Вас ждет увлекательное путешествие по Провансу. Экс-ан-Прованс удивит элегантностью и историей, а Кассис - природными красотами и средиземноморскими фьордами. Откройте для себя готическую церковь Святого Иоанна, собор Святого Спасителя и студию Поля Сезанна. Прогуляйтесь по уютным улочкам и насладитесь видом на Кап-Канай. Узнайте, почему эти места вдохновляли поэтов и художников. Эта экскурсия подарит вам незабываемые впечатления и глубокое понимание культуры региона

Ваш гид в Марселе

Тот, кто видел Париж и не видел Кассис, не видел ничего!

французский поэт, лауреат Нобелевской премии Фредерик Мистраль

Экс-ан-Прованс — столица аристократического Прованса

Начнём знакомство с регионом в Экс-ан-Провансе — одном из самых элегантных и благополучных городов Франции. Здесь мы увидим:

Первую готическую церковь Прованса — церковь Святого Иоанна Мальтийского с картиной Эжена Делакруа

с картиной Эжена Делакруа Кафедральный собор Святого Спасителя , соединяющий в себе все архитектурные стили 5–16 веков

, соединяющий в себе все архитектурные стили 5–16 веков Бульвар Мирабо со знаменитым рынком, особняками и виллами, ресторанчиками, буланжериями и кофейнями

со знаменитым рынком, особняками и виллами, ресторанчиками, буланжериями и кофейнями Уютные улочки и площади с особняками графской и королевской знати, фонтанами и музеями

с особняками графской и королевской знати, фонтанами и музеями Студию Поля Сезанна, который в Экс-ан-Провансе родился и провёл большую часть жизни

По пути в Кассис вы полюбуетесь классическими прованскими пейзажами с виноградниками, платановыми аллеями и живописными деревушками.

Кассис и средиземноморский фьорд — каланка

Мы пройдёмся по уютному причалу для маленьких катеров и яхт и по набережной с видом на замок 13 века, море и мыс Кап-Канай

При желании посидим в один из ресторанов, где подают вкуснейший в Провансе буйабес и лучшие во Франции белые вина, которыми славится Кассис

Побываем на мысе Кап-Канай с потрясающим видом на Альпы, море и сам город

Я расскажу:

Об истории и жизни в Экс-ан-Провансе и Кассисе

Их значении для региона и Франции в целом

О том, почему Экс называют «вечно богатым» городом

Чем Кассис вдохновлял поэтов и художников

Как соединяются Античность, Средневековье и современность на этом небольшом, но насыщенном маршруте

Примерный тайминг поездки:

9:00 — выезд из Марселя

9:00–9:40 — переезд в Экс-ан-Прованс

9:40–12:00 — прогулка по Экс-ан-Провансу

12:00–13:00 — переезд в Кассис

13:00–14:00 — мыс Кап-Канай

14:00–15:00 — прогулка по Кассису

15:00–15:30 — каланка Кассиса

15:30–16:00 — возвращение в Марсель

