Посетите бывшую королевскую резиденцию в Париже, ставшую одним из крупнейших музеев мира. Вы увидите знаменитые шедевры европейской живописи и скульптуры, познакомитесь с яркими экспонатами из Египта, Древнего Востока и античного происхождения. Знаменитые обитатели Лувра: Венера Милосская, Мона Лиза, полотна Рубенса, Рембрандта, Боттичелли и многие другие. Приобретенный заранее билет 🎫 с фиксированным временем посещения даст Вам возможность избежать длинных очередей в самый разгар туристического сезона! В стоимость билета входит аудиогид на русском языке!
Прекрасная возможность посетить один из самых легендарных музеев мира в комфортном для себя режиме!
Что входит
Билет в Лувр без очереди с фиксированным временем входа и аудиогидом на русском языке.
Что не входит
трансфер за дополнительную плату по желанию.
Начало и место завершения
🚩 Rue de Rivoli, 75001 Paris, Франция
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Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.