Посетите бывшую королевскую резиденцию в Париже, ставшую одним из крупнейших музеев мира. Вы увидите знаменитые шедевры европейской живописи и скульптуры, познакомитесь с яркими экспонатами из Египта, Древнего Востока и античного происхождения. Знаменитые обитатели Лувра: Венера Милосская, Мона Лиза, полотна Рубенса, Рембрандта, Боттичелли и многие другие. Приобретенный заранее билет 🎫 с фиксированным временем посещения даст Вам возможность избежать длинных очередей в самый разгар туристического сезона! В стоимость билета входит аудиогид на русском языке!

Прекрасная возможность посетить один из самых легендарных музеев мира в комфортном для себя режиме!