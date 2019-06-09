6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Жизнь Парижа в историях Левого берега Русские туристы исторически селятся на Правом, поближе к дворцам и учреждениям. И, по правде говоря, не до конца верят в существование жизни на Левом. Туда даже не все экскурсионные автобусы заезжают, боясь застрять в старинных улочках Латинского квартала.
А между тем,
Левый берег стал застраиваться раньше Правого и сохранил древнейшие монументы столицы — древнеримские термы и арену, а также самые старые улицу, дерево, кафе и церковь.
Здесь раскинулась Сорбонна, которая обеспечивала городу статус «плавильного котла культур» в Средневековье и стала эпицентром волнений легендарного мая 1968-го, в результате которого Франция полностью обновила свои социально-политические ценности.
Здесь, в литературных кафе Сен-Жермена, выкристаллизовалась этика и эстетика послевоенного поколения, появились термины «экзистенциализм», «открытый брак» и «новая волна». На рынке Сен-Жерменского аббатства парижане открыли для себя кофе. В кафе «Прокоп», попивая этот самый кофе и заедая его петухом в вине, Вольтер писал «Философский словарь», Дидро — «Энциклопедию», Франклин — Американскую конституцию. Неподалеку доктор Гильотен придумал ключевое для французской истории приспособление — гильотину, Мари Кюри обнаружила радиацию, а Симона де Бовуар сформировала базис феминизма. А что происходило в подвалах Сен-Северена, я вам расскажу только с глазу на глаз!
Новые впечатления от города Левый берег производит неизменный вау-эффект. Неслучайно именно в заведениях Латинского квартала Хемингуэй писал заметки, которые потом легки в основу самого симптоматического произведения о Париже — «Праздник, который всегда с тобой» (мы увидим, где он жил в это счастливое и голодное время). И эта прогулка придумана для того, чтобы эту атмосферу прочувствовать. Мы попробуем устриц и полюбуемся сырами на старинном рынке (вы представляете, как выглядит сыр «Груди монашки»?), пропустим бокальчик белого на террасе, удобной для people watching, и чашечку кофе в интеллектуальном кафе, удобном для философских бесед.
Маршрут
древнеримская арена Лютеции
Латинский квартал с пристанищами Хемингуэя, Верлена, Джойса, Паскаля и Декарта
Пантеон
Сорбонна
Люксембургский сад
Литературные кафе Сен-Жермена
Пешеходная улица Бюси
фонтан Сен-Мишель
джазовый квартал Сен-Северен
Сквер Вивиани (напротив Собора парижской Богоматери)
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Я журналист, живу и работаю в Париже с 2010 года. Как положено людям моей профессии, тенденциозно отбираю факты и превратно их толкую. Жадно собираю квартальные сплетни, подпаиваю агентов по недвижимости, дружу с бомжами и послами и втираюсь в доверие работникам муниципалитета ради инсайдерской информации. Копаюсь во внебрачных связях королей и ищу улики громких преступлений прошлого. Злословлю, привираю, домысливаю. И главное – всю добытую информацию структурирую в роман-спектакль, который сама же разыгрываю.
Переезд заставил меня вспомнить забытый навык рисования, и теперь в свободное от письма время я подрабатываю иллюстрациями для журналов и книг, делаю открытки и веду скетчинги.
В России у меня вышли две книжки - "Как жить с французом?" и "Делать детей с французом". Они многих повеселили, для меня же их писать было лучшей адаптационной терапией. Ведь кто бы что ни говорил, жить в чужой стране - испытание. Я скучаю по соотечественникам и всегда искренне рада встрече с ними. Нам всегда есть о чем вместе посмеяться:)
Даша, еще раз спасибо большое за чудесную экскурсию, что вы нам провели. Многочисленные интересные факты из истории Латинского квартала, красивейшие здания, знаменитые люди - в этой экскурсии было все и даже больше! Рынок со свежайшими устрицами и белым вином окончательно укрепил в нас любовь к Левому берегу! Еще раз спасибо!!!
Лёша
27 марта 2019
Дарья - это кладезь знаний с неистощаемой энергией и прекрасным чувством юмора. Мы во второй раз были в Париже и во второй раз с Дашей!!! Спасибо за эти эмоции и до новой встречи
Мария
8 ноября 2018
Я всегда заказываю индивидуальные экскурсии, когда путешествую, так что сравнивать есть с чем. Дарья - прекрасный гид! Очень понравился маршрут. Левый берег в моем представлении обрел понимание и свой неповторимый шарм. Посмотреть его, будучи в Париже, без сомнений стоит. Также мне понравилось, что Дарья не просто знает и отлично преподносит материал, а еще и с легкостью отвечает на все возникающие вопросы. Я узнала много нового и получила "пищу для размышлений" по приезде домой. Сама экскурсия прошла очень комфортно, с остановками и беседами на отвлеченные темы, когда это было необходимо. 3.5 часа прошли довольно быстро. Думаю, что когда вернусь в Париж, свяжусь с Дарьей снова:)
Евгения
29 октября 2018
Спасибо Дарье за увлекательную экскурсию! Очень ярко, живо. Прямо окунаешься в атмосферу района. У Даши замечательная речь, слушали бы и слушали! Вместо ожидаемых трёх часов, мы отгуляли аж четыре, они пролетели незаметно, на одном дыхании! Экскурсии с правильным гидом - это как маленькая жизнь - полное погружение, насыщение впечатлениями настолько что по окончанию хочется ещё сидеть, с бокалом вина или чашечкой кофе и смаковать увиденное и услышанное. Огромное спасибо!
Людмила
14 октября 2018
Прекрасная прогулка. Она не заменит обзорные экскурсии общего назначения, но отлично дополнит любой визит в париж.
Елена
21 сентября 2018
Прекрасная прогулка с прекрасной Дарьей. Интересно, позитивно. Как журналист Дарья безусловно обладает даром рассказчика. Я много раз бывала уже в Париже, но Левый берег как у большинства туристов оставался закрытой книгой. Оказалось, что это замечательный район с интересной историей и архитектурой, о которой я узнала благодаря Дарье))). Большое спасибо! Кроме того, она прекрасный человек и собеседник, обладает хорошим чувством юмора и пишет классные книги о своем опыте жизни во Франции. Очень рекомендую!
Погружение в мир нищенствующей богемы в прогулке по адресам, где зарождалось современное искусство
«Холм художников» или все-таки «Гора мученичества»? В начале ХХ века казалось, что первые невозможны без второго. Хотя Монмартр весь пронизан воспоминаниями о муках – творческих, психических и телесных, это не только не делает его гиблым местом, но напротив - придает ему демонический шарм, который и по сей день магнитом притягивает артистических натур. Проверим?
Насыщенная историческая прогулка по Левому берегу с винно-кофейно-десертными паузами
В 2014 году случилось историческое событие — Анн Идальго стала мэром Парижа. В самом посещаемом городе мира официально началось время женщин, и это идеальный момент, чтобы перелистать страницы истории, пропитанные тонким ароматом духов и сплетен. Вы убедитесь, что знаменитая доктрина cherchez la femme применима к большинству сюжетов французской истории: недаром символ страны — Марианна, гимн — Марсельеза, а национальная героиня — Жанна д’Арк.
Глубокое исследование квартала, полного несправедливо недооцененных достопримечательностей
Квартал Гобеленов - следующий в очереди на бессмертие, которую уже отстояли Монмартр, Монпарнас и Марэ. Здесь, как в заповеднике, сохранился тот притягательный, живой Париж из романов Анны Гавальды с его аперитивами на террасах, совместными огородами и добрососедскими барбекю, который ищут и не могут найти начитанные туристы.
Исследовать Перепелиный холм и найти последних коммунаров, свежие граффити и запретную любовь Ленина
Бют-о-Кай — это квартал архитектурных чудачеств. В рамках одной прогулки вы побываете в викторианской Англии и лондонском Ноттинг-Хилле, увидите маленький Эльзас, маленькую Россию, а если повезет, то и микро-Индонезию!
Создайте свой скетч-бук парижских впечатлений на вдохновляющей прогулке в компании веселой художницы
Глупость какая — покупать открытки! Да и фотоаппарат надо привыкать оставлять в гостиничном номере. Из этой поездки вы привезете альбом собственных визуальных впечатлений и так войдете во вкус, что не захотите больше довольствоваться готовыми решениями. Вы попробуете себя в роли эмблематического парижского персонажа — уличного художника: создадите свой скетч-стори-бук (от англ. «книга записок и зарисовок») в компании веселой рассказчицы со склонностью к художествам.
Покорить символ Парижа, узнать историю башни и посмотреть на столицу с лучшего ракурса
Каждый видел Эйфелеву башню хотя бы на картинках, но что мы знаем об этой архитектурной жемчужине Парижа? Сколько удивительных деталей скрыто от наших глаз, сколько историй она помнит! Вы подниметесь на смотровую площадку парижской красавицы и узнаете все её секреты: всегда ли её считали прекрасной, сколько раз пытались продать, как часто её «переодевают» и многое другое. А заодно насладитесь самым захватывающим видом на Париж и услышите главные городские легенды про достопримечательности города, окутывающие их таинственностью вот уже много столетий.
История самого романтичного кладбища Парижа и его знаменитых постояльцев
Пер-Лашез — настоящий музей под открытым небом и самая необычная достопримечательность Парижа. Место, где царят покой и умиротворение, где история оживает в лицах и судьбах. История парижских кладбищ, жизнь Франсуа де ла Шеза, могилы выдающихся людей — на нашей прогулке вы поймете, почему это место притягивает столько гостей.
Развенчать мифы и открыть секреты на экскурсии по южному Марэ с гидом-историком из Сорбонны
Работа с закрытыми государственными архивами позволила мне узнать великие парижские тайны. Я с радостью поделюсь ими на экскурсии вдоль бывшей крепостной стены Парижа. Вам предстоит развенчать мифы о Великой французской революции, узнать правду о Бастилии и услышать неизвестные сюжеты о парижанах — всё то, что не вошло в учебники по истории. А фоном для рассказов станут улицы, площади и скрытые дворики квартала Марэ.
Узнать об интригах, секретах и громких скандалах на прогулке по легендарному кварталу Парижа
Что скрывает Марэ? Вы увидите роскошные особняки, парки и скверы и услышите о взлетах и падениях ордена тамплиеров, удивительных приключениях колье Марии-Антуанетты и необычных развлечениях королевского двора. Я проведу вас неизвестными туристам тропами и расскажу об истории квартала и его современной жизни.
Ощутить романтичный дух канала, узнать его историю и насладиться французскими деликатесами
Приглашаю прогуляться вдоль канала Сен-Мартен, расположенного в 10-м округе Парижа. Я расскажу его историю и секреты и покажу самые интересные точки: шлюзы, сбрасывающие воды, уютные скверы, ажурные кованые мостики и расписанные уличными художниками стены. Рассмотрев достопримечательности канала, мы пойдем на местный рынок, где вы сможете продегустировать свежайшие морепродукты, сыры, вино, паштеты и мясные деликатесы. А я с радостью поделюсь с вами интересными фактами о французской гастрономии и привычках местных жителей.
Полюбоваться архитектурой и подняться на крышу с чудесным видом на столицу
Квартал Марэ соткан из напоминаний о Средневековье и пронизан аристократичностью, хотя жили здесь не только приближённые французского короля. Вы услышите рассказ об «аборигенах» и через него взглянете на старый район Парижа: что здесь делали масоны, министры, великий писатель и даже герой другого писателя — среди прекрасной архитектуры и жасминовых садиков? А подъём на крышу в конце экскурсии подарит поразительный вид на весь Марэ, Нотр-Дам и Эйфелеву башню.