Истории о 10 достопримечательностях 🏛️, 10 легендарных личностях и 10 лакомствах финской кухни

Приготовьтесь к интересному открытию Хельсинки: вас ждёт все самое-самое. Почему на главной площади города стоит памятник русскому императору, за что сыр прозвали скрипучим и кто сидит на хвосте русалки? Вы пройдёте мимо Рыцарского дома и увидите два величественных собора — православный Успенский собор и Кафедральный собор, вдохновлённый архитектурой римского Капитолия. А потом вас встретит Президентский дворец, где каждый год 6 декабря проходит красивейший бал в честь дня независимости Финляндии. Вы увидите караульные помещения дворца и Финский залив, где стоят ледоколы.

Затем вы прогуляетесь 👣 по парку Эспланада, где услышите, кого называют финским Пушкиным и почему. Я расскажу вам во время экскурсии 🧭 о местном быте, менталитете и традициях, а вы обязательно почувствуете присущую финскому народу умиротворённость и приветливость.

Вас ждет самое, самое финское в Хельсинки!

Вы не только увидите главные достопримечательности и узнаете историю 📖 города, но и познакомитесь с необыкновенными финскими традициями и гастрономией.