скидка
20%
2 часа
Фотопрогулка
до 4 чел.
Лазурный Берег в ярких кадрах: эксклюзивная фото-прогулка в Ницце
Погрузитесь в мир роскоши и красоты Ниццы во время уникальной фото-прогулки. Запечатлейте самые живописные уголки Лазурного Берега
Начало: Около villa Massena
Завтра в 14:00
4 фев в 13:00
145€116 за всё до 4 чел.
скидка
50%
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Первое рандеву с Ниццей
Пройти по улочкам старого города, хранящим свои тайны
Начало: На площади Массена
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, пятницу и воскресенье в 10:00 и 14:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
134€67 за человека
скидка
30%
2.5 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Путешествие в Ниццу - сердце Лазурного берега
Ницца манит своей историей и культурой. Прогулка по площади Массена, Английской набережной и средневековому Старому городу откроет вам её секреты
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
230€161 за всё до 15 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнтонина8 августа 2024Это был прекрасный, красивый день, полный ярких эмоций и впечатлений. Дина просто умничка, время пролетело незаметно. Очень рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Ницце в категории «Скидки»
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