Возможно, в зависимости от желания гостей, посещение Зимнего сада и Благотворительного общества.
Продолжаем наши знакомства с городом и приглашаем прогуляться 👣 вдоль залива Тёёлё. Район стал формироваться под влиянием всемирно известного финского архитектора и дизайнера Алвара Аалто в 70-гг. 20 века.
Эта часть города интересна как своей новой архитектурой: музеем современного искусства Киасма, издательским домом Sanomatalo – гостиной горожан и Дворцом Музыки, так и историей 📖 бывшего рабочего района с первыми коммунальными квартирами рабочих, загородных вилл благородных семей, заводов и фабрик и жизнью знаменитых горожан.
Во время экскурсии 🧭 хрупкая женственность соприкоснется с доблестной мужественностью. Первая красавица 19 века Аврора Карамзин и маршал Маннергейм – что могло их связывать?
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Транспортные расходы
Билет в музей
Зонтики
Начало
🚩 Железнодорожный вокзал либо по согласованию.
Место завершения
🏁 Центр города
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.