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Обзорная экскурсия по Хельсинки "Kymppi" - финская десятка к 8 Марта

Irintour I.
Irintour I. – Гид из Хельсинки
Обзорная экскурсия по Хельсинки "Kymppi" - финская десятка к 8 Марта
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  • 👥Групповая
  • 🧒Подходит для детей
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🌇Подходит для вечера
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🍤Можно и покушать
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👤 Группа не более 1 человека

  • €25 за человека

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Обзорная экскурсия по Хельсинки "Kymppi" - финская десятка к 8 Марта
Обзорная экскурсия по Хельсинки "Kymppi" - финская десятка к 8 Марта

Что вы увидите

  • все самые, на мой взгляд, интересные места Хельсинки
  • в том числе главные достопримечательности: Успенский собор, главный Кафедральный собор, Парк Эспланады, скверы, рынки, район дизайна и многие другие
Истории о 10 достопримечательностях 🏛️, 10 легендарных личностях и 10 лакомствах финской кухни
Приготовьтесь к интересному открытию Хельсинки: вас ждёт все самое-самое. Почему на главной площади города стоит памятник русскому императору, за что сыр прозвали скрипучим и кто сидит на хвосте русалки? Вы пройдёте мимо Рыцарского дома и увидите два величественных собора — православный Успенский собор и Кафедральный собор, вдохновлённый архитектурой римского Капитолия. А потом вас встретит Президентский дворец, где каждый год 6 декабря проходит красивейший бал в честь дня независимости Финляндии. Вы увидите караульные помещения дворца и Финский залив, где стоят ледоколы.
Затем вы прогуляетесь 👣 по парку Эспланада, где услышите, кого называют финским Пушкиным и почему. Я расскажу вам во время экскурсии 🧭 о местном быте, менталитете и традициях, а вы обязательно почувствуете присущую финскому народу умиротворённость и приветливость.
Вас ждет самое, самое финское в Хельсинки!
Вы не только увидите главные достопримечательности и узнаете историю 📖 города, но и познакомитесь с необыкновенными финскими традициями и гастрономией.
  • ответы на эти и многие другие вопросы я раскрою вам
Что входит
  • экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Дополнительных расходов не предвидится.
Начало
🚩 вестибюль отеля Marski, Mannerheimintie 10
Место завершения
🏁 Сенатская площадь
Обзорная экскурсия по Хельсинки "Kymppi" - финская десятка к 8 Марта
Обзорная экскурсия по Хельсинки "Kymppi" - финская десятка к 8 Марта
Обзорная экскурсия по Хельсинки "Kymppi" - финская десятка к 8 Марта
Обзорная экскурсия по Хельсинки "Kymppi" - финская десятка к 8 Марта
Обзорная экскурсия по Хельсинки "Kymppi" - финская десятка к 8 Марта

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 1 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Irintour I.
Irintour I.
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