2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Представьте себе город, где каждый камень дышит историей, а каждое здание открывает новую страницу прошлого.Хельсинки, город с богатым наследием и уникальной культурой, приглашает вас на экскурсию, которая перенесет вас в

эпоху шведских королей и покажет, как на протяжении веков формировалось лицо современной Финляндии. Вы увидите место, где в 16 веке был заложен первый камень в основание Хельсингфорса, пройдетесь по дорогам, которыми ходили монархи, и оцените, как старинные промышленные здания превратились в современные арт-пространства. Ваш путь пролегает через живописные прибрежные ландшафты, уединенные арт-кварталы и заканчивается в уютной загородной вилле с парком, где каждый уголок скрывает свою историю. Эта экскурсия - не просто прогулка, а путешествие сквозь время, которое позволит вам увидеть Хельсинки совершенно с другой стороны

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для экскурсии в Хельсинки - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а дни длинные, что позволяет насладиться прогулками и видами города в полной мере. Весной и осенью, в мае, сентябре и октябре, также можно получить удовольствие от экскурсии, хотя погода может быть более переменчивой. Зимой, с ноября по апрель, экскурсия возможна, но стоит учитывать холод и короткий световой день, что может ограничить время на открытом воздухе.

Сейчас август — это идеальное время.