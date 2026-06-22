Индивидуальная
до 7 чел.
Очарование Канн
Погрузитесь в атмосферу Канн на индивидуальной водной прогулке: от средневековой улицы Менадье до знаменитого порта и дворца конгрессов
Начало: Возле Дворца фестивалей и конгрессов
25 июл в 09:00
30 июл в 08:00
от €154 за всё до 7 чел.
Мини-группа
до 5 чел.
Дворец кинофестивалей в Каннах и Леринские острова
Пройти по красной дорожке, узнать о жителях Леринского Аббатства и искупаться на уединенном острове
Начало: Около Дворца Кинофестиваля
22 сен в 12:00
€77 за человека
Последние отзывы на экскурсии
Л
Прекрасный гид и гостеприимный человек! Спасибо огромное за красивую и очень приятную прогулку по Каннам!
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С Дианой была не просто экскурсия,а приятная,познавательная прогулка. Интересно и душевно. Маршрут составлен удобно. По рекомендациям Дианы посещали знаковые места и рестораны,что сделало наш отдых ещё более приятным и безмятежным.
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А
Хорошая экскурсия. Диана обладает обширными знаниями. Знает много фактов, которые могут несколько утомлять.
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Побывали на экскурсии с Дианой.
Хорошо составленный маршрут по Каннам, спокойная форма подачи и интересные факты оправдало тему - Очарование Канн.
Понравилось
Хорошо составленный маршрут по Каннам, спокойная форма подачи и интересные факты оправдало тему - Очарование Канн.
Понравилось
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Н
Очень понравилась экскурсия! Диана отличный экскурсовод, было очень интересно и познавательно!!! Спасибо большое, будем рекомендовать знакомым и друзьям, Диана, спасибо большое! Канны полюбили!!!
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С
Хочу выразить искреннюю благодарность за прекрасно организованную экскурсию. Информация была подана доступно и интересно, атмосфера — тёплая и дружественная. Спасибо за ваш профессионализм!
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Ю
Диана, большое спасибо за экскурсию! Благодаря Диане узнали историю Кпнн, прогулялись по ее улочкам, отведали блюда местной кухни! Диана интересно рассказывала! Спасибо большое!
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Е
Были на обзорной экскурсии с Дианой! Посетили самые главные достопримечательности в удобном для нас темпе(были с ребенком и взрослыми родителями)
Узнали
Узнали
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И
Сегодня мы отлично провели время в Каннах с Дианой! Нам понравилось то, как была организованна экскурсия. Все продумано до мелочей.
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Н
Диана интересный рассказчик,увлекательно рассказывает об истории и архитектуре. Спасибо за атмосферу,изложение материала и доброжелательность. Всем рекомендуем. Не пожалеете!
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Всего 33 отзыва в Каннах в категории "Развлечения"
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Ответы на вопросы от путешественников по Каннам в категории «Развлечения»
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Сколько стоит экскурсия по Каннам в июле 2026
Сейчас в Каннах в категории "Развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 77 до 500. Туристы уже оставили гидам 33 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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