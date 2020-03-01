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Открыть секреты вин, которыми восхищается весь мир, и разобраться в их тонкостях

Жанна
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Жанна – ваш гид
Приглашаю отправиться в путешествие по винным хозяйствам Бордо, чтобы познакомиться с процессом винного производства и узнать, как история Франции связана с историей её вин.

Приготовьтесь попробовать превосходные красные и белые вина апелласьона Пессак Леоньян, узнать, что превращает простое вино в знаменитый Сотерн, и почувствовать все оттенки вкуса на дегустациях в шато Икем, О-Брион и Пап-Клемен.
560 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 6 человек
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Винный тур в Сотэрн и Грав. Ожерелье вкуса
Винный тур в Сотэрн и Грав. Ожерелье вкуса

Что вас ожидает

Я заберу вас от отеля в Бордо и мы попадем в шато Икем – на родину знаменитого и одного из самых дорогих вин шато Икем. Мы изучим вина, секрет которых – в уникальном микроклимате, благодаря которому на винограде развивается благородная плесень. И если в соседних регионах – это может погубить весь урожай, то здесь виноделы рады ей, так как это и делает из простого белого вина знаменитый Сотерн, которым восхищается весь мир. Его нотки экзотических фруктов, тягучая маслянистая текстура завораживают и восхищают с каждым глоточком. Французы классически любят сочетать Сотерн с фуа-гра. Почему бы и нам не насладиться этим сочетанием?

За одну поездку мы познакомимся с красными винами и белыми сухими апелласьона Пессак Леоньян. Я вам расскажу историю этих мест и объясню, почему англичане так хвалили этот регион, мы побываем в шато О-Брион – единственном шато из этого региона, которое было классифицировано в 1855 году как “Premier Grand Cru” вместе с винами Медока – “Шато Лафит”, “Шато Латур”, “Шато Марго”, “ Шато Лафит Ротшильд” и “Мутон Ротшильд”. Я вам расскажу о классификации вина и ее истории.

Мы также попадем в еще одно известное хозяйство – “Шато Пап-Клемен”, основанное в XIII веке архиепископом Бордо. Позже он был избран папой и принял имя Клемент V. С того времени это шато стало переходить архиепископам из поколения в поколение.

Мы попробуем вина АОС “Graves” насыщенные, округлые, с табачными тонами, нотками чернослива и кофе. Надеюсь, что это путешествие будет познавательным и подарит Вам массу приятных мгновений!

Винный тур в Сотэрн и Грав. Ожерелье вкуса
Винный тур в Сотэрн и Грав. Ожерелье вкуса
Винный тур в Сотэрн и Грав. Ожерелье вкуса

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Жанна
Жанна
Меня зовут Жанна, уже на протяжении 14 лет проживаю во Франции, имею высшее туристическое и музыкальное образование и уже несколько лет работаю гидом, обожаю эту страну и наш регион, который славится винами и своей гастрономией и конечно же архитектурным наследием. Жду Вас в гости!
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Жанна проводит ещё 3 экскурсии

Винный тур в МедокВинный тур в МедокВинный тур в Медок
600 за экскурсию
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8 отзывов
Познакомиться с жизнью винодельческого региона и насладиться дивными медокскими винами
Вина региона Медок украшают столы самых престижных ресторанов, а редкие винтажные сорта являются гордостью коллекционеров. Во время поездки мы посетим именитые винодельческие хозяйства, спустимся в прохладные винные погреба, где гостей радушно принимают и приоткрывают завесу тайн производства этого напитка. Вы продегустируете изысканные вина Бордо и поймете, почему же ими восхищается весь мир.
Из Бордо — в Аркашон, на дюны и устричную фермуИз Бордо — в Аркашон, на дюны и устричную фермуИз Бордо — в Аркашон, на дюны и устричную ферму
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Открыть красоту и очарование Новой Аквитании
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Столица великих марочных винСтолица великих марочных винСтолица великих марочных вин
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4 отзыва
Влюбиться в атмосферу, архитектуру и прекрасные вина Бордо на дружеской обзорной прогулке
Приглашаю путешественников прогуляться по средневековым улочкам Бордо, наслаждаясь архитектурным ансамблем 18 века. Я проведу вас по красивым набережным и городским достопримечательностям, расскажу о фаворитах королевы Марго и секретах местного виноделия. И конечно, поделюсь с вами своей любовью к Бордо и знаниями об этом красивейшем городе, который славится не только историей, но и великолепными винами.

Гастрономические экскурсии в Бордо

Шарм и вкус БордоШарм и вкус БордоШарм и вкус Бордо
скидка30%
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Найти ключи к городу и понять французское «искусство жить» на обзорной прогулке с дегустацией вина
Бордо — винная столица винной страны. А еще древний город с великолепными площадями и дворцами. Со мной вы откроете все его грани, узнаете об истории и главных местах, получите винный ликбез от знатока на дегустации, вдохновитесь старинными улочками — и научитесь наслаждаться жизнью как французы!

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