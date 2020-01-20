13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Увлекательный поиск клада

Вы знаете, что перед тем, как стать музеем, Лувр был резиденцией французских королей? Многочисленные залы дворца — запутанный лабиринт, в котором можно найти не только произведения искусства. Вы отправитесь в увлекательное путешествие по поиску сокровищ, оставленных в стенах Лувра королем. Клад спрятан очень надежно, но у вас есть все шансы его отыскать! На помощь придут специальные тайные знаки и шифры, разгадав которые, вы приблизитесь к заветной цели.

Познавательные истории о шедеврах

Наш маршрут будет проходить через залы, в которых находятся произведения разных эпох и цивилизаций. Вы познакомитесь с египетскими фараонами, римскими богами, итальянскими художниками и скульпторами, самыми знаменитыми королями и императорами. Основные шедевры Лувра послужат подсказками на пути к кладу. Вы не только увидите блистательные творения, но и узнаете о них много интересной и полезной информации.