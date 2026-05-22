Экскурсия предлагает уникальную возможность пройти путь Наполеона от школьника до императора.
Историк, лауреат Наполеоновских премий, расскажет о жизни великого полководца, его победах и личной жизни. Участники увидят легендарную шляпу, боевого коня и заглянут в походную палатку. Прогулка по Музею Армии позволит узнать о французской армии и её подразделениях. Завершится экскурсия посещением гробницы Наполеона, где можно сделать памятное фото
Историк, лауреат Наполеоновских премий, расскажет о жизни великого полководца, его победах и личной жизни. Участники увидят легендарную шляпу, боевого коня и заглянут в походную палатку. Прогулка по Музею Армии позволит узнать о французской армии и её подразделениях. Завершится экскурсия посещением гробницы Наполеона, где можно сделать памятное фото
5 причин купить эту экскурсию
- 📜 Уникальные исторические факты
- 🏛️ Посещение Музея Армии
- 🗝️ Эксклюзивный доступ к личным вещам
- 📸 Памятные фото с гробницей
- 👑 Истории о любви и победах
Что можно увидеть
- Музей Армии
- Гробница Наполеона
Описание экскурсии
Гид расскажет вам любопытные факты из жизни королевских солдат-ветеранов, затем вы зайдёте в их трапезные. А во время прогулки по Музею Армии — одному из богатейших в мире — научитесь различать некоторые подразделения французской армии эпохи «войны в кружевах». Также вы увидите доспехи, в которых французские короли сражались на турнирах за прекрасных дам, и кирасу, которую носил сам кардинал Ришелье из «Трёх мушкетеров». Напоследок спуститесь в крипту — к гробнице императора. Памятное фото с колоссальной статуей Наполеона станет одним из ярчайших впечатлений от экскурсии!
Вы узнаете:
- Как император выигрывал битвы и что сделал для современной Франции;
- Что общего у саркофага Наполеона с мавзолеем Ленина и какую роль в его сооружении сыграл Николай I;
- Как Людовик XIV построил «военный Версаль» в Париже для своих солдат;
- В какой период во французской армии были верблюды;
- Почему Наполеон проиграл свою последнюю битву;
- И многое другое!
Организационные детали
- После предоплаты на сайте, остаток суммы нужно передать наличными гиду в евро по курсу на день проведения экскурсии
- Во Франции не принимают банкноты номиналом €200 и €500, поэтому просим вас заранее подготовить банкноты меньшего номинала
- Входные билеты оплачиваются отдельно — €17. Для участников экскурсии младше 18 лет вход бесплатный при предъявлении документа, подтверждающего возраст.
- Экскурсия будет интересна детям от 9 лет
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в Дом Инвалидов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Криста — ваша команда гидов в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 17216 туристов
Я — историк архитектуры и знаток Парижа. Во Франции я защитила диссертацию о создании туристических маршрутов. И с 2015 года вместе с командой профессиональных гидов помогаю гостям увидеть город иначе,
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Шикарная экскурсия! Наталья-мегаспециалист по Наполеону и не только,очень интересно было слушать ее и смотреть экспонаты музея армии. Самим там ходить думаю скучновато было бы. Всем рекомендую эту экскурсию,не только любителям истории!!! Спасибо огромное!!!
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В
очень интересная экскурсия с массой новых впечатлений и информации!
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Очень понравилась. Однозначно рекомендую к посещению.
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L
это была отличная экскурсия, она не была перегружена фактами и историческими деталями, которые мешают следить или, возможно, иногда путают тебя. это была чудесная прогулка по музею, где экспонаты связывались в один рассказ и логика повествования была понятна и легка на восприятие.
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Д
Потрясающая экскурсия, Наталья превосходный гид искренне влюбленный в свое дело. Она очень подробно рассказала не только про Наполеона, но и про его предшественников, семью и еще много интересного. Мы остались в полном восторге! Обязательно будем рекомендовать друзьям и знакомым!
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Уникальная экскурсия и потрясающий гид. Всё что вы хотели знать о Наполеоне и его эпохе вам вряд-ли кто-то расскажет лучше. До сих пор под впечатлением. Надо ехать в Ватерлоо)
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