Если вы хотите познакомиться с западной Финляндией, вам нужно увидеть Турку.

Поездка начинается из Хельсинки на автомобиле 🚘 и подходит для одиноких туристов или для компании от 1 до 4-х человек.

Турку и его окрестности насыщены культурно-историческими объектами и это не удивительно, поскольку Турку - самый старый город 🏙️ Финляндии, его история 📖 начинается с 12 века. Город интересен для туристов по-разному. Это и исторические памятники культуры такие, как кафедральный собор и средневековая крепость, и архитектурные постройки времён автономии в составе России начала 19 века в стиле ампир и район исторических деревянных домов начала 20 века под названием Порт Артур и многое другое. Когда на побережье реки Аура появилось торговое место или торг, уже с 13 века, после крестовых походов начали строиться католические храмы. Например, Кафедральный собор Турку был построен и освящён в 1300 году, и мы обязательно зайдем в его древние стены и послушаем увлекательную историю католического, а после реформации ставшего лютеранским, собора.

Ну и конечно экскурсия ⛳ в Абоский замок 🏰 Турку!

Посетив замок, вы познакомитесь с его историей, со средневековым бытом и узнаете много интересного о тех, кто проживал в замке или был заточён там в темнице.

Средневековая крепость Турку начала строиться в конце 13 века на небольшом скалистом острове 🏝️. В 16 веке в замке проживал герцог Йохан, сын короля Швеции Густава Вазы, во времена которого были устроены апартаменты в стиле Ренессанс, построены большие праздничные залы, где протекала блестящая придворная жизнь герцога и герцогини - польской принцессы Катарины Ягеллонки. Гуляя по залам древнего замка, невольно переносишься в те древние времена и ощущаешь себя жителем этого замка, но конечно герцогиней или рыцарем!

Добро пожаловать в увлекательную поездку в старинный Турку из Хельсинки. Но, если вы уже находитесь в Турку, стоимость экскурсии 🧭 на 3 часа составит 90 е.

Так же проводятся автобусные экскурсии для групп до 40 человек. Цена договорная.