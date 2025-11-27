Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Частная экскурсия во Фонтенбло позволит за несколько часов увидеть королевский дворец, его парадные залы, покои Наполеона и Галерею Франциска I. Особенность экскурсии — живые истории и секреты дворца, которые показывают его многовековую историю и превращают осмотр в увлекательное путешествие по французской истории.

Описание экскурсии Дворец великих монархов Фонтенбло — это результат многолетнего труда целых поколений французских монархов, дворец, который создавался под руководством лучших художников и скульпторов своего времени. Но не только роскошь залов привлекает внимание — в этих стенах происходили важнейшие события истории Франции. Здесь рождались короли, принимались судьбоносные решения, развивались любовные интриги, а Наполеон прощался с гвардией перед ссылкой. История дворца охватывает несколько столетий: строительство началось при Франциске I, но и Наполеон III внес свои изменения, добавив знаменитый театр. В Фонтенбло формировался стиль французского Ренессанса, собирались художественные коллекции, гостили европейские правители, а фаворитки Людовика XV занимали роскошные покои. Вы осмотрите парадные залы и покои дворца — Королевскую комнату, Галерею Франциска I с фресками и панелями, Тронный и Бальный залы, капеллу Святой Троицы, кабинет и спальню Наполеона, а также богатейшую библиотеку.

