супер! Прекрасная экскурсия по городу для семьи с детьми 18 и 12 лет. Чистая и классная небольшая
- ННаталья26 августа 2019Экскурсия поездка была замечательной, по дороге много узнали о самой Финляндии, попробовали нац еду, в Турку экскурсия была отлично спланирована.
- KKirill R.11 августа 2019Ежедневная пешеходная экскурсия по ХельсинкиЭкскурсия очень понравилась. Гид Дарья очень прекрасно провела нас по городу.
Ответы на вопросы от путешественников по Хельсинки в категории «На машине»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Хельсинки
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Хельсинки
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Хельсинки в июне 2024
Сейчас в Хельсинки в категории "На машине" можно забронировать 4 экскурсии от 82 до 351. Туристы уже оставили гидам 126 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Хельсинки (Финляндия 🇫🇮) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год на машине, 126 ⭐ отзывов, цены от €82. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Финляндии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август