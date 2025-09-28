Вас ждет увлекательное путешествие по Провансу.
Экс-ан-Прованс удивит элегантностью и историей, а Кассис - природными красотами и средиземноморскими фьордами. Откройте для себя готическую церковь Святого Иоанна, собор Святого Спасителя и студию Поля Сезанна. Прогуляйтесь по уютным улочкам и насладитесь видом на Кап-Канай. Узнайте, почему эти места вдохновляли поэтов и художников. Эта экскурсия подарит вам незабываемые впечатления и глубокое понимание культуры региона
6 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Элегантная архитектура Экс-ан-Прованса
- 🌿 Живописные пейзажи Прованса
- 🍷 Традиции местных виноделов
- 🏞️ Уникальные виды на Кап-Канай
- 🎨 Студия Поля Сезанна
- ⛵ Прогулка по набережной Кассиса
Что можно увидеть
- Церковь Святого Иоанна Мальтийского
- Кафедральный собор Святого Спасителя
- Бульвар Мирабо
- Студия Поля Сезанна
- Мыс Кап-Канай
Описание экскурсии
Тот, кто видел Париж и не видел Кассис, не видел ничего!
французский поэт, лауреат Нобелевской премии Фредерик Мистраль
Что вас ожидает
Экс-ан-Прованс — столица аристократического Прованса
Начнём знакомство с регионом в Экс-ан-Провансе — одном из самых элегантных и благополучных городов Франции. Здесь мы увидим:
- Первую готическую церковь Прованса — церковь Святого Иоанна Мальтийского с картиной Эжена Делакруа
- Кафедральный собор Святого Спасителя, соединяющий в себе все архитектурные стили 5–16 веков
- Бульвар Мирабо со знаменитым рынком, особняками и виллами, ресторанчиками, буланжериями и кофейнями
- Уютные улочки и площади с особняками графской и королевской знати, фонтанами и музеями
- Студию Поля Сезанна, который в Экс-ан-Провансе родился и провёл большую часть жизни
По пути в Кассис вы полюбуетесь классическими прованскими пейзажами с виноградниками, платановыми аллеями и живописными деревушками.
Кассис и средиземноморский фьорд — каланка
- Мы пройдёмся по уютному причалу для маленьких катеров и яхт и по набережной с видом на замок 13 века, море и мыс Кап-Канай
- При желании посидим в один из ресторанов, где подают вкуснейший в Провансе буйабес и лучшие во Франции белые вина, которыми славится Кассис
- Побываем на мысе Кап-Канай с потрясающим видом на Альпы, море и сам город
Я расскажу:
- Об истории и жизни в Экс-ан-Провансе и Кассисе
- Их значении для региона и Франции в целом
- О том, почему Экс называют «вечно богатым» городом
- Чем Кассис вдохновлял поэтов и художников
- Как соединяются Античность, Средневековье и современность на этом небольшом, но насыщенном маршруте
Примерный тайминг поездки:
- 9:00 — выезд из Марселя
- 9:00–9:40 — переезд в Экс-ан-Прованс
- 9:40–12:00 — прогулка по Экс-ан-Провансу
- 12:00–13:00 — переезд в Кассис
- 13:00–14:00 — мыс Кап-Канай
- 14:00–15:00 — прогулка по Кассису
- 15:00–15:30 — каланка Кассиса
- 15:30–16:00 — возвращение в Марсель
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле Nissan X-Trail 2021 года. По запросу установим детские кресла
- Обед, перекус, вино — по желанию, не входят в стоимость
- Возможно проведение экскурсии для большего количества участников — детали уточняйте при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На паромной набережной (bd Jacques Saadé)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Сергей — ваш гид в Марселе
Провёл экскурсии для 285 туристов
Здравствуйте, друзья! Меня зовут Сергей. Более 20 лет я работаю в сфере туризма. С 2021 года живу, организовываю и провожу экскурсии в Марселе и в целом в Провансе.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
28 сен 2025
Экскурсия по Провансу подарила незабываемые эмоции. Мы влюбились в уютные городки, где жизнь течёт неспешно, а каждая улица хранит своё очарование. Мы увидели настоящий Прованс — с его уютными улочками, площадями,
Мы увидели настоящий Прованс — с его уютными улочками, площадями,
Мы увидели настоящий Прованс — с его уютными улочками, площадями,
