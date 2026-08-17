Канны — не только кинофестиваль. Это город с богатой историей, роскошной архитектурой, живописными видами и удивительными легендами.
Вместо сухих дат вас ждут увлекательные рассказы о знаменитостях, скандалах в мире кино и загадке Человека в железной маске. Вы не просто увидите город красных дорожек и фешенебельных отелей, но и узнаете его характер.
Вместо сухих дат вас ждут увлекательные рассказы о знаменитостях, скандалах в мире кино и загадке Человека в железной маске. Вы не просто увидите город красных дорожек и фешенебельных отелей, но и узнаете его характер.
Описание экскурсии
- Набережная Круазетт — символ французской Ривьеры. Я расскажу, как небольшой рыбацкий городок превратился в один из самых известных курортов мира и почему именно Канны стали столицей мирового кино.
- Отель Carlton — архитектурный шедевр с более чем вековой историей. Поведаю, какие знаменитости здесь останавливались и какие легенды связаны с этим отелем. При желании выпьем кофе на террасе.
- Дворец фестивалей и конгрессов — вы увидите знаменитую красную дорожку, Аллею звёзд и узнаете, как проходит Каннский кинофестиваль, кто может попасть на премьеру, какие существуют строгие правила для гостей и какие громкие истории и скандалы здесь случались.
- Старый город Ле-Сюке — с узкими улочками и уютными площадями. Мы осмотрим старинную церковь Нотр-Дам-д’Эсперанс и поднимемся на смотровую площадку, откуда открывается один из самых красивых видов на Канны и окрестности. Я расскажу загадочную легенду о Человеке в железной маске, который долгие годы содержался в заключении на острове Сент-Маргерит.
Организационные детали
- Экскурсия подходит взрослым и детям, готовым к пешей прогулке 2–3 ч в комфортном темпе с остановками для отдыха, фотографий и рассказов.
- Кофе-пауза на террасе отеля — по желанию и за доплату.
Выберите удобную дату из расписания
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Плас де Гар
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Каннах
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 2 часа 10 минут
Провела экскурсии для 70 туристов
Меня зовут Юлия, я живу в Антибе 6 лет и очень люблю этот город. Как заядлый путешественник, всегда нахожу интересные и необычные места. Люблю новые знакомства, дружелюбна и энергична. Со мной вы увидите нетривиальные уголки Антиба, услышите интересные истории и влюбитесь в Лазурный берег!
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