Теплый вечер, легкий ветерок, нешумный транспорт, открытые террасы кафе и хорошая компания — вот как пройдет наша экскурсия ⛳. Вы не только приятно проведете время, но и узнаете, чем живет город 🏙️, почувствуете его ритм. Увидите знаковые места и услышите интересные факты из истории 📖 страны и повседневной жизни в современном Хельсинки. Вы осмотрите памятники, входящие в «обязательную программу» у путешественников и другие интересные места, популярные среди местных жителей. Неутоимтельный рассказ.

Визитные карточки

Вечером город предстает в ином свете. Вы осмотрите памятники, которые входят в «обязательную программу» у путешественников — и узнаете любопытные детали о них: оживленной Торговой площади и Сенатской, центральной в городе, о православном Успенском соборе и монументальном Кафедральном, построенный в классицистическом стиле.

И нетуристические уголки

Я покажу и другие интересные места, популярные среди местных жителей — некоторые из них станут сюрпризом. Купеческие дома и кварталы наших земляков, красивые 🤩 современные постройки и необычные заведения — вам откроются все грани города. Вы увидите самобытную архитектуру в стиле модерн (югенд-стиль), которая украшает элитные районы города.

Полная интеграция

По желанию вы отдохнете в кафе, прогуляетесь 👣 по набережной, увидите город с высоты колеса обозрения и прокатитесь на морском или на городском трамвае, чтобы по-настоящему почувствовать себя местными жителями. Мы подскажем, где можно вкусно пообедать и приобрести сувениры 🎁 по выгодной цене. Вы по-новому взглянете на город и полюбите его так, что захочется еще не раз вернуться.