2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Истории шведских королей, лаконичные пейзажи и промышленные арт-кварталы

Inna
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Inna – экскурсионное агентство
Эта прогулка приведет вас к месту, куда редко наведываются туристы, а зря — ведь именно здесь, среди густых лесов и высоких порогов, в 16 веке был основан Хельсингфорс.

Вы взглянете на город глазами шведских королей и перенесетесь в их славную эпоху, увидите старинные промышленные здания, ставшие арт-пространствами, и финские деревянные домики.

Я покажу вам тот самый Хельсинки, который должен был, по пророчеству короля Густава Вааса, «затмить успехами зазнайку Ревель».
105 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии2 отзыва
5
С чего начинался Хельсинки
С чего начинался Хельсинки

Что вас ожидает

Дорогами шведских королей
Хельсингфорс, ставший отправной точной истории Хельсинки, до сих пор сохранил следы королевского присутствия: здесь вы можете в красках представить, какой была Финляндия в 16 — 18 веках. Вы полюбуетесь восхитительными видами с горы, на которой шведский монарх Густав Вааса принял решение основать Хельсинки, и узнаете, почему король остановил выбор именно на этом месте. Затем рассмотрите стелу, посвященную другому королю, Густаву Второму Адольфу, а я расскажу о роли этого монарха в становлении Финляндии.

Арт-кварталы и северные пейзажи
Кроме исторических знаковых мест в Хельсингфорсе сосредоточено немало памятников финской промышленной архитектуры, арт-пространств и заповедных уголков. Мы прогуляемся по прибрежной полосе, разговаривая об особенностях местной природы и наслаждаясь видами Финского залива. Следом по «новому» мосту переправимся в необычный арт-квартал, построенный на месте бывших производственных корпусов: сейчас здесь можно оценить креативные решения финского дизайна, необычные скульптуры и контрастирующие с новшествами аутентичные деревянные дома 19 века. А в завершение прогулки наведаемся в первую в Хельсинки загородную виллу с красивейшим парком, любимым местными жителями, уютными огородами и оранжереей.

Организационные детали

  • Также можем дополнить программу посещением Музея техники (по желанию).
  • Дополнительные расходы: проезд и входные билеты в музей.
С чего начинался Хельсинки
С чего начинался Хельсинки
С чего начинался Хельсинки
С чего начинался Хельсинки
С чего начинался Хельсинки

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Inna
Inna
Гид с 25-летним стажем. Люблю и уважаю наш народ, страну и город, в котором прожила уже более 25 лет. Работаю в тесном сотрудничестве с Обществом знатоков города, университетом и ассоциацией гидов Хельсинки. В составе группы русскоязычных гидов-энтузиастов — членов ассоциации провожу пешеходные экскурсии. Поверьте, Хельсинки очень интересный, и здесь есть, что рассказать и показать!
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

3 января 2020
Порясающе интересная экскурсия. Огромная благодарность гиду Инне за её знания,эрудицию,погружение в материал, за желание её слушать еще и еще,гуляя с ней по прекрасным улицам города.
24 августа 2019
Очень понравился экскурсовод! Шел дождь, но гид предложила изменить маршрут и мы остались очень довольны!

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