1 отзыв оставили туристы

Индивидуальная пешеходная экскурсия ⛳ экскурсия познакомит вас с редкопосещаемым и малоизвестным местом, где в 1550 году был заложен новый город 🏙️ среди дремучих лесов и высоких порогов.

Познакомим вас с историей 📖 принятия решения о строительстве города, его первами зданиями, как жилыми, так и промышленными.

Сфотографируем город с горы ⛰️, на которой стоял шведский король - онователь города Густав Вааса и увидим стеллу, посвященную другому королю Густаву Второму Адольфу.

Познакомимся с первыми промышленными объектами и охранными заповедными местами, прогуляясь по прибрежной полосе.

Захватим в объектив внимания и новый АРТ- район города с его необычными объектами.