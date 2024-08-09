Приглашаю на фотопрогулку по Парижу! Я предложу вам на выбор несколько красивых маршрутов по известным районам города. Подскажу удачные позы для фото и помогу раскрыть в вас парижанку, живущую в каждой женщине. Всё это — в душевной дружеской атмосфере.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание фото-прогулки
Перед прогулкой мы обсудим маршрут и выберем наиболее интересный для вас район: Монмартр, окрестности Лувра, мосты с видами на Эйфелеву башню или улочки Латинского квартала. Как местный житель я помогу вам погрузиться в атмосферу парижского шика и романтики. Как фотограф постараюсь подчеркнуть на снимках ваш неповторимый стиль и открыть новые грани вашей женственности.
Организационные детали
- Я помогу подобрать подходящий гардероб, даже если в вашем чемодане не предусмотрено ничего для фотосессии
- После фотосессии в тот же день вы получите 10 фотографий в WhatsApp. В течение недели — ещё 50-70 фото
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость фото-прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€320
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения — ваш гид в Париже
Провела экскурсии для 17 туристов
Профессиональный фотограф, специализируюсь на персональном брендинге, портретной фотографии. Среди моих клиентов крупные компании и владельцы частного бизнеса. Работаю как в студии, так и на выезде. В 2019-24 годах проживала в Японии. Участница выставок. Люблю путешествовать и знаю много интересных мест.Задать вопрос
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