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Вечерний Хельсинки. Прогулка по городу

5
1 отзыв
Russianguides H.
Russianguides H. – Гид из Хельсинки
Хельсинки – самый запоминающийся и урбанистичный город 🏙️ Финляндии.

Столица ⭐️ занимает 5 место в рейтинге комфортнейших городов мира, 4 место в рейтинге безопасности и 20 место в списке самых дорогих.

Чем же так хорош этот город, что имеет столько привлекательных сторон? Вам расскажет наш гид на экскурсии! Вы не только приятно проведете время, но и узнаете, чем живет город, почувствуете его ритм.

Увидите знаковые места и услышите интересные факты из истории 📖 страны и повседневной жизни в современном Хельсинки.
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 5 человек

  • €65 за человека

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Вечерний Хельсинки. Прогулка по городу
Вечерний Хельсинки. Прогулка по городу

Что вы увидите

  • Основные достопримечательности - Сенатскую и Торговую площади
  • главные улицы города
  • Успенский Собор
  • а также по согласованию с гостями дополнительные
  • интересные именно вам
  • места
Теплый вечер, легкий ветерок, нешумный транспорт, открытые террасы кафе и хорошая компания — вот как пройдет наша экскурсия ⛳. Вы не только приятно проведете время, но и узнаете, чем живет город 🏙️, почувствуете его ритм. Увидите знаковые места и услышите интересные факты из истории 📖 страны и повседневной жизни в современном Хельсинки. Вы осмотрите памятники, входящие в «обязательную программу» у путешественников и другие интересные места, популярные среди местных жителей. Неутоимтельный рассказ.
Визитные карточки
Вечером город предстает в ином свете. Вы осмотрите памятники, которые входят в «обязательную программу» у путешественников — и узнаете любопытные детали о них: оживленной Торговой площади и Сенатской, центральной в городе, о православном Успенском соборе и монументальном Кафедральном, построенный в классицистическом стиле.
И нетуристические уголки
Я покажу и другие интересные места, популярные среди местных жителей — некоторые из них станут сюрпризом. Купеческие дома и кварталы наших земляков, красивые 🤩 современные постройки и необычные заведения — вам откроются все грани города. Вы увидите самобытную архитектуру в стиле модерн (югенд-стиль), которая украшает элитные районы города.
Полная интеграция
По желанию вы отдохнете в кафе, прогуляетесь 👣 по набережной, увидите город с высоты колеса обозрения и прокатитесь на морском или на городском трамвае, чтобы по-настоящему почувствовать себя местными жителями. Мы подскажем, где можно вкусно пообедать и приобрести сувениры 🎁 по выгодной цене. Вы по-новому взглянете на город и полюбите его так, что захочется еще не раз вернуться.
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • транспортные расходы
  • стоимость питания
  • стоимость входных билетов
Начало
🚩 Центр города, железнодорожный вокзал.
Место завершения
🏁 Сенатская площадь.
Вечерний Хельсинки. Прогулка по городу
Вечерний Хельсинки. Прогулка по городу

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Russianguides H.
Russianguides H.
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