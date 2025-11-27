Постпамять Лиона: между тюрьмой и глянцем новой жизни
Узнать, как город излечивает себя от прошлого - или прячет шрамы под дорогим мрамором
Это не обзорная прогулка, а мягкое исследование Лиона и его шрамов.
Мы пройдём путь от бывшей тюрьмы Сен-Поль до роскошного отеля Dieu — чтобы почувствовать, как город носит свою память: то молча, то напоказ.
Будем говорить об архитектуре и о том, что за ней прячется: о тюрьмах, исчезнувших рельсах, следах гестапо и местах, где теперь модные бутики, а когда‑то были камеры.
Описание экскурсии
Бывшая тюрьма Сен-Поль. Сегодня здесь кампус католического университета. Мы увидим бывшие карцеры и стены, где сохранились решётки и контуры замков. И зададимся вопросом: можно ли переосмыслить тюрьму, не стирая её смысл?
Бывшая тюрьма Сен-Жозеф — теперь она превращена в жилой и культурный комплекс. Обсудим, как меняется восприятие пространства, когда внутри бывших камер — квартиры и выставочные залы. Что остаётся от прошлого, если стены красиво отштукатурены?
Памятник из рельсов — монумент, который увековечивает память о депортации времён Второй мировой войны. Здесь мы поговорим о телесности памяти — о весе, звуке, металле.
Здание отеля Charlemagne, в котором находилась штаб-квартира гестапо в Лионе. Мы не зайдём внутрь, но остановимся рядом и обсудим, как работает стратегия архитектурного забвения.
Фонд Буллукян и его галерея современного искусства. Вы сможете зайти на выставку (если она открыта) или отдохнуть в саду. Поговорим, как новые формы взаимодействуют с памятью города.
Отель Dieu — здание, которое было больницей семь столетий, а затем стало роскошным отелем и торговой галереей. Решим, можно ли переработать пространство без обесценивания его истории.
Во время прогулки:
мы поговорим о постпамяти, которая возникает из личного опыта и теней истории и молчания
обсудим архитектуру наказания и архитектуру забвения, а также переиспользование исторических зданий (adaptive reuse)
выясним, где проходит грань между уважением к прошлому и архитектурным макияжем
поймём, как Лион работает со своей травмой — или притворяется, что её нет
Организационные детали
Протяжённость маршрута — около 2,5 км. Он проходит по центральным улицам Лиона, но включает несколько переходов по брусчатке и пандусам с небольшим уклоном
Все локации внешние, часть можно будет осмотреть внутри по желанию (вход в Фонд Буллукян бесплатный, отель Dieu — свободный доступ в галереи и дворики)
По пути можем сделать паузу в галерее или кафе
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Place des archives
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Лионе
Почему со мной?
Я — историк искусства, преподаватель архитектуры и городской сторителлер. Живу в Лионе с 2012 года и всё это время изучаю его не с открыток, а снизу — с читать дальше
подвальных галерей, забытых лестниц, перекрытых трабуль.
Я веду курсы о памяти в архитектуре, телесности городского пространства и феминистских маршрутах. С моими студентами мы десятки раз проходили эти улицы: искали следы прошлого, подслушивали шёпот стен, всматривались в адаптивную архитектуру.
Я провожу такие прогулки, потому что верю: у каждого города есть второй слой — его нужно не просто увидеть, а почувствовать ногами, запахом краски, наклоном стены, тенью в арке. И если вы хотите услышать, как Лион звучит внизу — я покажу.