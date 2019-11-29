2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Все краски Хельсинки

Мы начнем экскурсию в месте, где встречаются все жители Хельсинки, — под волшебными часами универмага Стокманн. Поднимемся на недавно открывшуюся террасу на его крыше, после чего отправимся гулять по замечательной финской столице. Я покажу все главные достопримечательности центра Хельсинки: Парламент, университет, Сенатскую и Торговую площади, памятник Александру II и парк Эспланада. А еще Кафедральный и Успенский соборы, церкви Иоанна и Каллио. Кроме того, вы насладитесь великолепными видами города из панорамных баров на последних этажах фешенебельных отелей.

Самое интересное о Хельсинки

В формате дружеской беседы я помогу разобраться в истории города и полюбить его атмосферу. Вы узнаете о становлении Гельсингфорса и о том, как и почему Хельсинки стал столицей Финляндии. А также о влиянии на город шведов и русских, дореволюционном периоде его развития и потрясениях XX века. Если вам будет интересно, я расскажу о своей жизни в Финляндии и отвечу на все интересующие практические вопросы.

Кому подойдет эта экскурсия

Всем, кто любит романтику панорамных пейзажей и предпочитает дружеские беседы обыденной экскурсионной программе.