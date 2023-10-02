Гробница Наполеона и секреты Дома инвалидов

Прикоснуться к жизни великого полководца на экскурсии с известным наполеоноведом

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Каждый человек хотя бы раз слышал о Наполеоне Бонапарте.

Его монументальная гробница находится в одном из интереснейших архитектурных комплексов Парижа — Доме Инвалидов, где сам Король-Солнце когда-то присутствовал на церемониях.

Вы заглянете внутрь, прикоснётесь к жизни солдат-ветеранов, увидите личные вещи великого полководца и откроете его военные и личные тайны.
Гробница Наполеона и секреты Дома инвалидов
Гробница Наполеона и секреты Дома инвалидов
Гробница Наполеона и секреты Дома инвалидов
Гробница Наполеона и секреты Дома инвалидов
Гробница Наполеона и секреты Дома инвалидов
Гробница Наполеона и секреты Дома инвалидов
Гробница Наполеона и секреты Дома инвалидов
Гробница Наполеона и секреты Дома инвалидов
Гробница Наполеона и секреты Дома инвалидов
Гробница Наполеона и секреты Дома инвалидов
Гробница Наполеона и секреты Дома инвалидов
Гробница Наполеона и секреты Дома инвалидов
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Описание

Что вас ожидает

Программа от эксперта

Эта экскурсия разработана и проводится одним из самых известных наполеоноведов в мире, историком, лауреатом двух Наполеоновских премий Франции. Вместе с ним вы пройдёте путь великого полководца от школьника до императора, увидите его личные вещи, легендарную шляпу и даже настоящего боевого коня, заглянете в походную палатку, познакомитесь со знаменитыми маршалами, откроете тайны любви Наполеона и Жозефины и многое другое, о чём молчит школьная программа.

Как жил император

Гид расскажет вам любопытные факты из жизни королевских солдат-ветеранов, затем вы зайдёте в их трапезные. А во время прогулки по Музею Армии — одному из богатейших в мире — научитесь различать некоторые подразделения французской армии эпохи «войны в кружевах». Также вы увидите доспехи, в которых французские короли сражались на турнирах за прекрасных дам, и кирасу, которую носил сам кардинал Ришелье из «Трёх мушкетеров». Напоследок спуститесь в крипту — к гробнице императора. Памятное фото с колоссальной статуей Наполеона станет одним из ярчайших впечатлений от экскурсии!

Вы узнаете:

  • Как император выигрывал битвы и что сделал для современной Франции;
  • Что общего у саркофага Наполеона с мавзолеем Ленина и какую роль в его сооружении сыграл Николай I;
  • Как Людовик XIV построил «военный Версаль» в Париже для своих солдат;
  • В какой период во французской армии были верблюды;
  • Почему Наполеон проиграл свою последнюю битву;
  • И многое другое!

Организационные детали

  • Входные билеты оплачиваются отдельно — €14. Для участников экскурсии младше 18 лет вход бесплатный при предъявлении документа, подтверждающего возраст.
  • Экскурсия будет интересна детям от 9 лет

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
Пешеходные
Можно с детьми
Музеи
Летние
Дом инвалидов

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