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Cherchez la femme (Шерше ля фам), Art nouveau, Jugend, Tiffany и Финляндия

Russianguides H.
Russianguides H. – Гид из Хельсинки
Во время экскурсии 🧭 вы сможете своими глазами увидеть один из главных шедевров архитектуры «северного модерна» — виллу Hvitträsk.

Вы осмотрите виллу, прогуляетесь 👣 вдоль реки и подышите свежим воздухом.

Также вас ждет посещение владений Авроры Карамзиной — девушки с удивительной судьбой, в которую был влюблен Баратынский и многие другие знаменитые люди Петербурга.
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  • 🎩Индивидуальная
  • ☀️Однодневная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-30 человек

  • €200 за экскурсию

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Cherchez la femme (Шерше ля фам), Art nouveau, Jugend, Tiffany и Финляндия
Cherchez la femme (Шерше ля фам), Art nouveau, Jugend, Tiffany и Финляндия

Что вы увидите

  • Пригороды Хельсинки
  • Усадьба Хвиттряск и многое другое.
Знакомые слова, явно не похожи на финские, но тесно связаны с архитектурным обликом города и творчеством одного из самых известных архитектурных бюро - Gesellius, Lindgren, and Saarinen.
Молодые архитекторы своими работами прославили Финляндию, их творческая деятельность преобразила Хельсинки, совместная работа и идиллические идеи коммуны будоражали общественную мысль начала 20-го века.
Знакомиться с творчеством архитекторов в Хельсинки приезжают тысячи туристов.
Приглашаю вас познакомиться с творчеством архитекторов и интересными фактами их биографии , посетив знаменитую усадьбу Hvitträsk, расположенную в окрестностях Хельсинки.
Во время экскурсии 🧭 увидим красоту финской природы и узнаем о традициях финского народа.
Посетим усадьбу известного сахарного магната Киселева и заглянем во владения самой богатой и красивой финской петербурженки Авроры Карамзиной.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Транспортные расходы при использовании общественного транспорта и заказного транспорта
  • Стоимость входных билетов
Начало
🚩 по согласованию
Место завершения
🏁 В центре города.Место уточняется с заказчиком.
Cherchez la femme (Шерше ля фам), Art nouveau, Jugend, Tiffany и Финляндия
Cherchez la femme (Шерше ля фам), Art nouveau, Jugend, Tiffany и Финляндия
Cherchez la femme (Шерше ля фам), Art nouveau, Jugend, Tiffany и Финляндия

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Russianguides H.
Russianguides H.
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