1 отзыв оставили туристы

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Место рождения города. Неизвестный Хельсинки.

5
1 отзыв
Russianguides H.
Russianguides H. – Гид из Хельсинки
Двухчасовая экскурсия ⛳ по местам первых лет основания Хельсинки.

Мы поднимемся на гору и посмотрим на город 🏙️ сверху, как это сделал основатель Хельсинки Густав Вааса, прогуляемся по заповедной части города, где стоят старинные усадьбы.

Закончим экскурсию в арт-районе Хельсинки и сделаем уличные фотографии 📸 с граффити и витринами дизайнерских магазинов.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • €100 за экскурсию

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Место рождения города. Неизвестный Хельсинки.
Место рождения города. Неизвестный Хельсинки.
Индивидуальная пешеходная экскурсия ⛳ экскурсия познакомит вас с редкопосещаемым и малоизвестным местом, где в 1550 году был заложен новый город 🏙️ среди дремучих лесов и высоких порогов.
Познакомим вас с историей 📖 принятия решения о строительстве города, его первами зданиями, как жилыми, так и промышленными.
Сфотографируем город с горы ⛰️, на которой стоял шведский король - онователь города Густав Вааса и увидим стеллу, посвященную другому королю Густаву Второму Адольфу.
Познакомимся с первыми промышленными объектами и охранными заповедными местами, прогуляясь по прибрежной полосе.
Захватим в объектив внимания и новый АРТ- район города с его необычными объектами.
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • личные расходы
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Место рождения города. Неизвестный Хельсинки.
Место рождения города. Неизвестный Хельсинки.
Место рождения города. Неизвестный Хельсинки.

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Russianguides H.
Russianguides H.
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1 отзыв оставили туристы

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