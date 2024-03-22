Нескучные экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Нескучные экскурсии» в Каннах на русском языке, цены от €65. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Канны: провансальский рынок и Старый город
Пешая
1 отзыв
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Групповая экскурсия по Каннам с дегустацией на провансальском рынке
Погрузитесь в атмосферу Канн: дегустация на рынке, прогулка по средневековым улочкам и захватывающие виды с холма Сюке
Начало: рядом с вокзалом города Канн
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
13 авг в 10:00
14 авг в 10:00
65 за человека
Дворец кинофестивалей в Каннах и Леринские острова
3 отзыва
3.5 часа
Водная прогулка
Дворец кинофестивалей в Каннах и Леринские острова
Пройти по красной дорожке, узнать о жителях Леринского Аббатства и искупаться на уединенном острове
Начало: Станция Канны
22 авг в 12:00
20 сен в 12:00
67 за человека
Русский след в Каннах
Пешая
1 отзыв
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Русский след в Каннах
Пройтись по местам, где любили отдыхать именитые люди, и узнать больше о самом городе
Начало: На ж/д вокзале в Каннах
15 авг в 09:30
10 сен в 09:00
174 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • с
    сергей
    22 марта 2024
    Русский след в Каннах
    Если хотите узнать больше о русской истории Канн выберите эту экскурсию Элины. Объемный и познавательный рассказ и прогулка по русским местам. Спасибо
  • В
    Владимир
    6 сентября 2021
    Канны: провансальский рынок и Старый город
    Всё хорошо.
  • Х
    Хачатрян
    12 июня 2019
    Дворец кинофестивалей в Каннах и Леринские острова
    Добрый день! Была на экскурсии на острове Сент-Онора, меньший по размеру из Леринских островов, но наиболее интересный для посещения. Очень
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    понравилось. Сам остров впечатляет своей тишиной (если бы ещё не приватные самолеты над головой каждые 15 минут), крепостью 9 века, садами и самое главное, на острове "витает" дух средневековый. Спасибо большое Дине за увлекательную экскурсию! Интересный рассказ, старые фотографии тех мест что мы смотрели… было очень приятно)) Спасибо

  • В
    Вадим
    20 мая 2019
    Дворец кинофестивалей в Каннах и Леринские острова
    Добрый день! Экскурсия безусловно удалась, Леринские острова впечатляют каким-то уединением и красивой природой! Дина прекрасный знаток этих мест и Лазурного берега, и увлекательный собеседник, узнали много нового и полезного, спасибо!
  • Т
    Татьяна
    30 апреля 2019
    Дворец кинофестивалей в Каннах и Леринские острова
    Не столько впечатляют сами Канны, сколько Леринские острова и Аббатство Лерен, расположенное на одном из островов - остров Святого Онората!
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    Удивительно красивые пейзажи и виды вокруг в сочетание с интересным и увлекательным повествованием оставляют самые прекрасные впечатления! Честно говоря, до сих пор пребывают под этим самым впечатлением. Сама экскурсия проходит в неспешном и очень комфортном режиме, благодаря чему есть возможность сделать фото, задать интересующие вопросы гиду. Отдельное спасибо за знания, которыми Дина также делится вне тематики экскурсии!

Ответы на вопросы от путешественников по Каннам в категории «Нескучные экскурсии»

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Сколько стоит экскурсия по Каннам в августе 2024
Сейчас в Каннах в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 65 до 174. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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