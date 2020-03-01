Винный тур в Сотэрн и Грав. Ожерелье вкуса

Приглашаю отправиться в путешествие по винным хозяйствам Бордо, чтобы познакомиться с процессом винного производства и узнать, как история Франции связана с историей её вин. Приготовьтесь попробовать превосходные красные и белые вина апелласьона Пессак Леоньян, узнать, что превращает простое вино в знаменитый Сотерн, и почувствовать все оттенки вкуса на дегустациях в шато Икем, О-Брион и Пап-Клемен.

Что вас ожидает

Я заберу вас от отеля в Бордо и мы попадем в шато Икем – на родину знаменитого и одного из самых дорогих вин шато Икем. Мы изучим вина, секрет которых – в уникальном микроклимате, благодаря которому на винограде развивается благородная плесень. И если в соседних регионах – это может погубить весь урожай, то здесь виноделы рады ей, так как это и делает из простого белого вина знаменитый Сотерн, которым восхищается весь мир. Его нотки экзотических фруктов, тягучая маслянистая текстура завораживают и восхищают с каждым глоточком. Французы классически любят сочетать Сотерн с фуа-гра. Почему бы и нам не насладиться этим сочетанием?

За одну поездку мы познакомимся с красными винами и белыми сухими апелласьона Пессак Леоньян. Я вам расскажу историю этих мест и объясню, почему англичане так хвалили этот регион, мы побываем в шато О-Брион – единственном шато из этого региона, которое было классифицировано в 1855 году как “Premier Grand Cru” вместе с винами Медока – “Шато Лафит”, “Шато Латур”, “Шато Марго”, “ Шато Лафит Ротшильд” и “Мутон Ротшильд”. Я вам расскажу о классификации вина и ее истории.

Мы также попадем в еще одно известное хозяйство – “Шато Пап-Клемен”, основанное в XIII веке архиепископом Бордо. Позже он был избран папой и принял имя Клемент V. С того времени это шато стало переходить архиепископам из поколения в поколение.

Мы попробуем вина АОС “Graves” насыщенные, округлые, с табачными тонами, нотками чернослива и кофе. Надеюсь, что это путешествие будет познавательным и подарит Вам массу приятных мгновений!