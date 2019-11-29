2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Главные достопримечательности и лучшие обзорные виды финской столицы на дружеской экскурсии

Павел
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Павел – ваш гид
Вы погуляете по историческому центру Хельсинки, раскроете характер старинных площадей и церквей, подниметесь на лучшие смотровые площадки и насладитесь захватывающими панорамами города.

Я не только расскажу историю финской столицы, но и помогу понять ее современную жизнь и местный менталитет.
100 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча у часов под универмагом Стокманн
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У этой экскурсии2 отзыва
5
Хельсинки как на ладони
Хельсинки как на ладони

Что вас ожидает

Все краски Хельсинки
Мы начнем экскурсию в месте, где встречаются все жители Хельсинки, — под волшебными часами универмага Стокманн. Поднимемся на недавно открывшуюся террасу на его крыше, после чего отправимся гулять по замечательной финской столице. Я покажу все главные достопримечательности центра Хельсинки: Парламент, университет, Сенатскую и Торговую площади, памятник Александру II и парк Эспланада. А еще Кафедральный и Успенский соборы, церкви Иоанна и Каллио. Кроме того, вы насладитесь великолепными видами города из панорамных баров на последних этажах фешенебельных отелей.

Самое интересное о Хельсинки
В формате дружеской беседы я помогу разобраться в истории города и полюбить его атмосферу. Вы узнаете о становлении Гельсингфорса и о том, как и почему Хельсинки стал столицей Финляндии. А также о влиянии на город шведов и русских, дореволюционном периоде его развития и потрясениях XX века. Если вам будет интересно, я расскажу о своей жизни в Финляндии и отвечу на все интересующие практические вопросы.

Кому подойдет эта экскурсия

Всем, кто любит романтику панорамных пейзажей и предпочитает дружеские беседы обыденной экскурсионной программе.

Организационные детали

Коктейли в панорамных барах не включены в стоимость экскурсии: стоимость бокала — 10-15 евро.

Хельсинки как на ладони
Хельсинки как на ладони
Хельсинки как на ладони
Хельсинки как на ладони
Хельсинки как на ладони
Хельсинки как на ладони
Хельсинки как на ладони
Хельсинки как на ладони
Хельсинки как на ладони
Хельсинки как на ладони
Хельсинки как на ладони

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у часов под универмагом Стокманн.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Павел
Павел
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Павел, мне 26 лет. Я проектировщик, юрист по образованию и гид по призванию. Организацией отдыха увлекся 4 года назад, еще в Карелии. Сейчас продолжаю заниматься любимым делом в Финляндии. С радостью помогу вам раскрыть эту замечательную северную страну!
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Ольга
29 ноября 2019
Экскурсия подойдёт непожилым людям без детей.
Маршрут и рассказ охватывают основные интересные и важные моменты города и народа в целом.
Восхитительным дополнением были посещения смотровых площадок.
Не последнюю роль сыграло и праздничное рождественское убранство города.
Гид владеет кроме того профессиональными знаниями в области проектирования, поэтому нам с мужем, как инженерам, было особенно интересно. В конечном итоге экскурсия превратилась в дружескую прогулку.
Немаловажные факты: стоимость прогулки ниже, чем у конкурентов, экскурсовод - молодой приятный и любознательный парень, рассказ на чистом русском языке, учитывались все наши пожелания.
Однозначно рекомендуем Павла и его "Хельсинки на ладонях"
21 октября 2019
Отличная экскурсия!
Павел составил интересный , познавательный маршрут, который начинался у входа в магазин Стокман и проходил по всему центру Хельсинки. Понравилось, что на каждый наш вопрос, у Павла был развернутый ответ. Стали понятны исторические моменты и архитектурные особенности города.
Павел прекрасно рассказывает и все объясняет. Очень рекомендую! 3,5 часа пролетели совершенно незаметно.
Подбирайте одежду по погоде и удобную обувь и Ваше знакомство с Хельсинки пройдет прекрасно.

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