Знакомые слова, явно не похожи на финские, но тесно связаны с архитектурным обликом города и творчеством одного из самых известных архитектурных бюро - Gesellius, Lindgren, and Saarinen.

Молодые архитекторы своими работами прославили Финляндию, их творческая деятельность преобразила Хельсинки, совместная работа и идиллические идеи коммуны будоражали общественную мысль начала 20-го века.

Знакомиться с творчеством архитекторов в Хельсинки приезжают тысячи туристов.

Приглашаю вас познакомиться с творчеством архитекторов и интересными фактами их биографии , посетив знаменитую усадьбу Hvitträsk, расположенную в окрестностях Хельсинки.

Во время экскурсии 🧭 увидим красоту финской природы и узнаем о традициях финского народа.

Посетим усадьбу известного сахарного магната Киселева и заглянем во владения самой богатой и красивой финской петербурженки Авроры Карамзиной.