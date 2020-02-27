8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Если вы хотите окунуться в жизнь винодельческого региона Медока с его знаменитыми шато и винами Grand Cru Classe, то приглашаю отправиться из Бордо в увлекательную поездку по региону.
В первой половине дня мы посетим два красивейших шато. Например: шато “Palmer” из коммуны Марго (3 Grand Crus Classé 1855) и шато “Giscours”. Пообедаем в ресторанчике с местной кухней.
После обеда мы направимся в коммуну Сен-Жульен. Посетим шато “Beychevelle” и его погреба, узнаем необычную историю этого хозяйства и, конечно же, насладимся его винами. Далее мы посетим очень своеобразный замок “Cos d'Еstournel” (2 Grand Cru classé по классификации 1855 года) с его нетипичной архитектурной и изысканными винами.
В течение поездки поговорим об истории виноделия в этом регионе, о сортах винограда, о классификации вин по приказу Наполеона в 1855 году и об истории этих мест. Я вас заберу на машине у места, где вы остановились, и отправимся в путь!
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Меня зовут Жанна, уже на протяжении 14 лет проживаю во Франции, имею высшее туристическое и музыкальное образование и уже несколько лет работаю гидом, обожаю эту страну и наш регион, который славится винами и своей гастрономией и конечно же архитектурным наследием. Жду Вас в гости!
Было интересно . Жанна учитывает особенности туристов и уточняет маршрут по факту , не перегружает деталями , при этом мы получили ответы на все вопросы . Спасибо .
Оксана
22 февраля 2020
Прекрасная и очень познавательная экскурсия , очень приятный и знающий экскурсовод,хорошая машина ,красивейшие шато и прекрасные вина. Кто хоть немного интересуется вином очень рекомендую, не пожалеете.
Оксана
Станислава
8 сентября 2019
Мы прекрасно провели время, увидели потрясающие места, попробовали невероятное вино и все это идеально было организовано Жанной. Отличный гид, горящий своей темой, с глубоким погружением и умеющий увлечь. Один из лучших дней здесь, в Бордо! Всем рекомендую!)
Наталья
11 июля 2019
Спасибо Жанне за прекрасно организованную экскурсию и интересно проведенное время.
Алексей
14 мая 2019
Жанна, спасибо за великолепный день! Отличная поездка, шикарные вина. Удачно выбраны Шато, посмотрели все аппеласьоны Медок, проехали мимо всех великих шато, посмотрели разные виды производства. Ше в шато Колон-Сегюр выше всяких похвал!
Отдельное спасибо Жанне за то что постоянно была на связи до экскурсии, отвечала на все вопросы и предложения, и помогла с рядом организационных моментов по пребыванию в Бордо!
Кто любит вино - смело сюда!
Элла
8 мая 2019
Отличная экскурсия, на целый лень, больше всего понравилось выбор шато для посещения
Эдуард
5 мая 2019
Экскурсия в регион Медок была очень познавательная,хорошо организованная и интересная.
Спасибо за прекрасное винное путешествие.
Ирина
15 июня 2016
В восхищении от живописнейших Шато, от осознания, что прикоснулись к древнему таинственному ремеслу виноделия! Атмосфера, архитектура старинного городка Сант - Эмильон- все впечатлило!! Спасибо гиду за информативность прогулки! Экскурсия будет интересна и знатокам профессионалам, разбирающемся в виноделии, благодаря тонким, деликатным советам гида, и начинающим разбираться...и.. Просто Любителям
Найти ключи к городу и понять французское «искусство жить» на обзорной прогулке с дегустацией вина
Бордо — винная столица винной страны. А еще древний город с великолепными площадями и дворцами. Со мной вы откроете все его грани, узнаете об истории и главных местах, получите винный ликбез от знатока на дегустации, вдохновитесь старинными улочками — и научитесь наслаждаться жизнью как французы!