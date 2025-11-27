Это не обзорная прогулка, а мягкое исследование Лиона и его шрамов. Мы пройдём путь от бывшей тюрьмы Сен-Поль до роскошного отеля Dieu — чтобы почувствовать, как город носит свою память: то молча, то напоказ. Будем говорить об архитектуре и о том, что за ней прячется: о тюрьмах, исчезнувших рельсах, следах гестапо и местах, где теперь модные бутики, а когда‑то были камеры.

Бывшая тюрьма Сен-Поль. Сегодня здесь кампус католического университета. Мы увидим бывшие карцеры и стены, где сохранились решётки и контуры замков. И зададимся вопросом: можно ли переосмыслить тюрьму, не стирая её смысл?

Бывшая тюрьма Сен-Жозеф — теперь она превращена в жилой и культурный комплекс. Обсудим, как меняется восприятие пространства, когда внутри бывших камер — квартиры и выставочные залы. Что остаётся от прошлого, если стены красиво отштукатурены?

Памятник из рельсов — монумент, который увековечивает память о депортации времён Второй мировой войны. Здесь мы поговорим о телесности памяти — о весе, звуке, металле.

Здание отеля Charlemagne, в котором находилась штаб-квартира гестапо в Лионе. Мы не зайдём внутрь, но остановимся рядом и обсудим, как работает стратегия архитектурного забвения.

Фонд Буллукян и его галерея современного искусства. Вы сможете зайти на выставку (если она открыта) или отдохнуть в саду. Поговорим, как новые формы взаимодействуют с памятью города.

Отель Dieu — здание, которое было больницей семь столетий, а затем стало роскошным отелем и торговой галереей. Решим, можно ли переработать пространство без обесценивания его истории.

Во время прогулки:

мы поговорим о постпамяти, которая возникает из личного опыта и теней истории и молчания

обсудим архитектуру наказания и архитектуру забвения, а также переиспользование исторических зданий (adaptive reuse)

выясним, где проходит грань между уважением к прошлому и архитектурным макияжем

поймём, как Лион работает со своей травмой — или притворяется, что её нет

