BWA_Nice-Voyage проводит ещё 5 экскурсий

Канны – престижный курорт Лазурного берега и место встречи популярных звезд мира. Вы увидите Дворец Фестивалей и Аллею Звезд, на которой знаменитости оставляют отпечатки своих ладоней.

Антибы - порт миллиардеров. Здесь швартуются великолепные яхты из тех, что подходят к Лазурному берегу. Вы увидите старый город 🏙️, форт Карре, построенный в форме 4-х конечной звезды. Насладитесь прекрасными морскими видами.

Сан Поль де Ванс - средневековый город мастеров и художников, в котором жил Марк Шагал.