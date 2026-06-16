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По следам Римской империи в Провансе - из Марселя

Погрузиться в историю первой римской провинции за пределами Италии
Две тысячи лет назад Рим назвал эту землю Provincia Nostra — «наша провинция». И именно тогда началась история региона, который мы знаем сегодня. Мы посетим прекрасный Арль — любимый город
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императора Константина. Рассмотрим грандиозный римский театр в Оранже и инженерное чудо — акведук Пон-дю-Гар.

А также разберём, как Рим превратил юг Галлии в первую провинцию за пределами Италии и заложил основу европейской цивилизации.

По следам Римской империи в Провансе - из Марселя
По следам Римской империи в Провансе - из Марселя
По следам Римской империи в Провансе - из Марселя

Описание экскурсии

Арль — город, который выбрал Цезаря

Один из самых красивых городов Прованса с удивительной судьбой. Во время гражданских войн в Риме этот город Галлии сознательно встал на сторону Юлия Цезаря. Это изменило его судьбу. В 46 году до н. э. он получил статус римской колонии — и с этого момента началось его превращение в «маленький Рим». Вы увидите:

  • грандиозный амфитеатр — символ римского порядка и массовой культуры
  • античный театр — пространство власти и публичной речи
  • форум и подземные криптопортики — сердце административной жизни
  • Алискамп — некрополь древнего мира

Оранж — витрина римской власти

Здесь сохранились один из лучших античных театров Европы и величественная триумфальная арка.

Пон-дю-Гар — «гениальное кружево» римской инженерии

Построен без подъёмных кранов и цемента, с минимальным уклоном, самый высокий и красивый акведук в мире.

Вы узнаете:

  • как Рим не просто завоёвывал, а менял саму ткань городской жизни
  • зачем империи были нужны зрелища
  • как театр стал рупором пропаганды и формировал лояльность граждан
  • почему Триумфальная арка — это не украшение, а политическое заявление
  • почему вода была показателем статуса и цивилизации

Опыт журналиста помогает мне рассказывать историю как живой сюжет, а не как набор исторических дат. Моя цель сделать так, чтобы наше приключение навсегда осталось в вашей памяти и вашем сердце, а не умерло на следующий день как бабочка-однодневка. До встречи в Провансе!

Организационные детали

  • В стоимость входит: комфортный автомобиль, топливо и парковки
  • Дополнительно оплачиваются: входные билеты, питание
  • Если в группе есть дети, пожалуйста, заранее сообщите возраст — при необходимости предоставляется детское кресло
  • Маршрут предполагает умеренную пешую нагрузку

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — ваш гид в Марселе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провела экскурсии для 24 туристов
Я профессиональный тележурналист и 17 лет работала на ведущих российских телеканалах. Моя профессия научила меня главному — видеть за событиями историю живых людей и рассказывать так, что бы вы могли
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прожить её. Сегодня я живу на два дома и две страны: Северный Рейн-Вестфалия и Прованс. Такие разные, но обе прекрасные и очень близкие по своему культурно-историческим наследию. Я создаю авторские маршруты, в которых соединяю факты и легенды, контекст и живые человеческие судьбы. Мне важно, чтобы вы не просто увидели памятники, а почувствовали эпоху — поняли, почему Рим сделал эти земли своими колониями? Зачем римские папы переехали в Авиньон. И почему именно в Кёльне решили построить самый высокий собор в мире? Приглашаю вас в незабываемые приключения!

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