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Добрая фея Хельсинки.

Russianguides H.
Russianguides H. – Гид из Хельсинки
Вас ждет экскурсия ⛳ по интересному маршруту.

Вы увидите красивейшие 🤩 здания северного модерна, узнаете как жили рабочие в XX веке и увидите немало других достопримечательностей 🏛️.

А также вы сможете увидеть дом «Северной Авроры» — девушки, красотой которой восхищался Пушкин, а за доброту местные жители назвали ее «Доброй феей Хельсинки».
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Добрая фея Хельсинки.
Добрая фея Хельсинки.

Что вы увидите

  • Дворец Музыки
  • Дом печати
  • Библитека Ода
  • Национальный музей
  • Музей современного искусства
  • Усадьба Авроры
  • Памятники президентам и др.
  • Дворец Финляндия
  • Любимый парк и современная прогулочная зона
  • Возможно, в зависимости от желания гостей, посещение Зимнего сада и Благотворительного общества.
Продолжаем наши знакомства с городом и приглашаем прогуляться 👣 вдоль залива Тёёлё. Район стал формироваться под влиянием всемирно известного финского архитектора и дизайнера Алвара Аалто в 70-гг. 20 века.
Эта часть города интересна как своей новой архитектурой: музеем современного искусства Киасма, издательским домом Sanomatalo – гостиной горожан и Дворцом Музыки, так и историей 📖 бывшего рабочего района с первыми коммунальными квартирами рабочих, загородных вилл благородных семей, заводов и фабрик и жизнью знаменитых горожан.
Во время экскурсии 🧭 хрупкая женственность соприкоснется с доблестной мужественностью. Первая красавица 19 века Аврора Карамзин и маршал Маннергейм – что могло их связывать?
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Транспортные расходы
  • Билет в музей
  • Зонтики
Начало
🚩 Железнодорожный вокзал либо по согласованию.
Место завершения
🏁 Центр города
Добрая фея Хельсинки.
Добрая фея Хельсинки.
Добрая фея Хельсинки.

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Russianguides H.
Russianguides H.
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