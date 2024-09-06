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ему очень понравилось, а это дорогого стоит. Пару часов мы гуляли по Бордо сами и кроме того, что красивая архитектура, особых эмоций не было. Но рассказы Марины и прогулка просто влюбляют в этот город. Отдельная благодарность за классные фото, рекомендации мест, куда съездить дальше по побережью, что посмотреть, где поесть, где купаться, и за помощь в бронировании отеля, т. к. здесь далеко не все понимают английский и самим нам было бы гораздо сложнее и дольше. Очень приятно и познавательно было провести время с Мариной. Это однозначно было правильным решением. От души рекомендую!