Вы находитесь в сердце французского виноделия - Бордо.
Здесь, среди знаменитых винных регионов, таких как Медок и Сент Эмильон, вы сможете погрузиться в мир винной дегустации.
Профессиональный винодел-технолог проведет вас через этапы
Здесь, среди знаменитых винных регионов, таких как Медок и Сент Эмильон, вы сможете погрузиться в мир винной дегустации.
Профессиональный винодел-технолог проведет вас через этапы
6 причин купить этот мастер-класс
- 🍷 Профессиональный винодел-технолог
- 🍇 Изучение винных регионов Бордо
- 👃 Разбор ароматов и вкусов
- 🛒 Советы по выбору вина
- 💡 Избежание ошибок новичков
- 🎁 Возможность покупки понравившихся вин
Что можно увидеть
- Винные бары
- Винодельческие регионы Бордо
Описание мастер-класса
Я профессиональный винодел-технолог, сама делаю вино в Бордо, поэтому вино — это буквально моя жизнь.
Для тех, кто хочет вино не только пить, но и понимать, я разработала индивидуальный мастер-класс по дегустации, на котором вы:
- изучите главные винодельческие регионы Бордо
- познаете этапы дегустации
- научитесь находить те самые нотки и ароматы специй, свежих ягод, минералов и скошенной травы в бокале вина
- поймёте, как выбирать вино в магазине и ресторане
- узнаете об основных уловках, на которые попадаются новички и покупают достаточно посредственные вина по завышенным ценам
Таким образом, вы будете не просто пить вино, а дегустировать, а значит получать полное и истинное удовольствие от нектара богов.
Как проходит мастер-класс
Я приведу вас в один из винных баров в центре города. Там мы продегустируем 3 классических вина из главных регионов Бордо на мой выбор и детально разберём их во время дегустации.
Организационные детали
- Вино для дегустации оплачивается дополнительно — около €20 с чел.
- Хочу обратить внимание, что дегустация — это не процесс выпивки с целью опьянения, а скорее удовольствие пробовать вино в небольших количествах, чтобы лучше понять его вкус, поэтому дегустация не скажется на вашем состоянии по её окончании
- Все понравившиеся вина вы сможете купить для себя или близких. Как сказала Эвелина Хромченко, лучший сувенир из путешествия — тот, который можно съесть или выпить, и я полностью с ней согласна! Особенно если это — бутылка хорошего вина из Бордо
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На лестнице возле Гранд Театра
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лейсан — ваш гид в Бордо
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 2.5 часа
Провёл экскурсии для 350 туристов
Сколько себя помню — всегда мечтала путешествовать, знать много иностранных языков и работать с интересными людьми. Я очень счастлива, что у меня всё это получилось! Я закончила иняз, говорю на
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Мы уже две недели путешествуем по Франции и именно в Бордо решили взять индивидуальный мастер-класс по дегустации вина. Однозначно, это было правильным решением) Мы очень любим красное сухое, поэтому попросили
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