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Билет в Лувр без очереди. Аудиогид на русском языке!

5
10 отзывов
Галина О.
Галина О. – Гид из Парижа
Лувр — обязательный пункт программы во время парижского путешествия.

Но на пути каждого туриста стоит непреодолимая толпа к музею.

Вы можете простоять в очереди полдня и даже больше! Мы вам поможем пройти внутрь здания максимально быстро.

С нас билеты 🎫 — и вы проходите в Лувр без очереди.
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Билет в Лувр без очереди. Аудиогид на русском языке!
Билет в Лувр без очереди. Аудиогид на русском языке!

Что вы увидите

  • Музей Лувр
Посетите бывшую королевскую резиденцию в Париже, ставшую одним из крупнейших музеев мира. Вы увидите знаменитые шедевры европейской живописи и скульптуры, познакомитесь с яркими экспонатами из Египта, Древнего Востока и античного происхождения. Знаменитые обитатели Лувра: Венера Милосская, Мона Лиза, полотна Рубенса, Рембрандта, Боттичелли и многие другие. Приобретенный заранее билет 🎫 с фиксированным временем посещения даст Вам возможность избежать длинных очередей в самый разгар туристического сезона! В стоимость билета входит аудиогид на русском языке!
Прекрасная возможность посетить один из самых легендарных музеев мира в комфортном для себя режиме!
Что входит
  • Билет в Лувр без очереди с фиксированным временем входа и аудиогидом на русском языке.
Что не входит
  • трансфер за дополнительную плату по желанию.
Начало и место завершения
🚩 Rue de Rivoli, 75001 Paris, Франция
Билет в Лувр без очереди. Аудиогид на русском языке!
Билет в Лувр без очереди. Аудиогид на русском языке!
Билет в Лувр без очереди. Аудиогид на русском языке!

Выберите дату начала действия билетов

  • Это , всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Галина О.
Галина О.
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10 отзывов оставили туристы

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