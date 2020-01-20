13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Познакомиться с шедеврами искусства и найти клад в главном французском музее

Елена
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Елена – ваш гид
Предлагаю занимательный способ знакомства с главными картинами и скульптурами Лувра — через поиск сокровищ и веселые вопросы и ответы.

Вы будете не пассивными слушателями, а заинтересованными и активными участниками, которые размышляют и предлагают свои идеи.

В конце экскурсии вы с детьми обязательно найдете клад, который останется с вами на память о великолепном музее.
190 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча возле стеклянной пирамиды Лувра
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У этой экскурсии13 отзывов
5
Экскурсия-квест по Лувру для детей
Экскурсия-квест по Лувру для детей

Что вас ожидает

Увлекательный поиск клада
Вы знаете, что перед тем, как стать музеем, Лувр был резиденцией французских королей? Многочисленные залы дворца — запутанный лабиринт, в котором можно найти не только произведения искусства. Вы отправитесь в увлекательное путешествие по поиску сокровищ, оставленных в стенах Лувра королем. Клад спрятан очень надежно, но у вас есть все шансы его отыскать! На помощь придут специальные тайные знаки и шифры, разгадав которые, вы приблизитесь к заветной цели.

Познавательные истории о шедеврах
Наш маршрут будет проходить через залы, в которых находятся произведения разных эпох и цивилизаций. Вы познакомитесь с египетскими фараонами, римскими богами, итальянскими художниками и скульпторами, самыми знаменитыми королями и императорами. Основные шедевры Лувра послужат подсказками на пути к кладу. Вы не только увидите блистательные творения, но и узнаете о них много интересной и полезной информации.

Организационные детали

Важно знать до бронирования

  • Рекомендуемый возраст участников квеста — 7-12 лет. Дети должны уметь читать.
  • Во время экскурсии с детьми должен находиться хотя бы один взрослый (не считая гида). Минимальное количество человек на экскурсии — 1 взрослый + 1 ребенок.
  • Стоимость экскурсии указана для группы 1 — 3 человека. Для группы 3 — 6 человек стоимость 188€, для группы от 7 человек цена экскурсии от 225€ (и она возрастает в зависимости от количества человек в группе).
  • Каждую среду и пятницу Лувр открыт до 21:45.

Дополнительные расходы

  • Входной билет в Лувр не включен в цену экскурсии. Дети до 18 лет бесплатно. Билеты продаются на официальном сайте музея и действительны только 1 день, число проходов из главного холла в залы музея ограничено. При покупке билета нужно выбрать дату и время визита, предварительно обсудив их с гидом.
  • Покупка подарка, который дети будут искать — 5 евро с человека
  • Для группы от 4 человек, по желанию, возможен прокат наушников и аппарата для усиления голоса гида — 2 евро с человека. Группа от 7 человек дополнительно к входным билетам заранее оплачивает право голоса гида в музее — 70 евро.
Экскурсия-квест по Лувру для детей
Экскурсия-квест по Лувру для детей
Экскурсия-квест по Лувру для детей
Экскурсия-квест по Лувру для детей

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура возле стеклянной пирамиды Лувра.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Елена
Елена
Приветствую вас, мои дорогие друзья! Меня зовут Елена, я — лицензированный гид, живу во Франции более 12 лет и очень люблю эту страну. Провожу различные экскурсии в Париже, Версале и близлежащих регионах. У меня есть отдельная программа посещения памятников и музеев Парижа для детского возраста. На экскурсиях самое главное для меня — сделать все возможное, чтобы вы получили максимум интересной, полезной информации и при этом чувствовали себя комфортно. Я прислушиваюсь ко всем пожеланиям и предложениям по поводу организации нашей программы. Приезжайте, я с удовольствием познакомлю вас с Парижем, регионами Франции и ее жителями. До скорой встречи!
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13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

20 января 2020
Экскурсия понравилась, гид интересно рассказывала, дети увлечены были, взрослые тоже. Просто походить с 4-мя детьми посмотреть картины и скульптуры - возможно скучновато, а сделать тоже самое в виде небольшого квеста - уже интереснее намного.
26 ноября 2019
Экскурсия детям понравилась, даже я для себя узнала много интересного и нового. Все таки лучше посещать такие объемные музеи с экскурсоводом. Нам показали лучшие и известные работы. Информации много и изложена очень доступно и интересно для детей
12 ноября 2019
Дети остались очень довольны, да и нам с женой тоже понравилось. Увидели и узнали очень много, при этом потратили чуть больше двух часов. Это оптимальный вариант, чтобы дети всё посмотрели и ещё не успели устать, хотя найденный клад добавил детям кучу энергии и принёс множество положительных эмоций. Всем рекомендую.
26 сентября 2019
Отличная семейная экскурсия. Сыну, которому 8 лет, было все время интересно. Много всего нового и интересного узнали и мы с женой.
26 сентября 2019
Экскурсия замечательная. В ненавязчивой и доступной форме дети познакомились с шедеврами Лувра. В конце экскурсии за внимательность были вознаграждены небольшим сюрпризом от гида. Сложный даже для взрослых материал преподносился в игровой форме. Однозначно рекомендую для будущих маленьких и даже больших путешественников.
24 мая 2019
Большое спасибо Елене! Экскурсия интересная, динамичная, увлекательная. Пожалуй, Елена самый лучший гид, которых я встречала в последние три года.
16 мая 2019
Очень хотелось бы поблагодарить Елену за замечательную экскурсию! Дочь (11лет) была в полном восторге! Такой огромный и непростой для детского восприятия материал Елена смогла преподнести легко и интересно, за довольно небольшое время мы успели посмотреть основные достопримечательности Лувра, узнать множество интересных фактов об истории и культуре Франции, и не только. Квест оцениваем на 5+. :) с удовольствием вернёмся! Огромное спасибо Елене за ее увлекательный рассказ и правильный подход к ребенку!
4 мая 2019
Огромное спасибо Елене за увлекательную экскурсию-квест по Лувру. Наша 7летняя дочь не любила и не понимала музеи до этой экскурсии. Елена легко нашла подход к дочке, заинтересовала и увлекла и нас- взрослых! В общем, если бы не Елена, мы бы точно не смогли так легко много и быстро увидеть и узнать!
Она умело стимулировала дочь-быть внимательной и запоминать все.
Если вы собираетесь посетить Лувр с детьми- очень рекомендую этого гида!
30 апреля 2019
Огромное спасибо за отличную экскурсию-квест! Брали гида в основном для детей, но в восторге и взрослые! Доступный материал, интересный формат квеста... а главное заинтересованная личность экскурсовода! Всем рекомендуем!
10 апреля 2019
Елена нам очень понравилась! Вежливая, внимательная, отзывчивая и приятная 😊Несмотря на малое количество отзывов (на тот момент), мы решились на эту экскурсию и были очень рады этому решению 😊
Мы прошлись по самым интересным местам Лувра, Елена про всё очень доступно рассказала... по мимо этого, детям (9 и 12 лет), давались задания, которые они с радостью и азартом выполняли))) за каждый правильный ответ им выдавались карточки с помощью которых они должны были разгадать шифр, найти клад, разгадать пароль... в конце их ждал сюрприз! Мальчишки остались очень довольны)))
Спасибо, за прекрасную экскурсию по Лувру!
Ещё 3 отзыва

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