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Идиллическая прогулка по старинной усадьбе и Порвоо

Евгения Х.
Евгения Х. – Гид из Хельсинки
На обзорной экскурсии 🧭 по провинциальному городу Порвоо вы познакомитесь со Старым городом – самым красивым районом.

Здесь вы увидите самый большой Кафедральный собор Финляндии и здание Ратуши.

Вы прогуляетесь 👣 по набережной, которая переходит в парк 🌳.

В 5 км от города находится усадьба Хайкко.

Сейчас здесь отель 🏨, но более ста лет назад здесь останавливалась царская семья.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🍤Можно и покушать
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €185 за экскурсию

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Идиллическая прогулка по старинной усадьбе и Порвоо
Идиллическая прогулка по старинной усадьбе и Порвоо

Что вы увидите

  • Порвоо
Мы прогуляемся по шикарному парку на морском побережье, посетим старое здание усадьбы на холме и прогуляемся по дорожкам вдоль беседок, настраивающих на отдых и спокойствие.
Усадьба расположена в центре прекрасного приморского парка всего в получасе езды на автомобиле 🚘 от столицы ⭐️ Финляндии — Хельсинки, и всего в 5 км от идиллического Старого города Порвоо. Здесь вас ждут теплое обслуживание, историческая усадебная атмосфера и великолепный морской вид.
Неудивительно, что здесь любили проводить время известные в Финляндии и России люди. В конце 19 века усадьбу посетил князь Владимир Александрович Романов с супругой Марией Павловной, совершая круиз по Финскому архипелагу. А в 1917 г. сюда уехал князь Кирилл Владимирович Романов, где в этом же году у него родился сын Владимир Кириллович. За год до смерти, в 1991 г., князь Владимир Кириллович приезжал в Порвоо и в усадьбу с членами своей семьи.
Высококачественный ресторан поместья славится своей кухней. Здесь можно отведать простые, но изысканные блюда лучшего финского повара: баранину под черничным соусом с клубникой, жареные в сметане белые грибы (это из меню эпохи Романовых), а также суп из лосося и копченую говяжью вырезку.
Что входит
  • услуги гида
  • транспорт
Что не входит
  • личные расходы
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Идиллическая прогулка по старинной усадьбе и Порвоо
Идиллическая прогулка по старинной усадьбе и Порвоо
Идиллическая прогулка по старинной усадьбе и Порвоо

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Евгения Х.
Евгения Х.
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