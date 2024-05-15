Вы находитесь в сердце французского виноделия - Бордо.Здесь, среди знаменитых винных регионов, таких как Медок и Сент Эмильон, вы сможете погрузиться в мир винной дегустации.Профессиональный винодел-технолог проведет вас через этапы

дегустации, научит находить нотки специй, ягод и минералов в бокале вина. Вы узнаете, как выбирать вино в магазине и ресторане, и избежите распространенных ошибок новичков. Вино входит в стоимость дегустации, а понравившиеся образцы можно будет приобрести. Это не просто дегустация, а настоящее путешествие в мир вин Бордо

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание мастер-класса

Я профессиональный винодел-технолог, сама делаю вино в Бордо, поэтому вино — это буквально моя жизнь.

Для тех, кто хочет вино не только пить, но и понимать, я разработала индивидуальный мастер-класс по дегустации, на котором вы:

изучите главные винодельческие регионы Бордо

познаете этапы дегустации

научитесь находить те самые нотки и ароматы специй, свежих ягод, минералов и скошенной травы в бокале вина

поймёте, как выбирать вино в магазине и ресторане

узнаете об основных уловках, на которые попадаются новички и покупают достаточно посредственные вина по завышенным ценам

Таким образом, вы будете не просто пить вино, а дегустировать, а значит получать полное и истинное удовольствие от нектара богов.

Как проходит мастер-класс

Я приведу вас в один из винных баров в центре города. Там мы продегустируем 3 классических вина из главных регионов Бордо на мой выбор и детально разберём их во время дегустации.

Организационные детали