Ницца древних греков, холмы Рима, гора Борон и свободный город 🏙️ Вильфранш сюр Мер.

Согласно одной из теорий, жизнь на земле зародилась в океане. Может быть поэтому, когда хочется отдохнуть, человек едет на побережье, на Лазурное побережье...

Именно это, полное красоты и покоя побережье, я Вам покажу.

Мы начнем экскурсию ⛳ с исторического центра Ниццы, а затем, на машине продолжим движение. Посетим древнеримское поселение Симье, гору Борон (самый престижный район Ниццы)! Доберемся до соседнего селения Вильфранш сюр мер, где погуляем по набережной, вспомним историю 📖 Русской империи и сможем отобедать среднеземноморскими явствами.