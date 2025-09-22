Описание билета

Что вас ждет Посетите шедевры Лувра, одного из самых популярных туристических направлений в мире. Затем отправьтесь на факультативный круиз по великолепной реке Сене и полюбуйтесь знаменитыми памятниками города. Являясь крупнейшим музеем в мире, Лувр вмещает 35 000 произведений искусства в выставочное пространство площадью 73 000 квадратных метров в трех крыльях. В каждом крыле более 70 залов и выставлены обширные картины и предметы искусства. Посмотрите на культовую Мону Лизу, полюбуйтесь тысячами удивительных картин и прогуляйтесь среди совершенных скульптур. Забронируйте вариант с включенным аудиогидом и улучшите свои впечатления и понимание представленных произведений. После посещения Лувра совершите факультативный 1-часовой круиз по Сене. Посмотрите больше культовых памятников Парижа, таких как Институт Франции, Эйфелева башня, Нотр-Дам, Консьержери, Музей Орсе, Отель де Виль и многое другое. На борту вы получите бесплатный доступ к аудиогиду на английском языке, который поможет вам узнать больше о богатой истории, связанной с каждым памятником. Важная информация: Возьмите с собой • Паспорт или удостоверение личности • Комфортная обувь Запрещено • Домашние животные • Чемоданы и большие сумки Примите во внимание • Это не экскурсия • Возможно, придется подождать на контроле безопасности. В высокий сезон это ожидание может составлять до 20 минут • Обратите внимание, что в дождливую или неблагоприятные погодные условия, а также по соображениям безопасности время ожидания на контрольно-пропускных пунктах Лувра может быть больше обычного • Доступно для инвалидных колясок • В музей не допускаются предметы размером более 55x35x20 см.

Лувр открывается в 9:00. Последний вход в 16:00 по понедельникам, четвергам, субботам и воскресеньям и до 20:00 по пятницам • Музей закрыт по вторникам, а также 1 января, 1 мая и 25 декабря • Из-за занятости Лувра время вашего входа может быть на 1 час раньше или позже запрошенного вами • Ваш билет на круиз (если выбрана соответствующая опция) может быть использован в другой день, но ваш билет в Лувр должен быть использован в запланированную дату тура • Еда и напитки за пределами музея запрещены.