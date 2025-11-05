Винный тур в Сотэрн и Грав. Ожерелье вкуса

Открыть секреты вин, которыми восхищается весь мир, и разобраться в их тонкостях
Приглашаю отправиться в путешествие по винным хозяйствам Бордо, чтобы познакомиться с процессом винного производства и узнать, как история Франции связана с историей её вин.
Приготовьтесь попробовать превосходные красные и белые вина апелласьона Пессак Леоньян, узнать, что превращает простое вино в знаменитый Сотерн, и почувствовать все оттенки вкуса на дегустациях в шато Икем, О-Брион и Пап-Клемен.
Я заберу вас от отеля в Бордо и мы попадём в шато Икем — на родину знаменитого и одного из самых дорогих вин. Мы изучим вина, секрет которых — в уникальном микроклимате, благодаря которому на винограде развивается благородная плесень. И если в соседних регионах это может погубить весь урожай, то здесь виноделы рады ей, так как это и делает из простого белого вина знаменитый Сотерн, которым восхищается весь мир. Его нотки экзотических фруктов, тягучая маслянистая текстура завораживают и восхищают с каждым глоточком. Французы классически любят сочетать Сотерн с фуа-гра. Почему бы и нам не насладиться этим сочетанием?
За одну поездку мы познакомимся с красными винами и белыми сухими апелласьона Пессак Леоньян. Я вам расскажу историю этих мест и объясню, почему англичане так хвалили этот регион, мы побываем в шато О-Брион — единственном шато из этого региона, которое было классифицировано в 1855 году как «Premier Grand Cru» вместе с винами Медока — «Шато Лафит», «Шато Латур», «Шато Марго», «Шато Лафит Ротшильд» и «Мутон Ротшильд». Я вам расскажу о классификации вина и её истории.
Мы также попадём в ещё одно известное хозяйство — «Шато Пап-Клемен», основанное в 13 веке архиепископом Бордо. Позже он был избран папой и принял имя Клемент V. С того времени это шато стало переходить архиепископам из поколения в поколение.
Мы попробуем вина АОС «Graves» насыщенные, округлые, с табачными тонами, нотками чернослива и кофе. Надеюсь, что это путешествие будет познавательным и подарит вам массу приятных мгновений!
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Жанна — ваш гид в Бордо
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 1 час 20 минут
Провела экскурсии для 602 туристов
Меня зовут Жанна, уже на протяжении 14 лет проживаю во Франции, имею высшее туристическое и музыкальное образование и уже несколько лет работаю гидом, обожаю эту страну и наш регион, который славится винами и своей гастрономией и конечно же архитектурным наследием. Жду Вас в гости!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Мария
Спасибо Жанне за прекрасную экскурсию
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Сергей
Прекрасный день в прекрасном Saint-Emilion!!! Отдельное спасибо Жанне! Все было великолепно! Обязательно вернемся!!!
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С
Сергей
Хотели бы от всей души поблагодарить Жанну Пино за великолепную экскурсию по винодельням Бордо. Она прекрасно знает и любит тему, прекрасно о ней рассказывает. Для нас многие вещи стали просто откровениями. Не представляли, что эти места настолько красивы! После этой поездки преисполняться искренними уважением и симпатией к людям, которые делают вино.
Спасибо Жанне от всей души! Елена и Сергей Гончаровы
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О
Ольга
Очень рекомендуем! Очень интересно познавательно и непринужденно!!!
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Т
Татьяна
Спасибо Жанне за чудесную экскурсию, содержательную и красивую!
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