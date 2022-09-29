След KOFFa или приключения русских в Финляндии

Нас ждет путешествие на трамвае KOFF

Нас ждет путешествие на трамвае KOFF, где вы ознакомитесь с историей и пивной культурой Финляндии, увидите исторические места, связанные с именем Николая и Павла Синебрюхова, продегустируете одно из лучших сортов пива KOFF — неповторимый вкус пивной симфонии! Мы посетим липовую аллею и фамильное кладбище династии Синебрюховых!
След KOFFa или приключения русских в Финляндии
След KOFFa или приключения русских в Финляндии
След KOFFa или приключения русских в Финляндии
След KOFFa или приключения русских в Финляндии
След KOFFa или приключения русских в Финляндии
След KOFFa или приключения русских в Финляндии

Что вас ожидает 🤩

  • Дом-музей Синебрюхова
  • Парк KOFF
  • Район Красные горки
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет

В путь…. он лежит по следам великих соотечественников, навсегда ставших для Финляндии теми самыми необыкновенными, талантливыми и щедрыми в своем таланте и сердце русскими.
Мы будем на этом пути знакомиться с жизнью, семьей и наследием
Синебрюховых. Кто же они, уроженцы Владимирской губернии, прибывшие в Финляндию в конце XVIII в и подарившие Финляндии самую большую уникальную коллекцию?
Знаком ли вам дом-музей Синебрюховых? На что указывают экспонаты музея? Что скрывает легенда? Какие тайны скрыты в стенах бывшего пивоваренного завода?
Не слышали?? Вот и славно. Есть повод выдвигаться в путь…
Нас ждет путешествие на трамвае KOFF, где вы сможете ознакомиться с историей и пивной культурой Финляндии, увидите исторические места, связанные с именем Николая и Павла Синебрюхова, продегустируете одно из лучших сортов пива «КОФФ» — неповторимый вкус пивной симфонии!
Мы посетим липовую аллею и фамильное кладбище династии Синебрюховых!

Важно знать:

В стоимость экскурсии включено:

  • экскурсионное обслуживание,
  • входной билет в дом-музей Синебрюхова.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • Дом-музей Синебрюхова,
  • парк KOFF,
  • район Красные горки.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
  • Входной билет в дом-музей Синебрюхова
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Bulevardi 42, Helsinki
Завершение: Bulevardi, 42, Helsinki
Когда и сколько длится?
Когда: Смотрите свободные даты
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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