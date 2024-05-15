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Мастер-класс по винной дегустации

Погрузитесь в мир вин Бордо с профессиональным виноделом. Узнайте секреты дегустации, научитесь выбирать лучшие вина и наслаждайтесь их вкусом
Вы находитесь в сердце французского виноделия - Бордо.

Здесь, среди знаменитых винных регионов, таких как Медок и Сент Эмильон, вы сможете погрузиться в мир винной дегустации.

Профессиональный винодел-технолог проведет вас через этапы
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дегустации, научит находить нотки специй, ягод и минералов в бокале вина. Вы узнаете, как выбирать вино в магазине и ресторане, и избежите распространенных ошибок новичков. Вино входит в стоимость дегустации, а понравившиеся образцы можно будет приобрести. Это не просто дегустация, а настоящее путешествие в мир вин Бордо

5
1 отзыв

6 причин купить этот мастер-класс

  • 🍷 Профессиональный винодел-технолог
  • 🍇 Изучение винных регионов Бордо
  • 👃 Разбор ароматов и вкусов
  • 🛒 Советы по выбору вина
  • 💡 Избежание ошибок новичков
  • 🎁 Возможность покупки понравившихся вин
Мастер-класс по винной дегустации
Мастер-класс по винной дегустации
Мастер-класс по винной дегустации

Что можно увидеть

  • Винные бары
  • Винодельческие регионы Бордо

Описание мастер-класса

Я профессиональный винодел-технолог, сама делаю вино в Бордо, поэтому вино — это буквально моя жизнь.

Для тех, кто хочет вино не только пить, но и понимать, я разработала индивидуальный мастер-класс по дегустации, на котором вы:

  • изучите главные винодельческие регионы Бордо
  • познаете этапы дегустации
  • научитесь находить те самые нотки и ароматы специй, свежих ягод, минералов и скошенной травы в бокале вина
  • поймёте, как выбирать вино в магазине и ресторане
  • узнаете об основных уловках, на которые попадаются новички и покупают достаточно посредственные вина по завышенным ценам

Таким образом, вы будете не просто пить вино, а дегустировать, а значит получать полное и истинное удовольствие от нектара богов.

Как проходит мастер-класс

Я приведу вас в один из винных баров в центре города. Там мы продегустируем 3 классических вина из главных регионов Бордо на мой выбор и детально разберём их во время дегустации.

Организационные детали

  • Вино для дегустации оплачивается дополнительно — около €20 с чел.
  • Хочу обратить внимание, что дегустация — это не процесс выпивки с целью опьянения, а скорее удовольствие пробовать вино в небольших количествах, чтобы лучше понять его вкус, поэтому дегустация не скажется на вашем состоянии по её окончании
  • Все понравившиеся вина вы сможете купить для себя или близких. Как сказала Эвелина Хромченко, лучший сувенир из путешествия — тот, который можно съесть или выпить, и я полностью с ней согласна! Особенно если это — бутылка хорошего вина из Бордо

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На лестнице возле Гранд Театра
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лейсан
Лейсан — ваш гид в Бордо
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 2.5 часа
Провёл экскурсии для 350 туристов
Сколько себя помню — всегда мечтала путешествовать, знать много иностранных языков и работать с интересными людьми. Я очень счастлива, что у меня всё это получилось! Я закончила иняз, говорю на
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5 языках, долго работаю в туризме. С 2006 года живу во Франции, которую люблю, и считаю Бордо своим вторым домом. Моя философия — жить ради людей и создавать в их жизнях уникальные и самые счастливые моменты! Я буду очень рада поделиться своей любовью к Бордо!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Е
Мы уже две недели путешествуем по Франции и именно в Бордо решили взять индивидуальный мастер-класс по дегустации вина. Однозначно, это было правильным решением) Мы очень любим красное сухое, поэтому попросили
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Лейсан рассказать нам именно о них. Получилось здорово! Мы не только узнали много новой и полезной информации, но и научились различать ароматные оттенки и еле уловимые нотки красных вин разных регионов. Помимо дегустации, Лейсан любезно согласилась прогуляться с нами по городу и немного погрузила в историю этого замечательного места.

Мы уже две недели путешествуем по Франции и именно в Бордо решили взять индивидуальный мастер-класс по
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