BWA_Nice-Voyage проводит ещё 5 экскурсий

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Групповая экскурсия в Канны, Антибы и Сен-Поль-де-Ванс

BWA_Nice-Voyage
BWA_Nice-Voyage – Гид из Ниццы
Групповая экскурсия в Канны, Антибы и Сен-Поль-де-Ванс
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 4.5 часов
  • 👫 Группа не более 5 человек

  • €69 за человека

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Групповая экскурсия в Канны, Антибы и Сен-Поль-де-Ванс
Групповая экскурсия в Канны, Антибы и Сен-Поль-де-Ванс
Канны – престижный курорт Лазурного берега и место встречи популярных звезд мира. Вы увидите Дворец Фестивалей и Аллею Звезд, на которой знаменитости оставляют отпечатки своих ладоней.
Антибы - порт миллиардеров. Здесь швартуются великолепные яхты из тех, что подходят к Лазурному берегу. Вы увидите старый город 🏙️, форт Карре, построенный в форме 4-х конечной звезды. Насладитесь прекрасными морскими видами.
Сан Поль де Ванс - средневековый город мастеров и художников, в котором жил Марк Шагал.
Начало и место завершения
🚩 Гостиница или адрес где вы проживаете
Групповая экскурсия в Канны, Антибы и Сен-Поль-де-Ванс

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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BWA_Nice-Voyage
BWA_Nice-Voyage
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