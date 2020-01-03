2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Дорогами шведских королей

Хельсингфорс, ставший отправной точной истории Хельсинки, до сих пор сохранил следы королевского присутствия: здесь вы можете в красках представить, какой была Финляндия в 16 — 18 веках. Вы полюбуетесь восхитительными видами с горы, на которой шведский монарх Густав Вааса принял решение основать Хельсинки, и узнаете, почему король остановил выбор именно на этом месте. Затем рассмотрите стелу, посвященную другому королю, Густаву Второму Адольфу, а я расскажу о роли этого монарха в становлении Финляндии.

Арт-кварталы и северные пейзажи

Кроме исторических знаковых мест в Хельсингфорсе сосредоточено немало памятников финской промышленной архитектуры, арт-пространств и заповедных уголков. Мы прогуляемся по прибрежной полосе, разговаривая об особенностях местной природы и наслаждаясь видами Финского залива. Следом по «новому» мосту переправимся в необычный арт-квартал, построенный на месте бывших производственных корпусов: сейчас здесь можно оценить креативные решения финского дизайна, необычные скульптуры и контрастирующие с новшествами аутентичные деревянные дома 19 века. А в завершение прогулки наведаемся в первую в Хельсинки загородную виллу с красивейшим парком, любимым местными жителями, уютными огородами и оранжереей.