Dina проводит ещё 5 экскурсий

Что вас ожидает
Цветущее Средиземноморье
Вы проведете время в окружении великолепных пейзажей и ощутите идиллическую красоту и спокойствие этих мест. В зависимости от сезона, увидите цветение мимоз, цитрусовых, полевых растений, фиалок, лотосов или лаванды. Я не буду нагружать вас исторической информацией, а раскрою бытовые секреты местных жителей: где купить деликатесы, отведать настоящие французские блюда и заплатить совсем недорого и как сделать отдых насыщенным, избегая маршрутов массового туризма. Вы не только получите ценную информацию, но и увидите множество интересных мест. Итак, в программе:
- Средневековый замок, расположенный на берегу моря на территории Приморских Альп. Вы поймете, чем эта местность отличается от привычного Лазурного берега. Изначально на месте замка были сооружения древнего Рима и сарацин, позже они превратились в шикарную резиденцию местного графа.
- Мемориал «Африканская Мадонна» на вершине горы, граничащей с национальным парком. Вы погуляете по холмистым тропам среди цветущих мимозовых деревьев, лавандовых бабочек и маленьких белых лилий (в зависимости от сезона) и насладитесь шикарным видом на море.
- Дворец Пузырей — это частная резиденция, закрытая для посетителей. Однако мы сможем полюбоваться ею со стороны по дороге в национальный парк.
- Национальный парк Эстерель, где вас впечатлят массивы красных гор и завораживающие морские пейзажи.
- Уютные пляжи — расположенные среди гор, они считаются одними из самых красивых не только во Франции, но и во всем мире.
- Местные вина — если останется время, по желанию, мы заедем в магазин, где вы сможете попробовать и приобрести французские вина.