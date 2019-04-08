Предлагаю вам на 2 часа почувствовать себя настоящими французами и жителями района Маре, который остался практически нетронутым во времена переустройства Парижа бароном Османом. В особняках эпохи Ренессанса сейчас расположились музеи и культурные центры, за старинными дверями скрываются маленькие сады и уютные кафе, а на улицах района вы встретите самых модных и стильных парижан. Я проведу вас по любимым уголкам Маре, расскажу об основании этого района Орденом тамплиеров и его средневековой жизни. Мы прогуляемся по живописному Еврейскому кварталу и, если вы проголодаетесь, зайдём в самую старую булочную Маре за ароматными пирожками.
Фотосессия на улочках богемного квартала
Я устрою для вас профессиональную фотосессию в декорациях настоящего, средневекового Парижа. Если вы захотите фотографироваться в экстравагантных нарядах, то Маре — именно то место, где ваш наряд оценят по достоинству. А чёрно-белые портреты в традициях классических французских фотографий будут выглядеть одновременно естественно и эффектно у особняков Маре.
Организационные детали
В стоимость фотопрогулки включены 15 фотографий от профессионального фотографа и преподавателя ч/б фотографии.
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Париже
Провела экскурсии для 382 туристов
Я профессиональный фотограф. Живу и работаю во Франции уже 18 лет, из них 12 — в Париже. Сейчас живу в часе езды от Парижа на берегу Луары, в Орлеане. Преподавала читать дальше
чёрно-белую фотографию в Парижской школе фотографии. Очень люблю путешествовать, новые люди, места — источник моего вдохновения. Фотография — это и моя работа, и страсть, всегда рада делиться с другими тем, что люблю. Для полного погружения в Парижскую атмосферу я могу создать Парижскую фото- или видеоисторию с вами и с вашими близкими в главной роли.
До скорой встречи в Париже и в долине Луары!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Евгения
8 апр 2019
Была в городе в короткой командировке, хотелось красивых фотографий, а не просто селфи на фоне башни) Очень довольна результатом, фото-прогулка получилась замечательная и душевная, фотографий много, они качественные и реально классные, спасибо большое! Отдельное спасибо Анне за скорость - фото были готовы очень быстро, это здорово, обычно ждешь пару недель
М
Марина
9 мар 2019
Провели с Анной замечательный день в средневековом Маре. Фотографии семьи (2 взрослых и 3 детей, мальчики) окакзались выше всяких похвал: атмосферные, живые, настроенческие. Анне удалось поймать и уловить характер каждого читать дальше
и всех вместе. Мы очень благодарны и рекомендуем всем, кому хочется запечатлеть близких в Париже с французским шармом. Отдельно хочу отметить скорость обработки фотографий, уже через 3 дня мы получили готовые к печати отобранные фотографии. Прекрасная работа и память о поездке.
Марина
М
Марина
25 фев 2019
14 февраля мы посетили экскурсию с фотосессией в средневековом Маре. Хочу поделиться своими прекрасными впечатлениями. Этот день для нас с мужем особенный- это день нашей свадьбы и каждый год мы устраиваем читать дальше
себе небольшой праздник. Очень хотелось и в нашей поездке в Париж поддержать это и поэтому мы выбрали такой формат Экскурсии с фотосессией. Главное что хотелось в этот день- хорошего настроения, новых впечатлений и ощущения праздника! И мы сделали правильный выбор! Экскурсия прошла очень интересно и непринужденно в форме дружеской беседы! Наш экскурсовод Анна превзошла все ожидания! Кроме того что мы узнали много нового и интересного о Маре и его жителях, прошли по маршруту с живописными улочками, двориками и скверами, Анна оказалась очень обаятельным и интересным собеседником, отвечала на наши вопросы и выстраивала свои рассказы в соответствии с тем что нам интересно, И все это время Анна находила удачные моменты для фотографий и делала новые кадры, стараясь поймать нас в в естественной обстановке, поэтому фото получились выше всяких похвал!!! Они очень душевные и атмосферные, поэтому прекрасное настроение этого дня теперь всегда с нами на фото 😊. Экскурсию мы заканчивали в очень красивом сквере меж дворцов и там же неподалёку сделали остановку в замечательном уютном французском ресторанчике, (выбрать его помогла Аня, за что ей отдельное спасибо!) где прекрасно пообедали. Экскурсия и фотосессия прошли замечательно! Все наши впечатления и эмоции только положительные и в превосходной степени! Теперь я знаю прекрасного фотографа в Париже и в на следующую фотосессию только к ней! Благодарю Анну от души за ее профессионализм, деликатность и обаяние, за отлично проведённое незабываемое время! 😇
Наталия
24 ноя 2018
Этот отзыв - еще раз спасибо замечательной Ане за встречу, яркие впечатления, фотосессию и, конечно, фотографии! Вообще я не люблю фотографироваться (вернее никогда не любила), но это был день моего читать дальше
рождения, в любимом городе, и мне хотелось как то зафиксировать настроение дня. Удивительно, как могут получиться такие гармоничные фото, если фотограф и "модель" никогда раньше не встречались и даже не разговаривали:)) Но на фото точно я настоящая, и мои эмоции, и мой Париж, и "праздник, который всегда со мной". Аня, надеюсь, до встречи, ибо у "начинающей модели":)) есть новая идея фотосессии по временам года:)). Спасибо!
Ирина
23 ноя 2018
Изначально обратились к Анне, оформив заказ еще до поездки, по нескольким причинам: понравились ее работы, выложенные на сайте, свободное владение русским языком, чтобы не упустить ни одну деталь и свободно читать дальше
себя чувствовать, и приятный стиль общения в переписке. По итогу проведенной сессии снимков можем сказать только то, что это были одни из лучших 2 часов нашего недельного пребывания в Париже! Анна невероятно комфортная в общении, излучает искренний позитив, раскрывает и раскрепощает как взмахом волшебной палочки, и как результат каждый снимок достоен звания "шедевр"! Мы никогда не думали, что так искренне будем смеяться и развлекаться не обращая внимания на камеру! Анна показала нам те места Парижа, в которые ни с экскурсией ни самостоятельно турист никогда не попадет, а именно в этих местах раскрывается "вкус" Парижа и весь его "аромат". Мы увидели Париж глазами местного жителя, а не глазами приезжего. И это только благодаря Анне!!! Мы не просто рекомендуем, мы настоятельно призываем обратиться к Анне!!! Каждый, кто ценит в жизни возможность жить и радоваться этому, останется доволен:)
А
Александр
9 ноя 2018
Мы давно мечтали о нашей поездке в Париж! Очень хотелось оставить приятные воспоминания и поэтому решили заказать фотосессию в Маре у Ани. Мы получили приятную прогулку по романтичному Маре, выпили читать дальше
вкуснейший горячий шоколад в одном из старых баров на улице 13 века и даже там, за чашечкой шоколада с круассаном, Анна не прекращала нас фотографировать, подлавливая забавные моменты) Все прошло очень легко и не навязчиво. Фотографии получились просто замечательные! И теперь наш Париж навсегда с нами!) Анна благодарим Вас за работу, вы профессионал своего дела!