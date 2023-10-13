Попробовать три классических вина из главных регионов Бордо и разобрать их вместе с профессионалом
Вы на родине величайших французских вин — в Бордо.
Где, как не здесь, стоит их попробовать и больше о них узнать? Вы наверняка слышали эти слова и названия — Медок, Сент Эмильон, Шато, аппелясьон, терруар… Звучит красиво! Но как разобраться в этом винном многообразии, да так, чтобы было интересно, а знания осталось в памяти на долгие годы? Я помогу, bienvenue!
Где, как не здесь, стоит их попробовать и больше о них узнать? Вы наверняка слышали эти слова и названия — Медок, Сент Эмильон, Шато, аппелясьон, терруар… Звучит красиво! Но как разобраться в этом винном многообразии, да так, чтобы было интересно, а знания осталось в памяти на долгие годы? Я помогу, bienvenue!
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Я профессиональный винодел-технолог, сама делаю вино в Бордо, поэтому вино — это буквально моя жизнь.
Для тех, кто хочет вино не только пить, но и понимать, я разработала индивидуальный мастер-класс по дегустации, на котором вы:
- изучите главные винодельческие регионы Бордо
- познаете этапы дегустации
- научитесь находить те самые нотки и ароматы специй, свежих ягод, минералов и скошенной травы в бокале вина
- поймёте, как выбирать вино в магазине и ресторане
- узнаете об основных уловках, на которые попадаются новички и покупают достаточно посредственные вина по завышенным ценам
Таким образом, вы будете не просто пить вино, а дегустировать, а значит получать полное и истинное удовольствие от нектара богов.
Как проходит мастер-класс
Я приведу вас в один из винных баров в центре города. Там мы продегустируем 3 классических вина из главных регионов Бордо на мой выбор и детально разберём их во время дегустации.
Организационные детали
- Вино входит в стоимость дегустации. Если вы хотите продегустировать ещё и другие вина, их нужно будет оплатить отдельно.
- Хочу обратить внимание, что дегустация — это не процесс выпивки с целью опьянения, а скорее удовольствие пробовать вино в небольших количествах, чтобы лучше понять его вкус, поэтому дегустация не скажется на вашем состоянии по её окончании
- Все понравившиеся вина вы сможете купить для себя или близких. Как сказала Эвелина Хромченко, лучший сувенир из путешествия — тот, который можно съесть или выпить, и я полностью с ней согласна! Особенно если это — бутылка хорошего вина из Бордо.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на лестнице возле Гранд Театра
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лейсан — ваш гид в Бордо
Провёл экскурсии для 109 туристов
Добрый день! Меня зовут Лейсан. Сколько себя помню — всегда мечтала путешествовать, знать много иностранных языков и работать с интересными людьми. Я очень счастлива, что у меня всё это получилось! Я закончила иняз, говорю на 5 языках, долго работаю в туризме. С 2006 года живу во Франции, которую люблю, и считаю Бордо своим вторым домом. Моя философия — жить ради людей и создавать в их жизнях уникальные и самые счастливые моменты! Я буду очень рада поделиться своей любовью к Бордо!
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