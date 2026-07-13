6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Левый берег - царство бедных, умных и счастливых

Потайные полгорода в формате «исторического таблоида» с кофейно-десертными вставками
Начать знакомство с Парижем с Левого берега — значит сразу и без памяти влюбиться в этот город.

Как сделали до нас древние римляне, студенты средневековой Сорбонны, мушкетёры и «потерянное поколение» американских
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классиков. Париж есть-пошёл отсюда и, кажется, только здесь собой и остался.

На контрасте с Правым берегом, где тяжёлый люкс соседствует с забастовками, Рив-Гош — тихая и красивая резервация мыслителей, писателей, учёных и социальных утопистов.

Эта прогулка оставит вам шок-контент в голове, атмосферные фотографии в телефоне и горький привкус кофе на языке.

5
67 отзывов
Левый берег - царство бедных, умных и счастливых
Левый берег - царство бедных, умных и счастливых
Левый берег - царство бедных, умных и счастливых

Описание экскурсии

Полная смена оптики

Левый берег производит неизменный вау-эффект. Сорбонна, Пантеон, Люксембургский сад, бульвар Сен-Жермен… Париж приберегает самые красивые свои ракурсы для тех, кто решится сойти с запруженной туристами Королевской мили.

Не случайно именно на террасах Латинского квартала Хемингуэй писал самый парижский из всех парижских романов — «Праздник, который всегда с тобой». На нашем маршруте снимались «Эмили в Париже» и «Полночь в Париже», Мари Кюри изучала радиацию, Мария Медичи путала политику и любовь, Рене Декарт разрабатывал систему координат, а Дэн Браун нашёл Линию Розы.

Начало начал

— Нулевая отметка Парижа находится здесь, а не под железными ногами Эйфелевой башни.
— Рив-Гош сохранил древнейшие монументы столицы — римские термы и арену, а также самые старые улицу, дерево, кафе и церковь.
— Здесь появился один из первых университетов в мире, который обеспечивал городу статус «плавильного котла культур» в Средневековье и стал эпицентром волнений легендарного мая 1968.
— Здесь раскинулись сады, где обкатывались принципы «французского регулярного парка», а сегодня есть тренировочная пасека и «тиндер для умников».

Чувство «я наконец понял»

Левый берег — это одновременно и самый настоящий Париж, и Париж из фильмов и книг. Тут старые улочки упираются в площадь, где студенты спорят о судьбах мира под музыку шарманщика, за стеной невзрачного дома прячется местный Колизей, тихо журчат фонтаны, над пышными клумбами высятся бледные и величественные церкви, полные реликвий и тайн.

На рынке Сен-Жерменского аббатства парижане открыли для себя кофе! А мы же хотим понимать парижан изнутри. Кофе-паузы помогут вам упорядочить жареные факты, придворные сплетни и теории историков, которыми я буду делиться по принципу «горшочек не вари».

Маршрут

  • древнеримская арена Лютеции
  • Латинский квартал с пристанищами Хемингуэя, Рабле, Джойса, Паскаля и Декарта
  • Площадь Контрескарп
  • Пантеон
  • Сорбонна
  • Люксембургский сад
  • Церковь Сен-Сюльпис
  • Аббатство Сен-Жермен

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро Place Monge
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья
Дарья — ваш гид в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 1556 туристов
Я журналист, живу и работаю в Париже с 2010 года. Как положено людям моей профессии, тенденциозно отбираю факты и превратно их толкую. Жадно собираю квартальные сплетни, подпаиваю агентов по недвижимости,
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дружу с бомжами и послами и втираюсь в доверие работникам муниципалитета ради инсайдерской информации. Копаюсь во внебрачных связях королей и ищу улики громких преступлений прошлого. Злословлю, привираю, домысливаю. И главное — всю добытую информацию структурирую в роман-спектакль, который сама же разыгрываю. Переезд заставил меня вспомнить забытый навык рисования, и теперь в свободное от письма время я подрабатываю иллюстрациями для журналов и книг, делаю открытки и веду скетчинги. В России у меня вышли две книжки — «Как жить с французом?» и «Делать детей с французом». Они многих повеселили, для меня же их писать было лучшей адаптационной терапией. Ведь кто бы что ни говорил, жить в чужой стране — испытание. Я скучаю по соотечественникам и всегда искренне рада встрече с ними. Нам всегда есть о чем вместе посмеяться:)

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 67 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
67
4
3
2
1
О
Нас было 5 человек - разных возрастов, интересов и знаний - и все остались в восторге! Очень легко, остроумно, вдохновляюще - таким и хочется видеть Париж! Хотим вернуться и сходить на все остальные экскурсии Дарьи!
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O
Вы спрашиваете меня за впечатления? не спрашивайте! Купите эту экскурсию, познакомьтесь с Дарьей и потом сами поймете какие у вас впечатления!!! Восторг!!! Дарья! Спасибо!
Дарья
Дарья
Ответ организатора:
Мне повезло, что именно на вашу сплочённую и улыбчивую группу пришёлся не простой лично для меня момент. Вы вошли в
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положение, мы немного переиграли тайминг, и в итоге ваша деньрождённая поездка и радость, которую вы так очевидно испытывали от встречи друг с другом, с Парижем и со мной, поддержала меня, как настоящий спасательный круг.

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Sergei
Дарья, спасибо вам большое за экскурсию! Это было не просто интересно, а по-настоящему увлекательно — вы так живо и артистично рассказываете, что создаётся ощущение полного погружения. Очень понравилась ваша энергия, лёгкость и чувство юмора. Узнали много нового и получили огромное удовольствие. Спасибо за этот яркий и запоминающийся опыт!
Дарья
Дарья
Ответ организатора:
Спасибо, Сергей! Когда гости, особенно гости с подростками, возвращаются, это очень приятно и очень ответственно - надо не только повторить, но и усилить хорошее первое впечатление. Я рада, что справилась, и жду вас, Наталью и Таисию поскорее за следующим впечатлением!
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Татьяна
Дарья лучший гид, которых мы встречали с мужем! Нам очень повезло! Полюбили Париж заново! Обязательно приглашайте Дарью для знакомства с любой темой за которую она берётся, беспроигрышный вариант! Дарья, спасибо огромное! ❤️❤️❤️❤️❤️
Дарья лучший гид, которых мы встречали с мужем! Нам очень повезло! Полюбили Париж заново! Обязательно приглашайте
Дарья лучший гид, которых мы встречали с мужем! Нам очень повезло! Полюбили Париж заново! Обязательно приглашайте
Дарья лучший гид, которых мы встречали с мужем! Нам очень повезло! Полюбили Париж заново! Обязательно приглашайте
Дарья лучший гид, которых мы встречали с мужем! Нам очень повезло! Полюбили Париж заново! Обязательно приглашайте
Дарья лучший гид, которых мы встречали с мужем! Нам очень повезло! Полюбили Париж заново! Обязательно приглашайте
Дарья лучший гид, которых мы встречали с мужем! Нам очень повезло! Полюбили Париж заново! Обязательно приглашайте
Дарья лучший гид, которых мы встречали с мужем! Нам очень повезло! Полюбили Париж заново! Обязательно приглашайте
Дарья лучший гид, которых мы встречали с мужем! Нам очень повезло! Полюбили Париж заново! Обязательно приглашайте
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Н
Я была на экскурсии с Дарьей по левому берегу. Могу сказать, что 4 часа прошли быстро. Не незаметно – но интересно, и не утомительно.
Мне понравилось, что Дарья преподнесла развитие этой
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части Парижа в единой логической цепочке, с деталями и одновременно не перегружая информацией При следующем посещении Парижа я постараюсь найти время и пойти на экскурсию с Дарьей по другим его районам!

Я была на экскурсии с Дарьей по левому берегу. Могу сказать, что 4 часа прошли быстро. Не незаметно – но интересно, и не утомительно.
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Larisa
Очень понравилась экскурсия с Дарьей на левом берегу Парижа! Она знает историю невероятно глубоко и умеет подать материал так, что слушаешь на одном дыхании. Чувствуется её журналистский опыт и желание докопаться до правды. 4 часа пролетели незаметно, 100% рекомендуем!
Очень понравилась экскурсия с Дарьей на левом берегу Парижа! Она знает историю невероятно глубоко и умеет
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