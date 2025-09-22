Посетите шедевры Лувра, одного из самых популярных туристических направлений в мире.
Затем отправьтесь на факультативный круиз по великолепной реке Сене и полюбуйтесь знаменитыми памятниками города. Являясь крупнейшим музеем в мире, Лувр вмещает 35 000 произведений искусства в выставочное пространство площадью 73 000 квадратных метров в трех крыльях. В каждом крыле более 70 залов и выставлены обширные картины и предметы искусства.
Описание билета
Что вас ждет Посетите шедевры Лувра, одного из самых популярных туристических направлений в мире. Затем отправьтесь на факультативный круиз по великолепной реке Сене и полюбуйтесь знаменитыми памятниками города. Являясь крупнейшим музеем в мире, Лувр вмещает 35 000 произведений искусства в выставочное пространство площадью 73 000 квадратных метров в трех крыльях. В каждом крыле более 70 залов и выставлены обширные картины и предметы искусства. Посмотрите на культовую Мону Лизу, полюбуйтесь тысячами удивительных картин и прогуляйтесь среди совершенных скульптур. Забронируйте вариант с включенным аудиогидом и улучшите свои впечатления и понимание представленных произведений. После посещения Лувра совершите факультативный 1-часовой круиз по Сене. Посмотрите больше культовых памятников Парижа, таких как Институт Франции, Эйфелева башня, Нотр-Дам, Консьержери, Музей Орсе, Отель де Виль и многое другое. На борту вы получите бесплатный доступ к аудиогиду на английском языке, который поможет вам узнать больше о богатой истории, связанной с каждым памятником. Важная информация: Возьмите с собой • Паспорт или удостоверение личности • Комфортная обувь Запрещено • Домашние животные • Чемоданы и большие сумки Примите во внимание • Это не экскурсия • Возможно, придется подождать на контроле безопасности. В высокий сезон это ожидание может составлять до 20 минут • Обратите внимание, что в дождливую или неблагоприятные погодные условия, а также по соображениям безопасности время ожидания на контрольно-пропускных пунктах Лувра может быть больше обычного • Доступно для инвалидных колясок • В музей не допускаются предметы размером более 55x35x20 см.
Лувр открывается в 9:00. Последний вход в 16:00 по понедельникам, четвергам, субботам и воскресеньям и до 20:00 по пятницам • Музей закрыт по вторникам, а также 1 января, 1 мая и 25 декабря • Из-за занятости Лувра время вашего входа может быть на 1 час раньше или позже запрошенного вами • Ваш билет на круиз (если выбрана соответствующая опция) может быть использован в другой день, но ваш билет в Лувр должен быть использован в запланированную дату тура • Еда и напитки за пределами музея запрещены.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Музей Лувр
- Сена
- Дом Инвалидов
- Музей Орсе
- Остров Сите
- Собор Парижской Богоматери
- Отель-де-Виль
- Площадь Согласия
- Большой дворец
Что включено
- Вход в Лувр
- Билет на круиз по Сене (если выбрана соответствующая опция)
- Аудиогид (английский) по круизу
Что не входит в цену
- Советы
- Встреча в отеле и высадка в отеле
- Трансферы между Лувром и речным круизом
Место начала и завершения?
Rue de Rivoli, 75001 Paris, France
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 дня
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты на борт, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
- Возьмите с собой
- Паспорт или удостоверение личности
- Комфортная обувь
- Запрещено
- Домашние животные
- Чемоданы и большие сумки
- Примите во внимание
- Это не экскурсия
- Возможно, придется подождать на контроле безопасности. В высокий сезон это ожидание может составлять до 20 минут
- Обратите внимание, что в дождливую или неблагоприятные погодные условия, а также по соображениям безопасности время ожидания на контрольно-пропускных пунктах Лувра может быть больше обычного
- Доступно для инвалидных колясок
- В музей не допускаются предметы размером более 55x35x20 см
- Лувр открывается в 9:00. Последний вход в 16:00 по понедельникам, четвергам, субботам и воскресеньям и до 20:00 по пятницам
- Музей закрыт по вторникам, а также 1 января, 1 мая и 25 декабря
- Из-за занятости Лувра время вашего входа может быть на 1 час раньше или позже запрошенного вами
- Ваш билет на круиз (если выбрана соответствующая опция) может быть использован в другой день, но ваш билет в Лувр должен быть использован в запланированную дату тура
- Еда и напитки за пределами музея запрещены
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
3
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анастасия
22 сен 2025
Билеты на экскурсию пришли в день экскурчии(за 3 часа до нее)
Ссылка на аудиогид пришла во время нашей прогулку по музею! После огромного количества звонков от нас(в чатах ни кто не
И
Ирина
25 июн 2025
K
Karyna
14 июн 2025
Обманывают людей на деньги 👎👎👎
Д
Дмитрий
29 апр 2025
Входит в следующие категории Парижа
