Частная экскурсия во Фонтенбло позволит за несколько часов увидеть королевский дворец, его парадные залы, покои Наполеона и Галерею Франциска I. Особенность экскурсии — живые истории и секреты дворца, которые показывают его многовековую историю и превращают осмотр в увлекательное путешествие по французской истории.
Описание экскурсииДворец великих монархов Фонтенбло — это результат многолетнего труда целых поколений французских монархов, дворец, который создавался под руководством лучших художников и скульпторов своего времени. Но не только роскошь залов привлекает внимание — в этих стенах происходили важнейшие события истории Франции. Здесь рождались короли, принимались судьбоносные решения, развивались любовные интриги, а Наполеон прощался с гвардией перед ссылкой. История дворца охватывает несколько столетий: строительство началось при Франциске I, но и Наполеон III внес свои изменения, добавив знаменитый театр. В Фонтенбло формировался стиль французского Ренессанса, собирались художественные коллекции, гостили европейские правители, а фаворитки Людовика XV занимали роскошные покои. Вы осмотрите парадные залы и покои дворца — Королевскую комнату, Галерею Франциска I с фресками и панелями, Тронный и Бальный залы, капеллу Святой Троицы, кабинет и спальню Наполеона, а также богатейшую библиотеку.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из вашего отеля и обратно
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты во дворец (оплачиваются отдельно)
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
