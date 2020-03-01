Dina проводит ещё 5 экскурсий

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Погулять по горам и национальному парку и ощутить величие средиземноморской природы

Dina
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Dina – ваш гид
Мы оставим гламурный Лазурный берег с толпами туристов и отправимся в соседнюю провинцию Вар, которая удивит вас идиллическими пейзажами с красными горами, цветущими деревьями и тайными пляжами.

Вы погуляете по изумительному национальному парку Эстерель, увидите старинный замок и дворец Пузырей, подниметесь по холмистым дорожкам на вершину горы и восхититесь шикарными приморскими пейзажами.

Я расскажу, каково жить во Франции, чем южные французы отличаются от столичных и почему русские так любят Ниццу.
156 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча по договоренности
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Из Ниццы в живописную провинцию Вар
Из Ниццы в живописную провинцию Вар

Что вас ожидает

Цветущее Средиземноморье
Вы проведете время в окружении великолепных пейзажей и ощутите идиллическую красоту и спокойствие этих мест. В зависимости от сезона, увидите цветение мимоз, цитрусовых, полевых растений, фиалок, лотосов или лаванды. Я не буду нагружать вас исторической информацией, а раскрою бытовые секреты местных жителей: где купить деликатесы, отведать настоящие французские блюда и заплатить совсем недорого и как сделать отдых насыщенным, избегая маршрутов массового туризма. Вы не только получите ценную информацию, но и увидите множество интересных мест. Итак, в программе:

  • Средневековый замок, расположенный на берегу моря на территории Приморских Альп. Вы поймете, чем эта местность отличается от привычного Лазурного берега. Изначально на месте замка были сооружения древнего Рима и сарацин, позже они превратились в шикарную резиденцию местного графа.
  • Мемориал «Африканская Мадонна» на вершине горы, граничащей с национальным парком. Вы погуляете по холмистым тропам среди цветущих мимозовых деревьев, лавандовых бабочек и маленьких белых лилий (в зависимости от сезона) и насладитесь шикарным видом на море.
  • Дворец Пузырей — это частная резиденция, закрытая для посетителей. Однако мы сможем полюбоваться ею со стороны по дороге в национальный парк.
  • Национальный парк Эстерель, где вас впечатлят массивы красных гор и завораживающие морские пейзажи.
  • Уютные пляжи — расположенные среди гор, они считаются одними из самых красивых не только во Франции, но и во всем мире.
  • Местные вина — если останется время, по желанию, мы заедем в магазин, где вы сможете попробовать и приобрести французские вина.

Организационные детали

  • Транспорт не включен в стоимость экскурсии. Если вы путешествуете не на машине, напишите, пожалуйста, заранее. Я подскажу, где и как взять автомобиль в аренду. Дальняя точка экскурсии расположена в 1-1,5 часах езды от Ниццы.
  • Еда и напитки не включены в стоимость. По вашему желанию, можно остановиться на обед по пути или взять с собой бутерброды и устроить пикник на вершине горы.
  • Я гибкий гид и готова внести изменения в маршрут в соответствии с вашими пожеланиями.
  • Пожалуйста, наденьте удобную обувь. К мемориалу «Африканская Мадонна» нужно подниматься в гору 30-50 минут.
  • Экскурсия не рекомендуется маленьким детям из-за физической нагрузки.
  • Летом можно включить в маршрут прогулку на катере — от 200 евро.
Из Ниццы в живописную провинцию Вар
Из Ниццы в живописную провинцию Вар
Из Ниццы в живописную провинцию Вар
Из Ниццы в живописную провинцию Вар
Из Ниццы в живописную провинцию Вар
Из Ниццы в живописную провинцию Вар
Из Ниццы в живописную провинцию Вар
Из Ниццы в живописную провинцию Вар
Из Ниццы в живописную провинцию Вар
Из Ниццы в живописную провинцию Вар
Из Ниццы в живописную провинцию Вар

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура по договоренности.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Dina
Dina
Я, как и вы, путешественник, и объездила множество разных стран. Люблю искусство, историю, фотографию, мне нравится наблюдать за людьми и пытаться уловить особенности каждого города. Также я умею ценить природные красоты, знаю места с лучшими видами, прогулочными тропами и аутентичным образом жизни. Кроме туристических мест со мной вы откроете для себя необычные уголки Ниццы и места региона, которые вы видели на красочных открытках. Позвольте мне вас удивить!
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Dina проводит ещё 5 экскурсий

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