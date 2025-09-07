К Катерина Спасибо за интересный рассказ и атмосферу, в чудесной Ницце!

Александр Диана уже во второй раз помогла нам познакомиться с замечательным городом Ниццей, ранее мы с ней гуляли по Каннам. Как и в прошлый раз остались очень довольны интересными фактами, подачей информации и умением подстроиться под интересы и планы туриста! Рекомендую!!! Все четко и даже бонусом было потрачено больше времени Гидом на нас. Спасибо!!!

Ю Юлия Отличная экскурсия, обязательно брать в первые дни пребывания, чтобы прочувствовать город и атмосферу.

А Анна Чудесная экскурсия! Очень познавательно и интересно! Посетили значимые места и потрясающие видовые площадки! Рекомендую!

Н Наталья Очень понравился рассказ Дианы. Познавательно и не скучно, отлично структурирован. Было понятно кто за чем когда и почему:)))

O Olga Наше первое рандеву с Ниццей состоялось превосходно. В этот раз было,как в песне:"Это был увлекательный аттракцион";). Диана легкая, позитивная и дружелюбная. Всех благ ей и конечно мы рекомендуем! Удачи!

Елена Отлично проведенная экскурсия по Ницце подтолкнула нас махнуть с Дианой еще и в Монако. Неутомимый рассказчик и легкий на подъем человек! Помимо всяких историй щедро поделилась с нами практичными советами, например,как сэкономить на транспорте во время отпуска. Было бы время и силы доехали бы до Ментона, но решили оставить эту идею на следующий день, чтобы не мешать наши впечатления.

Наталья Рекомендую от всей души!

Это была чудесная, душевная прогулка! То что нужно, для первого знакомства с потрясающей Ниццей. Диана великолепный оратор, чувствующий своих гостей, гибко подстраивающийся под интересы туриста. Время пролетело незаметно, с радостью повторила бы еще❤️

Удачи Диане, и приятных Вам прогулок!

Jon Нас встретила Диана, само обаяние, шарм, такт и позитив! Неспешная прогулка по старой Ницце, словно мы гуляем с давним другом, доставила нам море удовольствия! Спасибо большое!

Marina Диана- очень милая интересная девушка, с удовольствием рассказывающая о Ницце,не только об истории города, но и привычках и рутине местных жителей. Информативно и занятно, я довольна проведенным временем! Мои благодарности Диане🤗

Д Давид Спасибо Диане за классный день! Наша экскурсия прошла вкусно, весело и познавательно! Также не могу не сказать про личные качества гида-открытость, любовь к профессии, умение слушать и слышать своих "подопечных")), профессионализм, чувство юмора и позитивный настрой во всем. Мы гуляли под дождем и он абсолютно не стал нам помехой. Мы с женой остались очень довольны. Рекомендуем Диану!!

Натали Хочу поблагодарить Диану за экскурсию. Хорошо выстроенный маршрут, темп, визуализация фотографиями, интересные истории. Мне всё очень понравилось.