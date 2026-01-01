Индивидуальная
до 5 чел.
Прогулка-поход по мысу Кап Ферра и Болье сюр мер
Начало: ЖД вокзал Болье Сюр Мер
Расписание: Ежедневно
€80 за всё до 5 чел.
Мастер-класс по созданию индивидуального парфюма
Начало: Отель, в котором вы остановились
Расписание: По договоренности
€550 за всё до 5 чел.
-
20%
Водная прогулка
Аренда яхты в Ницца - роскошь на воде
Начало: Ницца
€280
€350 за всё до 10 чел.
