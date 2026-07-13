6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Начать знакомство с Парижем с Левого берега — значит сразу и без памяти влюбиться в этот город.Как сделали до нас древние римляне, студенты средневековой Сорбонны, мушкетёры и «потерянное поколение» американских

классиков. Париж есть-пошёл отсюда и, кажется, только здесь собой и остался. На контрасте с Правым берегом, где тяжёлый люкс соседствует с забастовками, Рив-Гош — тихая и красивая резервация мыслителей, писателей, учёных и социальных утопистов. Эта прогулка оставит вам шок-контент в голове, атмосферные фотографии в телефоне и горький привкус кофе на языке.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Полная смена оптики

Левый берег производит неизменный вау-эффект. Сорбонна, Пантеон, Люксембургский сад, бульвар Сен-Жермен… Париж приберегает самые красивые свои ракурсы для тех, кто решится сойти с запруженной туристами Королевской мили.

Не случайно именно на террасах Латинского квартала Хемингуэй писал самый парижский из всех парижских романов — «Праздник, который всегда с тобой». На нашем маршруте снимались «Эмили в Париже» и «Полночь в Париже», Мари Кюри изучала радиацию, Мария Медичи путала политику и любовь, Рене Декарт разрабатывал систему координат, а Дэн Браун нашёл Линию Розы.

Начало начал

— Нулевая отметка Парижа находится здесь, а не под железными ногами Эйфелевой башни.

— Рив-Гош сохранил древнейшие монументы столицы — римские термы и арену, а также самые старые улицу, дерево, кафе и церковь.

— Здесь появился один из первых университетов в мире, который обеспечивал городу статус «плавильного котла культур» в Средневековье и стал эпицентром волнений легендарного мая 1968.

— Здесь раскинулись сады, где обкатывались принципы «французского регулярного парка», а сегодня есть тренировочная пасека и «тиндер для умников».

Чувство «я наконец понял»

Левый берег — это одновременно и самый настоящий Париж, и Париж из фильмов и книг. Тут старые улочки упираются в площадь, где студенты спорят о судьбах мира под музыку шарманщика, за стеной невзрачного дома прячется местный Колизей, тихо журчат фонтаны, над пышными клумбами высятся бледные и величественные церкви, полные реликвий и тайн.

На рынке Сен-Жерменского аббатства парижане открыли для себя кофе! А мы же хотим понимать парижан изнутри. Кофе-паузы помогут вам упорядочить жареные факты, придворные сплетни и теории историков, которыми я буду делиться по принципу «горшочек не вари».

Маршрут