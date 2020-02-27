8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Вина региона Медок украшают столы самых престижных ресторанов, а редкие винтажные сорта являются гордостью коллекционеров. Во время поездки мы посетим именитые винодельческие хозяйства, спустимся в прохладные винные погреба, где гостей радушно принимают и приоткрывают завесу тайн производства этого напитка. Вы продегустируете изысканные вина Бордо и поймете, почему же ими восхищается весь мир.

Если вы хотите окунуться в жизнь винодельческого региона Медока с его знаменитыми шато и винами Grand Cru Classe, то приглашаю отправиться из Бордо в увлекательную поездку по региону.

В первой половине дня мы посетим два красивейших шато. Например: шато “Palmer” из коммуны Марго (3 Grand Crus Classé 1855) и шато “Giscours”. Пообедаем в ресторанчике с местной кухней.

После обеда мы направимся в коммуну Сен-Жульен. Посетим шато “Beychevelle” и его погреба, узнаем необычную историю этого хозяйства и, конечно же, насладимся его винами. Далее мы посетим очень своеобразный замок “Cos d'Еstournel” (2 Grand Cru classé по классификации 1855 года) с его нетипичной архитектурной и изысканными винами.

В течение поездки поговорим об истории виноделия в этом регионе, о сортах винограда, о классификации вин по приказу Наполеона в 1855 году и об истории этих мест. Я вас заберу на машине у места, где вы остановились, и отправимся в путь!