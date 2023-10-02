Каждый человек хотя бы раз слышал о Наполеоне Бонапарте. Его монументальная гробница находится в одном из интереснейших архитектурных комплексов Парижа — Доме Инвалидов, где сам Король-Солнце когда-то присутствовал на церемониях. Вы заглянете внутрь, прикоснётесь к жизни солдат-ветеранов, увидите личные вещи великого полководца и откроете его военные и личные тайны.

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Описание

Что вас ожидает

Программа от эксперта

Эта экскурсия разработана и проводится одним из самых известных наполеоноведов в мире, историком, лауреатом двух Наполеоновских премий Франции. Вместе с ним вы пройдёте путь великого полководца от школьника до императора, увидите его личные вещи, легендарную шляпу и даже настоящего боевого коня, заглянете в походную палатку, познакомитесь со знаменитыми маршалами, откроете тайны любви Наполеона и Жозефины и многое другое, о чём молчит школьная программа.

Как жил император

Гид расскажет вам любопытные факты из жизни королевских солдат-ветеранов, затем вы зайдёте в их трапезные. А во время прогулки по Музею Армии — одному из богатейших в мире — научитесь различать некоторые подразделения французской армии эпохи «войны в кружевах». Также вы увидите доспехи, в которых французские короли сражались на турнирах за прекрасных дам, и кирасу, которую носил сам кардинал Ришелье из «Трёх мушкетеров». Напоследок спуститесь в крипту — к гробнице императора. Памятное фото с колоссальной статуей Наполеона станет одним из ярчайших впечатлений от экскурсии!

Вы узнаете:

Как император выигрывал битвы и что сделал для современной Франции;

Что общего у саркофага Наполеона с мавзолеем Ленина и какую роль в его сооружении сыграл Николай I;

Как Людовик XIV построил «военный Версаль» в Париже для своих солдат;

В какой период во французской армии были верблюды;

Почему Наполеон проиграл свою последнюю битву;

И многое другое!

Организационные детали