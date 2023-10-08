2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Погрузитесь в уникальную атмосферу Хельсинки, где каждый уголок расскажет свою историю о прошлом и настоящем
Представьте себе город, где каждый камень дышит историей, а каждое здание открывает новую страницу прошлого.
Хельсинки, город с богатым наследием и уникальной культурой, приглашает вас на экскурсию, которая перенесет вас в читать дальшеуменьшить
эпоху шведских королей и покажет, как на протяжении веков формировалось лицо современной Финляндии.
Вы увидите место, где в 16 веке был заложен первый камень в основание Хельсингфорса, пройдетесь по дорогам, которыми ходили монархи, и оцените, как старинные промышленные здания превратились в современные арт-пространства.
Ваш путь пролегает через живописные прибрежные ландшафты, уединенные арт-кварталы и заканчивается в уютной загородной вилле с парком, где каждый уголок скрывает свою историю.
Эта экскурсия - не просто прогулка, а путешествие сквозь время, которое позволит вам увидеть Хельсинки совершенно с другой стороны
Лучшее время для экскурсии в Хельсинки - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а дни длинные, что позволяет насладиться прогулками и видами города в полной мере. Весной и осенью, в мае, сентябре и октябре, также можно получить удовольствие от экскурсии, хотя погода может быть более переменчивой. Зимой, с ноября по апрель, экскурсия возможна, но стоит учитывать холод и короткий световой день, что может ограничить время на открытом воздухе.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Стела Густава Второго Адольфа
Арт-квартал
Первая загородная вилла Хельсинки
Музей техники
Описание экскурсии
Дорогами шведских королей
Хельсингфорс, ставший отправной точной истории Хельсинки, до сих пор сохранил следы королевского присутствия: здесь вы можете в красках представить, какой была Финляндия в 16 — 18 веках. Вы полюбуетесь восхитительными видами с горы, на которой шведский монарх Густав Вааса принял решение основать Хельсинки, и узнаете, почему король остановил выбор именно на этом месте. Затем рассмотрите стелу, посвященную другому королю, Густаву Второму Адольфу, а я расскажу о роли этого монарха в становлении Финляндии.
Арт-кварталы и северные пейзажи
Кроме исторических знаковых мест в Хельсингфорсе сосредоточено немало памятников финской промышленной архитектуры, арт-пространств и заповедных уголков. Мы прогуляемся по прибрежной полосе, разговаривая об особенностях местной природы и наслаждаясь видами Финского залива. Следом по «новому» мосту переправимся в необычный арт-квартал, построенный на месте бывших производственных корпусов: сейчас здесь можно оценить креативные решения финского дизайна, необычные скульптуры и контрастирующие с новшествами аутентичные деревянные дома 19 века. А в завершение прогулки наведаемся в первую в Хельсинки загородную виллу с красивейшим парком, любимым местными жителями, уютными огородами и оранжереей.
Организационные детали
Также можем дополнить программу посещением Музея техники (по желанию).
Дополнительные расходы: проезд и входные билеты в музей.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Инна — Организатор в Хельсинки
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1803 туристов
Гид с 25-летним стажем. Люблю и уважаю наш народ, страну и город, в котором прожила уже более 25 лет. Работаю в тесном сотрудничестве с Обществом знатоков города, университетом и ассоциацией гидов Хельсинки. В составе группы русскоязычных гидов-энтузиастов — членов ассоциации провожу пешеходные экскурсии. Поверьте, Хельсинки очень интересный, и здесь есть, что рассказать и показать!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
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3
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2
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J
Jelena
Инна влюбляет в Хельсинки и финский народ. информация преподносилась легко и интересно - не занудно, а хотелось слушать и слушать. Спасибо за экскурсию 🫶🏻
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Е
Евгений
Мы очень благодарны Инне за путешествие в прошлое Хельсинки. Интересная экскурсия, прекрасная подача материала! Нагулялись, узнали много нового, за три часа увидели много мест, важных, которые пропустили бы и не заметили, гуляя сами. Инна чудесный гид, очень любит и знает Финляндию! Спасибо большое, рекомендуем всем!
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С
Светлана
Порясающе интересная экскурсия. Огромная благодарность гиду Инне за её знания,эрудицию,погружение в материал, за желание её слушать еще и еще,гуляя с ней по прекрасным улицам города.
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Ю
Юлия
Очень понравился экскурсовод! Шел дождь, но гид предложила изменить маршрут и мы остались очень довольны!