1 чел.
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Мини-группа
2 часа
Канны: провансальский рынок и Старый город
Попробовать изысканные и простые французские лакомства на местном маркете и узнать Канны
Начало: рядом с вокзалом города Канн
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
€65 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Русский след в Каннах
Пройтись по местам, где любили отдыхать именитые люди, и узнать больше о самом городе
Начало: На ж/д вокзале в Каннах
10 июня в 12:00
19 июня в 09:00
€150 за всё до 4 чел.
Мини-группа
3.5 часа
Дворец кинофестивалей в Каннах и Леринские острова
Пройти по красной дорожке, узнать о жителях Леринского Аббатства и искупаться на уединенном острове
Начало: Станция Канны
€66 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ссергей22 марта 2024Если хотите узнать больше о русской истории Канн выберите эту экскурсию Элины. Объемный и познавательный рассказ и прогулка по русским местам. Спасибо
- ВВладимир6 сентября 2021Всё хорошо.
- ХХачатрян12 июня 2019Добрый день! Была на экскурсии на острове Сент-Онора, меньший по размеру из Леринских островов, но наиболее интересный для посещения. Очень
- ВВадим20 мая 2019Добрый день! Экскурсия безусловно удалась, Леринские острова впечатляют каким-то уединением и красивой природой! Дина прекрасный знаток этих мест и Лазурного берега, и увлекательный собеседник, узнали много нового и полезного, спасибо!
- ТТатьяна30 апреля 2019Не столько впечатляют сами Канны, сколько Леринские острова и Аббатство Лерен, расположенное на одном из островов - остров Святого Онората!
Ответы на вопросы от путешественников по Каннам в категории «Необычные»
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Сколько стоит экскурсия по Каннам в июне 2024
Сейчас в Каннах в категории "Необычные" можно забронировать 3 экскурсии от 65 до 150. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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