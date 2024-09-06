На Рождество – экскурсии в Бордо

Найдено 5 экскурсий в категории «На Рождество» в Бордо на русском языке, цены от €133, скидки до 5%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Винный тур в Медок
На машине
19 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Винный тур в Медок: экскурсия по шато и погребам Бордо
Винный тур в Медок предлагает вам незабываемое путешествие по знаменитым шато Бордо с дегустацией лучших вин региона. Откройте для себя секреты виноделия
Сегодня в 18:00
Завтра в 10:00
600 за всё до 4 чел.
Столица великих марочных вин
Пешая
7 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Столица великих марочных вин: индивидуальная экскурсия по Бордо
Прогулка по Бордо с посещением винных погребов, исторических мест и архитектурных шедевров. Узнайте тайны виноделия и истории города
Сегодня в 18:00
Завтра в 10:00
220 за всё до 10 чел.
Экскурсия на винодельни Сент-Эмильона
На машине
4 отзыва
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Винодельни Сент-Эмильона с виноделом
Погрузитесь в мир виноделия с профессионалом, посетите старинные шато, узнайте секреты производства и насладитесь дегустацией лучших вин
11 сен в 18:00
12 сен в 09:00
540 за всё до 4 чел.
Загадки Бордо
Пешая
скидка
5%
4 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Увлекательная индивидуальная экскурсия по историческим местам Бордо
Прогуляйтесь по старинным улицам Бордо, узнайте о его богатой истории и насладитесь великолепием архитектурных памятников
Начало: У Большого театра
Сегодня в 15:00
Завтра в 16:00
от 140133 за всё до 2 чел.
Квест для детей «Следы Чёрного Принца»
Пешая
2 часа
Квест
до 10 чел.
Увлекательный квест по Бордо для детей от 6 до 12 лет
Погрузитесь в мир загадок и приключений с квестом для детей «Следы Чёрного Принца» в Бордо. Откройте тайны Средневековья и Просвещения
Начало: В районе Гранд театра
Сегодня в 15:00
Завтра в 16:00
от 150 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Леонид
    6 сентября 2024
    Винный тур в Медок
    Получили огромное удовольствие от экскурсии, всё, что мы ждали от этого мероприятие сбылось в большей степени. Наша гид,Жанна, настоящий профессионал,создала
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    нам необыкновенную атмосферу, программа продумана до мелочей, полная компетентность буквально в любых вопросах исторических, названия,даты, по маркам и вкусам вин. Мы постоянно были в дружеском диалоге, было ощущение, что мы у гостях у Жанны, постоянно внимание к нам, какие необходимые подсказочки, советы и при этом ничего лишнего. В общем, у нас, благодаря Жанне, получилась очень плодотворная, познавательная экскурсия с грамотно выстроенной программой,и приятное времяпровождение в тёплой дружеской обстановке. Очень рекомендуем гида, экскурсовода Жанну, с ней у вас будут самые яркие, ёмкие и незабываемые впечатления от посещения шато

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  • Е
    Елена
    30 августа 2024
    Загадки Бордо
    Огромное спасибо Марине за очень познавательную и увлекательную экскурсию по Бордо. Мы услышали много интересного об истории и культуре города,
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    погуляли по живописным улочкам, узнали, где можно попробовать и купить вкуснейший шоколад и местное вино. Марина смогла увлечь нас своими знаниями и влюбить нас в Бордо. Благодаря открытости и доброжелательности Марины, чувствовали мы себя очень комфортно и наслаждались экскурсией. Огромное спасибо! От души рекомендуем!

  • Н
    Наталья
    18 августа 2024
    Загадки Бордо
    Хочу поблагодарить Марину за интересную экскурсию, в процессе которой мы увидели Бордо совершенно другими глазами. Сын 13 лет сказал, что
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    ему очень понравилось, а это дорогого стоит. Пару часов мы гуляли по Бордо сами и кроме того, что красивая архитектура, особых эмоций не было. Но рассказы Марины и прогулка просто влюбляют в этот город. Отдельная благодарность за классные фото, рекомендации мест, куда съездить дальше по побережью, что посмотреть, где поесть, где купаться, и за помощь в бронировании отеля, т. к. здесь далеко не все понимают английский и самим нам было бы гораздо сложнее и дольше. Очень приятно и познавательно было провести время с Мариной. Это однозначно было правильным решением. От души рекомендую!

    Хочу поблагодарить Марину за интересную экскурсию, в процессе которой мы увидели Бордо совершенно другими глазами. СынХочу поблагодарить Марину за интересную экскурсию, в процессе которой мы увидели Бордо совершенно другими глазами. Сын
  • Ю
    Юлия
    17 августа 2024
    Загадки Бордо
    Мы имеем неоднократный опыт индивидуальныз экскурсий и я могу сказать, что Марина в тройке лучших. Понимание специфики работы с детьми,
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    внимательная, приятная. Экскурсия была похожа на приятную познавательную прогулку с старой доброй подругой. Помимо знаний получили и гастрономическое удовольствие от дегустаций. Вся семья осталась довольна. Спасибо большое! Мы с удовольствием будем рекомендовать вас.

  • S
    Sarkis
    4 июля 2024
    Винный тур в Медок
    Все понравилось, хороший гид! Спасибо.
  • В
    Вадим
    3 октября 2023
    Винный тур в Медок
    С первого момента встречи с Жанной мы погрузились в мир Бордо - мир вина, виноделия, прекрасной природы истории. Не имеет смысла пересказывать экскурсию - это надо увидеть самому. Спасибо Жанне от нас всех за чудесный день в Бордо! Надеемся увидеться вновь!
  • М
    Максим
    4 августа 2023
    Столица великих марочных вин
    Красивый город Интересная экскурсия Однозначно ещё вернёмся и продолжим изучать Бордо и окрестности. Огромное спасибо Жанне!!!
  • Н
    Николай
    17 мая 2023
    Столица великих марочных вин
    Интересный рассказ, профессиональный гид. 5+ Спасибо
  • Е
    Елена
    11 сентября 2022
    Столица великих марочных вин
    Спасибо за экскурсию. Получили огромное удовольствие. Очень рекомендуем Инну.

Ответы на вопросы от путешественников по Бордо в категории «На Рождество»

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Сколько стоит экскурсия по Бордо в сентябре 2024
Сейчас в Бордо в категории "На Рождество" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 133 до 600 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 34 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Экскурсии на русском языке в Бордо (Франция 🇫🇷) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2024 год на рождество, 34 ⭐ отзыва, цены от €133. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Франции. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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