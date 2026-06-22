читать дальше уменьшить

Еще до встречи Диана снабдила нас ценной информацией какие билеты и главное как купить на поезд, чтобы весь день можно было переезжать из одного городка в другой. Понравилась ее открытость, хорошее знание материала, умение слушать собеседника. Провела нас через рынок, где мы напробовались местных продуктов👍 Спасибо огромное, Диана, за хорошо организованную экскурсию 🤗