Вы посетите какие пожелаете аттракционы без очередей.
Описание билетаVIP- сопровождение в Disneyland Park и Walt Disney Studios Park за один день (при наличии у вас билета в 2 парка).
- Мгновенный доступ ко всем популярным аттракционам без очередей (Hyperspace Mountain, Buzz Lightyear, Peter Pan's Flight, Pirates of the Caribbean,Indiana Jones, Ratatouille, Crush's Coaster, Tower of Terror и другие) * Доступ к VIP зонам для просмотра парада и шоу.
- Никаких потерь времени на ориентирование, планирование или поиски. Мы все берем на себя.
- Сопровождение в парке
Место начала и завершения?
1 bd de parc, 77000 Coupvray France
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
