8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Винный тур в Медок: экскурсия по шато и погребам Бордо
Винный тур в Медок предлагает вам незабываемое путешествие по знаменитым шато Бордо с дегустацией лучших вин региона. Откройте для себя секреты виноделия
Сегодня в 18:00
Завтра в 10:00
€600 за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Столица великих марочных вин: индивидуальная экскурсия по Бордо
Прогулка по Бордо с посещением винных погребов, исторических мест и архитектурных шедевров. Узнайте тайны виноделия и истории города
Сегодня в 18:00
Завтра в 10:00
€220 за всё до 10 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Винодельни Сент-Эмильона с виноделом
Погрузитесь в мир виноделия с профессионалом, посетите старинные шато, узнайте секреты производства и насладитесь дегустацией лучших вин
11 сен в 18:00
12 сен в 09:00
€540 за всё до 4 чел.
скидка
5%
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Увлекательная индивидуальная экскурсия по историческим местам Бордо
Прогуляйтесь по старинным улицам Бордо, узнайте о его богатой истории и насладитесь великолепием архитектурных памятников
Начало: У Большого театра
Сегодня в 15:00
Завтра в 16:00
от 140€133 за всё до 2 чел.
2 часа
Квест
до 10 чел.
Увлекательный квест по Бордо для детей от 6 до 12 лет
Погрузитесь в мир загадок и приключений с квестом для детей «Следы Чёрного Принца» в Бордо. Откройте тайны Средневековья и Просвещения
Начало: В районе Гранд театра
Сегодня в 15:00
Завтра в 16:00
от €150 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛеонид6 сентября 2024Получили огромное удовольствие от экскурсии, всё, что мы ждали от этого мероприятие сбылось в большей степени. Наша гид,Жанна, настоящий профессионал,создала
- ЕЕлена30 августа 2024Огромное спасибо Марине за очень познавательную и увлекательную экскурсию по Бордо. Мы услышали много интересного об истории и культуре города,
- ННаталья18 августа 2024Хочу поблагодарить Марину за интересную экскурсию, в процессе которой мы увидели Бордо совершенно другими глазами. Сын 13 лет сказал, что
- ЮЮлия17 августа 2024Мы имеем неоднократный опыт индивидуальныз экскурсий и я могу сказать, что Марина в тройке лучших. Понимание специфики работы с детьми,
- SSarkis4 июля 2024Все понравилось, хороший гид! Спасибо.
- ВВадим3 октября 2023С первого момента встречи с Жанной мы погрузились в мир Бордо - мир вина, виноделия, прекрасной природы истории. Не имеет смысла пересказывать экскурсию - это надо увидеть самому. Спасибо Жанне от нас всех за чудесный день в Бордо! Надеемся увидеться вновь!
- ММаксим4 августа 2023Красивый город Интересная экскурсия Однозначно ещё вернёмся и продолжим изучать Бордо и окрестности. Огромное спасибо Жанне!!!
- ННиколай17 мая 2023Интересный рассказ, профессиональный гид. 5+ Спасибо
- ЕЕлена11 сентября 2022Спасибо за экскурсию. Получили огромное удовольствие. Очень рекомендуем Инну.
Ответы на вопросы от путешественников по Бордо в категории «На Рождество»
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