13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Экскурсия-квест по Лувру для детей

Погрузитесь в мир приключений с экскурсией-квестом по Лувру, где каждая картина и скульптура - ключ к сокровищу
Приглашаем юных исследователей и их родителей на незабываемое приключение в самом сердце Парижа - музее Лувр.

Экскурсия-квест откроет перед вами двери в мир великих произведений искусства и исторических загадок.

Ваш ребенок не
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просто узнает о знаменитых шедеврах, но и примет активное участие в поиске клада, который оставили здесь короли Франции.

Разгадывая тайные знаки и шифры, маленькие участники станут главными героями своей собственной истории.

Эта экскурсия разработана специально для детей от 6 до 13 лет, чтобы обучение и развлечение шли рука об руку.

В конце ждет награда - настоящий клад, который станет отличным сувениром и напоминанием о приключении в Лувре. Бронируйте уникальный квест и создайте незабываемые воспоминания для всей семьи

5
39 отзывов

6 причин купить этот квест

  • 🔍 Увлекательный поиск клада
  • 🎨 Знакомство с шедеврами Лувра
  • 🗣️ Интерактивное участие детей
  • 👑 Истории о королях и императорах
  • 🗺️ Путешествие по лабиринтам дворца
  • 🎁 Памятный подарок в конце
Экскурсия-квест по Лувру для детей
Экскурсия-квест по Лувру для детей
Экскурсия-квест по Лувру для детей

Что можно увидеть

  • Лувр
  • Залы с египетскими фараонами
  • Залы с римскими богами
  • Залы с итальянскими художниками
  • Залы с итальянскими скульпторами

Описание квеста

Увлекательный поиск клада

Вы знаете, что перед тем, как стать музеем, Лувр был резиденцией французских королей? Многочисленные залы дворца — запутанный лабиринт, в котором можно найти не только произведения искусства. Вы отправитесь в увлекательное путешествие по поиску сокровищ, оставленных в стенах Лувра королем. Клад спрятан очень надежно, но у вас есть все шансы его отыскать! На помощь придут специальные тайные знаки и шифры, разгадав которые, вы приблизитесь к заветной цели.

Познавательные истории о шедеврах

Наш маршрут будет проходить через залы, в которых находятся произведения разных эпох и цивилизаций. Вы познакомитесь с египетскими фараонами, римскими богами, итальянскими художниками и скульпторами, самыми знаменитыми королями и императорами. Основные шедевры Лувра послужат подсказками на пути к кладу. Вы не только увидите блистательные творения, но и узнаете о них много интересной и полезной информации.

Организационные детали

Важно знать до бронирования

  • Рекомендуемый возраст участников квеста — 6-13 лет. Дети должны уметь читать.
  • Минимальное количество человек на экскурсии — 1 взрослый + 1 ребенок.
  • Стоимость экскурсии для группы от 7 человек уточняйте в переписке с гидом. Группа от 7 человек дополнительно к входным билетам заранее оплачивает право голоса гида в музее — €70.
  • Возможность прохода в Лувр без очереди есть только для групп от 7 человек. Для групп 1-6 человек вход в музей возможет только во время, указанное в ваших билетах. В праздничные дни и каникулы ожидание может составлять от 5 до 30 минут. Просьба учитывать этот факт при бронировании.
  • Каждую среду и пятницу Лувр открыт до 21:45.

Дополнительные расходы

  • Входной билет в Лувр не включен в цену экскурсии — €22/чел. Дети до 18 лет бесплатно. Билеты продаются на официальном сайте музея и действительны только 1 день, число проходов из главного холла в залы музея ограничено. При покупке билета нужно выбрать дату и время визита, предварительно обсудив их с гидом.
  • Покупка подарка, который дети будут искать — €7 с человека
  • Для группы от 4 человек, по желанию, возможен прокат наушников и аппарата для усиления голоса гида — €2 с человека.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Возле стеклянной пирамиды Лувра
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 3 часа
Провела экскурсии для 449 туристов
Приветствую вас, мои дорогие друзья! Меня зовут Елена, я — лицензированный гид, живу во Франции более 12 лет и очень люблю эту страну. Провожу различные экскурсии в Париже, Версале и
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близлежащих регионах. У меня есть отдельная программа посещения памятников и музеев Парижа для детского возраста. На экскурсиях самое главное для меня — сделать всё возможное, чтобы вы получили максимум интересной, полезной информации и при этом чувствовали себя комфортно. Я прислушиваюсь ко всем пожеланиям и предложениям по поводу организации нашей программы. Приезжайте, я с удовольствием познакомлю вас с Парижем, регионами Франции и её жителями. До скорой встречи!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 39 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
39
4
3
2
1
К
Нам очень понравилось гулять с Леной. Мы были очень уставшие к моменту нашей экскурсии. Она заботилась о нас и искала нам скамеечки для отдыха, сама в это время рассказывала интересные факты, провела нам квест, все прошло легко, комфортно, интересно. Мы посмотрели самое важное, ощутили вайб Лувра😀 Лена, конечно, очень приятный общении человек. Однозначно стоит с ней гулять!
Нам очень понравилось гулять с Леной. Мы были очень уставшие к моменту нашей экскурсии. Она заботилась
Нам очень понравилось гулять с Леной. Мы были очень уставшие к моменту нашей экскурсии. Она заботилась
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Настя
Елена прекрасно адаптировала квест для детей более старшего возраста (12 и 15 лет). Материал был подан ненавязчиво, структурно, с расстановкой акцентов, которые остаются в памяти надолго. Наши дети не были готовы слушать много, и Елена это уловила. В целом, хорошая экскурсия, нам понравилось!
Елена прекрасно адаптировала квест для детей более старшего возраста (12 и 15 лет). Материал был подан
Елена прекрасно адаптировала квест для детей более старшего возраста (12 и 15 лет). Материал был подан
Елена прекрасно адаптировала квест для детей более старшего возраста (12 и 15 лет). Материал был подан
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Тина
Провели прекрасный день в Лувре! Моей дочери 10 лет была интересна экскурсия в виде квеста!
Провели прекрасный день в Лувре! Моей дочери 10 лет была интересна экскурсия в виде квеста!
Провели прекрасный день в Лувре! Моей дочери 10 лет была интересна экскурсия в виде квеста!
Провели прекрасный день в Лувре! Моей дочери 10 лет была интересна экскурсия в виде квеста!
Провели прекрасный день в Лувре! Моей дочери 10 лет была интересна экскурсия в виде квеста!
Провели прекрасный день в Лувре! Моей дочери 10 лет была интересна экскурсия в виде квеста!
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Дмитрий
Отличный квест, детям очень понравилось. Также и мы узнали интересные факты о Лувре и экспонатах. Зашли без очереди. Спасибо большое!
Отличный квест, детям очень понравилось. Также и мы узнали интересные факты о Лувре и экспонатах. Зашли без очереди. Спасибо большое!
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И
Были с первоклассником на экскурсии в Лувре с Еленой. Ребёнок в восторге, я тоже. Елена замечательный рассказчик, материал отлично структурирован, задания интересные, очень грамотно построен маршрут в Лувре. Елена помогла нам заранее взять правильный билет. Мы были после перелета, но ребёнок слушал до последней минуты, не потерял внимания, и весь вечер задавал вопросы, вспоминая наше путешествие на залам Лувра.
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V
Очень интересная экскурсия-квест по шедеврам Лувра! В восторге и сын, и родители! Не перегруженное интересное повествование. Спасибо большое Елене!
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Входит в следующие категории Парижа

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