8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Познакомиться с жизнью винодельческого региона и насладиться дивными медокскими винами

Жанна
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Жанна – ваш гид
Вина региона Медок украшают столы самых престижных ресторанов, а редкие винтажные сорта являются гордостью коллекционеров.

Во время поездки мы посетим именитые винодельческие хозяйства, спустимся в прохладные винные погреба, где гостей радушно принимают и приоткрывают завесу тайн производства этого напитка.

Вы продегустируете изысканные вина Бордо и поймете, почему же ими восхищается весь мир.
600 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 6 человек
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У этой экскурсии8 отзывов
5
Винный тур в Медок
Винный тур в Медок

Если вы хотите окунуться в жизнь винодельческого региона Медока с его знаменитыми шато и винами Grand Cru Classe, то приглашаю отправиться из Бордо в увлекательную поездку по региону.

В первой половине дня мы посетим два красивейших шато. Например: шато “Palmer” из коммуны Марго (3 Grand Crus Classé 1855) и шато “Giscours”. Пообедаем в ресторанчике с местной кухней.

После обеда мы направимся в коммуну Сен-Жульен. Посетим шато “Beychevelle” и его погреба, узнаем необычную историю этого хозяйства и, конечно же, насладимся его винами. Далее мы посетим очень своеобразный замок “Cos d'Еstournel” (2 Grand Cru classé по классификации 1855 года) с его нетипичной архитектурной и изысканными винами.

В течение поездки поговорим об истории виноделия в этом регионе, о сортах винограда, о классификации вин по приказу Наполеона в 1855 году и об истории этих мест. Я вас заберу на машине у места, где вы остановились, и отправимся в путь!

Винный тур в Медок
Винный тур в Медок
Винный тур в Медок
Винный тур в Медок

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Жанна
Жанна
Меня зовут Жанна, уже на протяжении 14 лет проживаю во Франции, имею высшее туристическое и музыкальное образование и уже несколько лет работаю гидом, обожаю эту страну и наш регион, который славится винами и своей гастрономией и конечно же архитектурным наследием. Жду Вас в гости!
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8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

27 февраля 2020
Было интересно . Жанна учитывает особенности туристов и уточняет маршрут по факту , не перегружает деталями , при этом мы получили ответы на все вопросы . Спасибо .
22 февраля 2020
Прекрасная и очень познавательная экскурсия , очень приятный и знающий экскурсовод,хорошая машина ,красивейшие шато и прекрасные вина. Кто хоть немного интересуется вином очень рекомендую, не пожалеете.
Оксана
8 сентября 2019
Мы прекрасно провели время, увидели потрясающие места, попробовали невероятное вино и все это идеально было организовано Жанной. Отличный гид, горящий своей темой, с глубоким погружением и умеющий увлечь. Один из лучших дней здесь, в Бордо! Всем рекомендую!)
11 июля 2019
Спасибо Жанне за прекрасно организованную экскурсию и интересно проведенное время.
14 мая 2019
Жанна, спасибо за великолепный день! Отличная поездка, шикарные вина. Удачно выбраны Шато, посмотрели все аппеласьоны Медок, проехали мимо всех великих шато, посмотрели разные виды производства. Ше в шато Колон-Сегюр выше всяких похвал!
Отдельное спасибо Жанне за то что постоянно была на связи до экскурсии, отвечала на все вопросы и предложения, и помогла с рядом организационных моментов по пребыванию в Бордо!
Кто любит вино - смело сюда!
8 мая 2019
Отличная экскурсия, на целый лень, больше всего понравилось выбор шато для посещения
5 мая 2019
Экскурсия в регион Медок была очень познавательная,хорошо организованная и интересная.
Спасибо за прекрасное винное путешествие.
15 июня 2016
В восхищении от живописнейших Шато, от осознания, что прикоснулись к древнему таинственному ремеслу виноделия! Атмосфера, архитектура старинного городка Сант - Эмильон- все впечатлило!! Спасибо гиду за информативность прогулки! Экскурсия будет интересна и знатокам профессионалам, разбирающемся в виноделии, благодаря тонким, деликатным советам гида, и начинающим разбираться...и.. Просто Любителям

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