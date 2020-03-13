2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Май-сентябрь идеально подходят для экскурсии, так как в это время можно насладиться прогулками по историческим улицам и посещением достопримечательностей в комфортных условиях.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Кафедральный собор
Средневековая крепость
Район Порт-Артур
Описание экскурсии
О, славное Средневековье!
История города с многолетним прошлым оживет для вас в его центре. Вы увидите Кафедральный собор и средневековую крепость, полюбуетесь архитектурными постройками в стиле ампир и заглянете в район Порт-Артур, знаменитый деревянными домами, появившимися здесь в начале 20 века. Я объясню, как после крестовых походов на побережье реки Аура начали появляться католические храмы. В один из них — Кафедральный собор Турку — зайдем, чтобы узнать историю католического, а после реформации — лютеранского собора.
Внутри королевской крепости
Вы побываете в средневековой крепости, где жила королевская семья Швеции. Я расскажу, как в те далекие времена в интерьерах замка царствовал стиль ренессанс, в больших праздничных залах не смолкали разговоры, а придворная жизнь герцога и герцогини была на слуху у всего королевства. Вы не просто прогуляетесь по замку, а познакомитесь со средневековым интерьерами и бытом: увидите темницы, бальный зал, покои короля и королевы и спальни фрейлин. А на музейной экспозиции разберетесь, из какой посуды ели и какие наряды и украшения носили жители замка.
Организационные детали
Билет в замок не входит в стоимость: взрослый билет стоит 12 евро, детский — 5.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — ваш гид в Хельсинки
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 159 туристов
Гид-экскурсовод по Хельсинки, Порвоо, Турку, Наантали, Котка.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Карина
Всей семьёй хотим поблагодарить Евгению за солнечный день поведённый в Турку. По пути рассказала много интересного, нам было весело и очень интересно! На кофе остановились в местном заведении, что произвело много эмоций! В Турку насладились средневековьем - Абоский Замок - издалека посмотрели на строительство лайнера, на подобных совершали путешествие, что для нас было интересно! Спасибо огромное! Всем рекомендуем!
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Н
Наталья
Экскурсия поездка была замечательной, по дороге много узнали о самой Финляндии, попробовали нац еду, в Турку экскурсия была отлично спланирована.
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