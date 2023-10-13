Вы на родине величайших французских вин — в Бордо. Где, как не здесь, стоит их попробовать и больше о них узнать? Вы наверняка слышали эти слова и названия — Медок, Сент Эмильон, Шато, аппелясьон, терруар… Звучит красиво! Но как разобраться в этом винном многообразии, да так, чтобы было интересно, а знания осталось в памяти на долгие годы? Я помогу, bienvenue!

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Описание

Что вас ожидает

Я профессиональный винодел-технолог, сама делаю вино в Бордо, поэтому вино — это буквально моя жизнь.

Для тех, кто хочет вино не только пить, но и понимать, я разработала индивидуальный мастер-класс по дегустации, на котором вы:

изучите главные винодельческие регионы Бордо

познаете этапы дегустации

научитесь находить те самые нотки и ароматы специй, свежих ягод, минералов и скошенной травы в бокале вина

поймёте, как выбирать вино в магазине и ресторане

узнаете об основных уловках, на которые попадаются новички и покупают достаточно посредственные вина по завышенным ценам

Таким образом, вы будете не просто пить вино, а дегустировать, а значит получать полное и истинное удовольствие от нектара богов.

Как проходит мастер-класс

Я приведу вас в один из винных баров в центре города. Там мы продегустируем 3 классических вина из главных регионов Бордо на мой выбор и детально разберём их во время дегустации.

Организационные детали