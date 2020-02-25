Мини-группа
до 1 чел.
Экскурсия по Лазурному Берегу: Ницца, Монако, Канны
Вас ждет незабываемое путешествие по живописным уголкам Лазурного Берега с посещением знаменитых городов
Начало: Гостиница или адрес в Ницце
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€249 за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Путешествие по Лазурному берегу: Канны, Антибы, Сен-Поль-де-Ванс
Погрузитесь в мир роскоши, искусства и истории с индивидуальной экскурсией по самым живописным уголкам Лазурного берега
Начало: Гостиница или адрес в Ницце
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
16 апр в 09:00
€449 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Лазурный берег: экскурсия по Ницце, Эзу, Монако, Каннам и Антибам
Погрузитесь в волшебство Лазурного берега с индивидуальной экскурсией. Откройте великолепие Ниццы, Эза, Монако, Канн и Антибов
Начало: Гостиница или адрес в Ницце
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€689 за экскурсию
Мини-группа
до 1 чел.
Экскурсия по Каннам, Антибам и Сен-Поль-де-Вансу
Посетите Канны, Антибы и Сен-Поль-де-Ванс в рамках групповой экскурсии. Откройте для себя престижные курорты и средневековые города Лазурного берега
Начало: Гостиница или адрес в Ницце
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:30
€159 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- VViktoriia25 февраля 2020Все было замечательно. Спасибо Владимиру!
Ответы на вопросы от путешественников по Ницце в категории «Антиб»
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Сколько стоит экскурсия по Ницце в апреле 2025
Сейчас в Ницце в категории "Антиб" можно забронировать 4 экскурсии от 159 до 689. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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