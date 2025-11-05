Винный тур в Сотэрн и Грав. Ожерелье вкуса

Приглашаю отправиться в путешествие по винным хозяйствам Бордо, чтобы познакомиться с процессом винного производства и узнать, как история Франции связана с историей её вин. Приготовьтесь попробовать превосходные красные и белые вина апелласьона Пессак Леоньян, узнать, что превращает простое вино в знаменитый Сотерн, и почувствовать все оттенки вкуса на дегустациях в шато Икем, О-Брион и Пап-Клемен.

Описание экскурсии

Я заберу вас от отеля в Бордо и мы попадём в шато Икем — на родину знаменитого и одного из самых дорогих вин. Мы изучим вина, секрет которых — в уникальном микроклимате, благодаря которому на винограде развивается благородная плесень. И если в соседних регионах это может погубить весь урожай, то здесь виноделы рады ей, так как это и делает из простого белого вина знаменитый Сотерн, которым восхищается весь мир. Его нотки экзотических фруктов, тягучая маслянистая текстура завораживают и восхищают с каждым глоточком. Французы классически любят сочетать Сотерн с фуа-гра. Почему бы и нам не насладиться этим сочетанием?

За одну поездку мы познакомимся с красными винами и белыми сухими апелласьона Пессак Леоньян. Я вам расскажу историю этих мест и объясню, почему англичане так хвалили этот регион, мы побываем в шато О-Брион — единственном шато из этого региона, которое было классифицировано в 1855 году как «Premier Grand Cru» вместе с винами Медока — «Шато Лафит», «Шато Латур», «Шато Марго», «Шато Лафит Ротшильд» и «Мутон Ротшильд». Я вам расскажу о классификации вина и её истории.

Мы также попадём в ещё одно известное хозяйство — «Шато Пап-Клемен», основанное в 13 веке архиепископом Бордо. Позже он был избран папой и принял имя Клемент V. С того времени это шато стало переходить архиепископам из поколения в поколение.

Мы попробуем вина АОС «Graves» насыщенные, округлые, с табачными тонами, нотками чернослива и кофе. Надеюсь, что это путешествие будет познавательным и подарит вам массу приятных мгновений!