BWA_Nice-Voyage проводит ещё 5 экскурсий

Канны – престижный курорт Лазурного берега и место встречи популярных звезд мира. Вы увидите Дворец Фестивалей и Аллею Звезд, на которой знаменитости оставляют отпечатки своих ладоней.
Антибы - порт миллиардеров. Здесь швартуются великолепные яхты из тех, что подходят к Лазурному берегу. Вы увидите старый город 🏙️, форт Карре, построенный в форме 4-х конечной звезды. Насладитесь прекрасными морскими видами.
Сан Поль де Ванс - средневековый город мастеров и художников, в котором жил Марк Шагал.
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Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 5 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.