Продолжаем наши знакомства с городом и приглашаем прогуляться 👣 вдоль залива Тёёлё. Район стал формироваться под влиянием всемирно известного финского архитектора и дизайнера Алвара Аалто в 70-гг. 20 века.

Эта часть города интересна как своей новой архитектурой: музеем современного искусства Киасма, издательским домом Sanomatalo – гостиной горожан и Дворцом Музыки, так и историей 📖 бывшего рабочего района с первыми коммунальными квартирами рабочих, загородных вилл благородных семей, заводов и фабрик и жизнью знаменитых горожан.

Во время экскурсии 🧭 хрупкая женственность соприкоснется с доблестной мужественностью. Первая красавица 19 века Аврора Карамзин и маршал Маннергейм – что могло их связывать?