Центр Лиона — это музей под открытым небом и памятник ЮНЕСКО.
Вы обнаружите следы Античности и эпохи Возрождения, пройдёте по старинным улочкам и встретите уцелевшие трабули.
Пешком или на фуникулёре мы отправимся на холм Фурвьер, я расскажу о «шёлковом» прошлом города и его необычных персонажах.
Описание экскурсии
Холм Фурвьер и видовая площадка — амфитеатры античного Лиона и панорама города. Поднимемся пешком или на фуникулёре.
Базилика Девы Марии — культовая и узнаваемая достопримечательность на вершине.
Готический собор Святого Иоанна — музей прикладного искусства и архитектурные детали эпохи Средневековья.
Трабули и улочки Старого города — уникальные проходы между домами, сохранившие функциональность.
Шёлковые ателье-бутики — наследие шёлковой столицы Франции и современная городская жизнь.
Организационные детали
Дополнительные расходы: фуникулёр €2–3.
Ответы на вопросы
Виктория — ваш гид в Лионе
Меня зовут Виктория. Я дипломированный гид и сомелье в одном лице. Работаю в туризме во Франции уже более десяти лет и продолжаю получать удовольствие от любимого дела. С радостью раскрою для вас эту прекрасную страну и расскажу о ней самое интересное. До встречи!
