2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Групповая экскурсия по Каннам с дегустацией на провансальском рынке
Погрузитесь в атмосферу Канн: дегустация на рынке, прогулка по средневековым улочкам и захватывающие виды с холма Сюке
Начало: рядом с вокзалом города Канн
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
13 авг в 10:00
14 авг в 10:00
€65 за человека
3.5 часа
Водная прогулка
Дворец кинофестивалей в Каннах и Леринские острова
Пройти по красной дорожке, узнать о жителях Леринского Аббатства и искупаться на уединенном острове
Начало: Станция Канны
22 авг в 12:00
20 сен в 12:00
€67 за человека
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Русский след в Каннах
Пройтись по местам, где любили отдыхать именитые люди, и узнать больше о самом городе
Начало: На ж/д вокзале в Каннах
15 авг в 09:30
10 сен в 09:00
€174 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ссергей22 марта 2024Если хотите узнать больше о русской истории Канн выберите эту экскурсию Элины. Объемный и познавательный рассказ и прогулка по русским местам. Спасибо
- ВВладимир6 сентября 2021Всё хорошо.
- ХХачатрян12 июня 2019Добрый день! Была на экскурсии на острове Сент-Онора, меньший по размеру из Леринских островов, но наиболее интересный для посещения. Очень
- ВВадим20 мая 2019Добрый день! Экскурсия безусловно удалась, Леринские острова впечатляют каким-то уединением и красивой природой! Дина прекрасный знаток этих мест и Лазурного берега, и увлекательный собеседник, узнали много нового и полезного, спасибо!
- ТТатьяна30 апреля 2019Не столько впечатляют сами Канны, сколько Леринские острова и Аббатство Лерен, расположенное на одном из островов - остров Святого Онората!
Ответы на вопросы от путешественников по Каннам в категории «Нескучные экскурсии»
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Сколько стоит экскурсия по Каннам в августе 2024
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