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Ницца Древняя и Высокая

Мария
Мария – Гид из Ниццы
Ницца Древняя и Высокая
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Ницца Древняя и Высокая
Ницца Древняя и Высокая

Что вы увидите

  • Исторический центр Ниццы
  • Гора Борон
  • Город Вильфранш сюр мер
Ницца древних греков, холмы Рима, гора Борон и свободный город 🏙️ Вильфранш сюр Мер.
Согласно одной из теорий, жизнь на земле зародилась в океане. Может быть поэтому, когда хочется отдохнуть, человек едет на побережье, на Лазурное побережье...
Именно это, полное красоты и покоя побережье, я Вам покажу.
Мы начнем экскурсию ⛳ с исторического центра Ниццы, а затем, на машине продолжим движение. Посетим древнеримское поселение Симье, гору Борон (самый престижный район Ниццы)! Доберемся до соседнего селения Вильфранш сюр мер, где погуляем по набережной, вспомним историю 📖 Русской империи и сможем отобедать среднеземноморскими явствами.
Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Входные билеты
  • сувениры
  • еда
Начало
🚩 1 promenade des angles
Место завершения
🏁 Ваш отель
Ницца Древняя и Высокая
Ницца Древняя и Высокая

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Мария
Мария
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Мария проводит ещё 1 экскурсию

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