Что вас ждет

В путь…. он лежит по следам великих соотечественников, навсегда ставших для Финляндии теми самыми необыкновенными, талантливыми и щедрыми в своем таланте и сердце русскими.

Мы будем на этом пути знакомиться с жизнью, семьей и наследием

Синебрюховых. Кто же они, уроженцы Владимирской губернии, прибывшие в Финляндию в конце XVIII в и подарившие Финляндии самую большую уникальную коллекцию?

Знаком ли вам дом-музей Синебрюховых? На что указывают экспонаты музея? Что скрывает легенда? Какие тайны скрыты в стенах бывшего пивоваренного завода?

Не слышали?? Вот и славно. Есть повод выдвигаться в путь…

Нас ждет путешествие на трамвае KOFF, где вы сможете ознакомиться с историей и пивной культурой Финляндии, увидите исторические места, связанные с именем Николая и Павла Синебрюхова, продегустируете одно из лучших сортов пива «КОФФ» — неповторимый вкус пивной симфонии!

Мы посетим липовую аллею и фамильное кладбище династии Синебрюховых!

Важно знать:

В стоимость экскурсии включено:

экскурсионное обслуживание,

входной билет в дом-музей Синебрюхова.

Туристы оплачивают самостоятельно: