Две тысячи лет назад Рим назвал эту землю Provincia Nostra — «наша провинция». И именно тогда началась история региона, который мы знаем сегодня. Мы посетим прекрасный Арль — любимый город

императора Константина. Рассмотрим грандиозный римский театр в Оранже и инженерное чудо — акведук Пон-дю-Гар. А также разберём, как Рим превратил юг Галлии в первую провинцию за пределами Италии и заложил основу европейской цивилизации.

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Описание экскурсии

Арль — город, который выбрал Цезаря

Один из самых красивых городов Прованса с удивительной судьбой. Во время гражданских войн в Риме этот город Галлии сознательно встал на сторону Юлия Цезаря. Это изменило его судьбу. В 46 году до н. э. он получил статус римской колонии — и с этого момента началось его превращение в «маленький Рим». Вы увидите:

грандиозный амфитеатр — символ римского порядка и массовой культуры

античный театр — пространство власти и публичной речи

форум и подземные криптопортики — сердце административной жизни

Алискамп — некрополь древнего мира

Оранж — витрина римской власти

Здесь сохранились один из лучших античных театров Европы и величественная триумфальная арка.

Пон-дю-Гар — «гениальное кружево» римской инженерии

Построен без подъёмных кранов и цемента, с минимальным уклоном, самый высокий и красивый акведук в мире.

Вы узнаете:

как Рим не просто завоёвывал, а менял саму ткань городской жизни

зачем империи были нужны зрелища

как театр стал рупором пропаганды и формировал лояльность граждан

почему Триумфальная арка — это не украшение, а политическое заявление

почему вода была показателем статуса и цивилизации

Опыт журналиста помогает мне рассказывать историю как живой сюжет, а не как набор исторических дат. Моя цель сделать так, чтобы наше приключение навсегда осталось в вашей памяти и вашем сердце, а не умерло на следующий день как бабочка-однодневка. До встречи в Провансе!

Организационные детали