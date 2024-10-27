13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Приглашаем юных исследователей и их родителей на незабываемое приключение в самом сердце Парижа - музее Лувр.Экскурсия-квест откроет перед вами двери в мир великих произведений искусства и исторических загадок.Ваш ребенок не

просто узнает о знаменитых шедеврах, но и примет активное участие в поиске клада, который оставили здесь короли Франции. Разгадывая тайные знаки и шифры, маленькие участники станут главными героями своей собственной истории. Эта экскурсия разработана специально для детей от 6 до 13 лет, чтобы обучение и развлечение шли рука об руку. В конце ждет награда - настоящий клад, который станет отличным сувениром и напоминанием о приключении в Лувре. Бронируйте уникальный квест и создайте незабываемые воспоминания для всей семьи

Описание квеста

Увлекательный поиск клада

Вы знаете, что перед тем, как стать музеем, Лувр был резиденцией французских королей? Многочисленные залы дворца — запутанный лабиринт, в котором можно найти не только произведения искусства. Вы отправитесь в увлекательное путешествие по поиску сокровищ, оставленных в стенах Лувра королем. Клад спрятан очень надежно, но у вас есть все шансы его отыскать! На помощь придут специальные тайные знаки и шифры, разгадав которые, вы приблизитесь к заветной цели.

Познавательные истории о шедеврах

Наш маршрут будет проходить через залы, в которых находятся произведения разных эпох и цивилизаций. Вы познакомитесь с египетскими фараонами, римскими богами, итальянскими художниками и скульпторами, самыми знаменитыми королями и императорами. Основные шедевры Лувра послужат подсказками на пути к кладу. Вы не только увидите блистательные творения, но и узнаете о них много интересной и полезной информации.

Организационные детали

Важно знать до бронирования

Рекомендуемый возраст участников квеста — 6-13 лет. Дети должны уметь читать.

Минимальное количество человек на экскурсии — 1 взрослый + 1 ребенок.

Стоимость экскурсии для группы от 7 человек уточняйте в переписке с гидом. Группа от 7 человек дополнительно к входным билетам заранее оплачивает право голоса гида в музее — €70.

Возможность прохода в Лувр без очереди есть только для групп от 7 человек. Для групп 1-6 человек вход в музей возможет только во время, указанное в ваших билетах. В праздничные дни и каникулы ожидание может составлять от 5 до 30 минут. Просьба учитывать этот факт при бронировании.

Каждую среду и пятницу Лувр открыт до 21:45.

Дополнительные расходы