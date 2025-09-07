Прогулка по Старой Ницце - это возможность узнать, как из маленькой деревни она превратилась в известный курорт.
Участники пройдут по площади Массена, узнают о первом оперном театре и вдохнут ароматы цветочного
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Узнать историю Ниццы
- 📸 Сделать яркие фотографии
- 🎨 Посетить дворец Ласкарис
- 🏛 Полюбоваться собором св. Репараты
- 🌺 Вдохнуть ароматы цветочного рынка
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Что можно увидеть
- Площадь Массена
- Дворец Ласкарис
- Собор св. Репараты
- Цветочный рынок
Описание экскурсии
На экскурсии вы:
- пройдёте по шахматной доске на площади Массена
- узнаете, каким был первый оперный театр Ниццы
- вдохнёте аромат цветочного рынка и послушаете последние новости с Кур-Салея (Cours Saleya)
- увидите дворец Ласкарис, где представлена уникальная коллекция музыкальных инструментов
- посетите площадь Россетти и полюбуетесь великолепием собора св. Репараты
А ещё выясните:
- почему Ницца была частью Италии и как стала французской
- кем были знаменитые гости города: королевские семьи, художники, писатели и аристократы
- из-за чего вода в Ницце кажется особенно синей
Организационные детали
Если вы остановились не в Ницце, до неё можно доехать на поезде.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Массена
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Диана — ваш гид в Ницце
Провела экскурсии для 236 туристов
Bonjour mes amis! Добро пожаловать на Лазурное побережье Франции. Я живу на юге Франции и являюсь дипломированным гидом. Этот край стал стал для меня не только местом проживания, но и
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 13 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Катерина
7 сен 2025
Спасибо за интересный рассказ и атмосферу, в чудесной Ницце!
Александр
25 авг 2025
Диана уже во второй раз помогла нам познакомиться с замечательным городом Ниццей, ранее мы с ней гуляли по Каннам. Как и в прошлый раз остались очень довольны интересными фактами, подачей информации и умением подстроиться под интересы и планы туриста! Рекомендую!!! Все четко и даже бонусом было потрачено больше времени Гидом на нас. Спасибо!!!
Ю
Юлия
18 авг 2025
Отличная экскурсия, обязательно брать в первые дни пребывания, чтобы прочувствовать город и атмосферу.
А
Анна
7 авг 2025
Чудесная экскурсия! Очень познавательно и интересно! Посетили значимые места и потрясающие видовые площадки! Рекомендую!
Н
Наталья
9 июн 2025
Очень понравился рассказ Дианы. Познавательно и не скучно, отлично структурирован. Было понятно кто за чем когда и почему:)))
O
Olga
4 июн 2025
Наше первое рандеву с Ниццей состоялось превосходно. В этот раз было,как в песне:"Это был увлекательный аттракцион";). Диана легкая, позитивная и дружелюбная. Всех благ ей и конечно мы рекомендуем! Удачи!
Елена
4 июн 2025
Отлично проведенная экскурсия по Ницце подтолкнула нас махнуть с Дианой еще и в Монако. Неутомимый рассказчик и легкий на подъем человек! Помимо всяких историй щедро поделилась с нами практичными советами, например,как сэкономить на транспорте во время отпуска. Было бы время и силы доехали бы до Ментона, но решили оставить эту идею на следующий день, чтобы не мешать наши впечатления.
Наталья
29 мая 2025
Рекомендую от всей души!
Это была чудесная, душевная прогулка! То что нужно, для первого знакомства с потрясающей Ниццей. Диана великолепный оратор, чувствующий своих гостей, гибко подстраивающийся под интересы туриста. Время пролетело незаметно, с радостью повторила бы еще❤️
Удачи Диане, и приятных Вам прогулок!
Jon
28 мая 2025
Нас встретила Диана, само обаяние, шарм, такт и позитив! Неспешная прогулка по старой Ницце, словно мы гуляем с давним другом, доставила нам море удовольствия! Спасибо большое!
Marina
24 мая 2025
Диана- очень милая интересная девушка, с удовольствием рассказывающая о Ницце,не только об истории города, но и привычках и рутине местных жителей. Информативно и занятно, я довольна проведенным временем! Мои благодарности Диане🤗
Д
Давид
21 мая 2025
Спасибо Диане за классный день! Наша экскурсия прошла вкусно, весело и познавательно! Также не могу не сказать про личные качества гида-открытость, любовь к профессии, умение слушать и слышать своих "подопечных")), профессионализм, чувство юмора и позитивный настрой во всем. Мы гуляли под дождем и он абсолютно не стал нам помехой. Мы с женой остались очень довольны. Рекомендуем Диану!!
Натали
18 мая 2025
Хочу поблагодарить Диану за экскурсию. Хорошо выстроенный маршрут, темп, визуализация фотографиями, интересные истории. Мне всё очень понравилось.
М
Марина
15 мая 2025
Прогулка по Ницце с Дианой идеальна, для нас кто впервые посетил Лазурный берег. Лёгкий голос гида и волшебные виды города оставили в сердце светлое, тёплое послевкусие.
Входит в следующие категории Ниццы
