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Из Хельсинки в Турку на экскурсию.

Евгения Х.
Евгения Х. – Гид из Хельсинки
Приглашаю вас в увлекательную поездку в старинный Турку из Хельсинки.

Турку и его окрестности насыщены культурно-историческими объектами, и это не удивительно, ведь Турку — самый старый город 🏙️ Финляндии, а его история 📖 начинается еще с 12 века.

Вы увидите исторические памятники культуры такие, как Кафедральный собор и средневековая крепость, и архитектурные постройки времён автономии в составе России начала 19 века в стиле ампир, а также район исторических деревянных домов начала 20 века — Порт Артур.

Наконец, мы посетим Абоский замок 🏰 Турку и перенесемся в древние времена королей и герцогов.

Если вы поедете на экскурсию ⛳ в летнее время, то мы также можем заехать в парк 🌳 Муми Троллей.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €299 за экскурсию

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Из Хельсинки в Турку на экскурсию.
Из Хельсинки в Турку на экскурсию.

Что вы увидите

  • Кафедральный собор
  • Абоский замок
  • обзорная.
Если вы хотите познакомиться с западной Финляндией, вам нужно увидеть Турку.
Поездка начинается из Хельсинки на автомобиле 🚘 и подходит для одиноких туристов или для компании от 1 до 4-х человек.
Турку и его окрестности насыщены культурно-историческими объектами и это не удивительно, поскольку Турку - самый старый город 🏙️ Финляндии, его история 📖 начинается с 12 века. Город интересен для туристов по-разному. Это и исторические памятники культуры такие, как кафедральный собор и средневековая крепость, и архитектурные постройки времён автономии в составе России начала 19 века в стиле ампир и район исторических деревянных домов начала 20 века под названием Порт Артур и многое другое. Когда на побережье реки Аура появилось торговое место или торг, уже с 13 века, после крестовых походов начали строиться католические храмы. Например, Кафедральный собор Турку был построен и освящён в 1300 году, и мы обязательно зайдем в его древние стены и послушаем увлекательную историю католического, а после реформации ставшего лютеранским, собора.
Ну и конечно экскурсия ⛳ в Абоский замок 🏰 Турку!
Посетив замок, вы познакомитесь с его историей, со средневековым бытом и узнаете много интересного о тех, кто проживал в замке или был заточён там в темнице.
Средневековая крепость Турку начала строиться в конце 13 века на небольшом скалистом острове 🏝️. В 16 веке в замке проживал герцог Йохан, сын короля Швеции Густава Вазы, во времена которого были устроены апартаменты в стиле Ренессанс, построены большие праздничные залы, где протекала блестящая придворная жизнь герцога и герцогини - польской принцессы Катарины Ягеллонки. Гуляя по залам древнего замка, невольно переносишься в те древние времена и ощущаешь себя жителем этого замка, но конечно герцогиней или рыцарем!
Добро пожаловать в увлекательную поездку в старинный Турку из Хельсинки. Но, если вы уже находитесь в Турку, стоимость экскурсии 🧭 на 3 часа составит 90 е.
Так же проводятся автобусные экскурсии для групп до 40 человек. Цена договорная.
Что входит
  • Трансфер
  • Услуги гида
Что не входит
  • Билеты
Начало
🚩 Хельсинки
Место завершения
🏁 Хельсинки или Турку
Из Хельсинки в Турку на экскурсию.
Из Хельсинки в Турку на экскурсию.

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Евгения Х.
Евгения Х.
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