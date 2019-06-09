6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

В любом городе, построенном на судоходной реке, берега соперничают друг с другом в красоте эпитетов, ценах на недвижимость и демографических тенденциях. В Париже дела обстоят так: Правый — берег богатых консерваторов, Левый — берег умных, но бедных социо-утопистов. О том, чем живут самые интеллектуальные кварталы столицы, мы поговорим на экскурсии. А перерывы на дегустации и кофейные паузы помогут вам прочувствовать атмосферу и упорядочить жареные факты, придворные сплетни и теории историков, которыми я буду делиться с вами по принципу «горшочек не вари».

Что вас ожидает

Жизнь Парижа в историях Левого берега

Русские туристы исторически селятся на Правом, поближе к дворцам и учреждениям. И, по правде говоря, не до конца верят в существование жизни на Левом. Туда даже не все экскурсионные автобусы заезжают, боясь застрять в старинных улочках Латинского квартала.

А между тем,

Левый берег стал застраиваться раньше Правого и сохранил древнейшие монументы столицы — древнеримские термы и арену, а также самые старые улицу, дерево, кафе и церковь.

Здесь раскинулась Сорбонна, которая обеспечивала городу статус «плавильного котла культур» в Средневековье и стала эпицентром волнений легендарного мая 1968-го, в результате которого Франция полностью обновила свои социально-политические ценности.

Здесь, в литературных кафе Сен-Жермена, выкристаллизовалась этика и эстетика послевоенного поколения, появились термины «экзистенциализм», «открытый брак» и «новая волна». На рынке Сен-Жерменского аббатства парижане открыли для себя кофе. В кафе «Прокоп», попивая этот самый кофе и заедая его петухом в вине, Вольтер писал «Философский словарь», Дидро — «Энциклопедию», Франклин — Американскую конституцию. Неподалеку доктор Гильотен придумал ключевое для французской истории приспособление — гильотину, Мари Кюри обнаружила радиацию, а Симона де Бовуар сформировала базис феминизма. А что происходило в подвалах Сен-Северена, я вам расскажу только с глазу на глаз!

Новые впечатления от города

Левый берег производит неизменный вау-эффект. Неслучайно именно в заведениях Латинского квартала Хемингуэй писал заметки, которые потом легки в основу самого симптоматического произведения о Париже — «Праздник, который всегда с тобой» (мы увидим, где он жил в это счастливое и голодное время). И эта прогулка придумана для того, чтобы эту атмосферу прочувствовать. Мы попробуем устриц и полюбуемся сырами на старинном рынке (вы представляете, как выглядит сыр «Груди монашки»?), пропустим бокальчик белого на террасе, удобной для people watching, и чашечку кофе в интеллектуальном кафе, удобном для философских бесед.

Маршрут