Мы прогуляемся по шикарному парку на морском побережье, посетим старое здание усадьбы на холме и прогуляемся по дорожкам вдоль беседок, настраивающих на отдых и спокойствие.

Усадьба расположена в центре прекрасного приморского парка всего в получасе езды на автомобиле 🚘 от столицы ⭐️ Финляндии — Хельсинки, и всего в 5 км от идиллического Старого города Порвоо. Здесь вас ждут теплое обслуживание, историческая усадебная атмосфера и великолепный морской вид.

Неудивительно, что здесь любили проводить время известные в Финляндии и России люди. В конце 19 века усадьбу посетил князь Владимир Александрович Романов с супругой Марией Павловной, совершая круиз по Финскому архипелагу. А в 1917 г. сюда уехал князь Кирилл Владимирович Романов, где в этом же году у него родился сын Владимир Кириллович. За год до смерти, в 1991 г., князь Владимир Кириллович приезжал в Порвоо и в усадьбу с членами своей семьи.

Высококачественный ресторан поместья славится своей кухней. Здесь можно отведать простые, но изысканные блюда лучшего финского повара: баранину под черничным соусом с клубникой, жареные в сметане белые грибы (это из меню эпохи Романовых), а также суп из лосося и копченую говяжью вырезку.