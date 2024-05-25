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огромное ей спасибо! Было безумно интересно, очень увлекательно, приехав, в другой город, очень расстроились, что не было больше Ирины, которая нам все интересно рассказывала! 😅 Мы под огромным впечатлением! Ходить просто по городу и любоваться - это одно. А ходить, слушать рассказ, основания, кто, что и когда сделал- Просто безупречно! Очень очень интересно! Обязательно вернемся в Леон и встретимся с Ириной, чтобы продолжить узнавать интересное об истории Леона! И вам советуем)