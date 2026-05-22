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Светлана Шикарная экскурсия! Наталья-мегаспециалист по Наполеону и не только,очень интересно было слушать ее и смотреть экспонаты музея армии. Самим там ходить думаю скучновато было бы. Всем рекомендую эту экскурсию,не только любителям истории!!! Спасибо огромное!!! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

В Виорика очень интересная экскурсия с массой новых впечатлений и информации! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Ksenia Очень понравилась. Однозначно рекомендую к посещению. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

L Lilija это была отличная экскурсия, она не была перегружена фактами и историческими деталями, которые мешают следить или, возможно, иногда путают тебя. это была чудесная прогулка по музею, где экспонаты связывались в один рассказ и логика повествования была понятна и легка на восприятие. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Д Дарья Потрясающая экскурсия, Наталья превосходный гид искренне влюбленный в свое дело. Она очень подробно рассказала не только про Наполеона, но и про его предшественников, семью и еще много интересного. Мы остались в полном восторге! Обязательно будем рекомендовать друзьям и знакомым! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет