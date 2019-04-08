Приглашаю вас на фотопрогулку по Маре — одному из самых красивых и фотогеничных районов Парижа. В этом удивительном месте органично сочетаются архитектура эпохи Ренессанса, самобытная жизнь Еврейского квартала и современный богемный шик. Фотосессия в Маре станет прекрасным французским сувениром — как профессиональный фотограф я буду рада сделать ваши воспоминания об этом дне красивыми, атмосферными и долговечными.

Описание фото-прогулки

Что вас ожидает

Погружение в потрясающую атмосферу Маре

Предлагаю вам на 2 часа почувствовать себя настоящими французами и жителями района Маре, который остался практически нетронутым во времена переустройства Парижа бароном Османом. В особняках эпохи Ренессанса сейчас расположились музеи и культурные центры, за старинными дверями скрываются маленькие сады и уютные кафе, а на улицах района вы встретите самых модных и стильных парижан. Я проведу вас по любимым уголкам Маре, расскажу об основании этого района Орденом тамплиеров и его средневековой жизни. Мы прогуляемся по живописному Еврейскому кварталу и, если вы проголодаетесь, зайдём в самую старую булочную Маре за ароматными пирожками.

Фотосессия на улочках богемного квартала

Я устрою для вас профессиональную фотосессию в декорациях настоящего, средневекового Парижа. Если вы захотите фотографироваться в экстравагантных нарядах, то Маре — именно то место, где ваш наряд оценят по достоинству. А чёрно-белые портреты в традициях классических французских фотографий будут выглядеть одновременно естественно и эффектно у особняков Маре.

Организационные детали

В стоимость фотопрогулки включены 15 фотографий от профессионального фотографа и преподавателя ч/б фотографии.