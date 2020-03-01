Dina проводит ещё 5 экскурсий

Что вас ожидает

Цветущее Средиземноморье

Вы проведете время в окружении великолепных пейзажей и ощутите идиллическую красоту и спокойствие этих мест. В зависимости от сезона, увидите цветение мимоз, цитрусовых, полевых растений, фиалок, лотосов или лаванды. Я не буду нагружать вас исторической информацией, а раскрою бытовые секреты местных жителей: где купить деликатесы, отведать настоящие французские блюда и заплатить совсем недорого и как сделать отдых насыщенным, избегая маршрутов массового туризма. Вы не только получите ценную информацию, но и увидите множество интересных мест. Итак, в программе: