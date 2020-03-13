2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Май-сентябрь идеально подходят для экскурсии, так как в это время можно насладиться прогулками по историческим улицам и посещением достопримечательностей в комфортных условиях.

Портовый город Турку, первая столица Финляндии, открывает свои двери для путешественников, желающих окунуться в атмосферу средневековья.На протяжении экскурсии вы посетите Кафедральный собор Турку, где каждый камень хранит истории прошлого, прогуляетесь

по району Порт-Артур с его уникальными деревянными постройками, которые перенесут вас в начало 20 века. Замок, где проживала королевская семья Швеции, раскроет перед вами свои тайны: от бальных залов до темниц. Вы узнаете, как жили, чем питались и во что одевались жители замка. Эта экскурсия не просто познакомит вас с историей, но и позволит ощутить дух средневековья, который все еще живет в стенах старинных зданий и улочках Турку. Подарите себе незабываемое приключение в средневековый город, который ждет, чтобы рассказать свои истории

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

О, славное Средневековье!

История города с многолетним прошлым оживет для вас в его центре. Вы увидите Кафедральный собор и средневековую крепость, полюбуетесь архитектурными постройками в стиле ампир и заглянете в район Порт-Артур, знаменитый деревянными домами, появившимися здесь в начале 20 века. Я объясню, как после крестовых походов на побережье реки Аура начали появляться католические храмы. В один из них — Кафедральный собор Турку — зайдем, чтобы узнать историю католического, а после реформации — лютеранского собора.

Внутри королевской крепости

Вы побываете в средневековой крепости, где жила королевская семья Швеции. Я расскажу, как в те далекие времена в интерьерах замка царствовал стиль ренессанс, в больших праздничных залах не смолкали разговоры, а придворная жизнь герцога и герцогини была на слуху у всего королевства. Вы не просто прогуляетесь по замку, а познакомитесь со средневековым интерьерами и бытом: увидите темницы, бальный зал, покои короля и королевы и спальни фрейлин. А на музейной экспозиции разберетесь, из какой посуды ели и какие наряды и украшения носили жители замка.

Организационные детали

Билет в замок не входит в стоимость: взрослый билет стоит 12 евро, детский — 5.