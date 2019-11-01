6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Череда «самостей»

Кроме всемирно известной шпалерной мануфактуры, сделавшей фамилию Гобеленов именем нарицательным, в одноименном квартале много всего «самого»: самый старый замок в черте города, самый первый жилой небоскреб, самая киногеничная площадь, самый амбициозный архитектурный проект, самая короткая в Париже улица… Кстати, само слово «Париж» впервые было найдено археологами именно здесь, при раскопках одного из некрополей.

Захватывающая история тайной реки

Заключенная в парижское подземелье речка Бьевра – фетиш историков, археологов и диггеров. Вокруг нее множатся легенды, а по линии, прочерченной ее руслом на карте столицы, исторически выстраиваются ателье художников и ремесленников. Мы исследуем тот его кусочек, который облюбовали для себя красильщики тканей, прачки, кожевники и… вышедшие в тираж цирковые артисты. Мы вспомним «дворы чудес», подземные часовни, развеселые кабаре и диковинные профессии, исчезнувшие в анналах Истории.

Разнообразие архитектурных стилей

Классическая османновская застройка здесь соседствует с редкими образчиками пережившей Османна готики и с конструктивизмом, так и не ставшим популярным в Городе Неслучившегося Завтра.

Благостная атмосфера

Гобелены облюбовала интеллектуальная элита города – семьи ученых, писателей, исследователей, докторов, учителей, профессоров Сорбонны. Здесь в чести левые настроения, подчеркнутая толерантность и идеи «детей-цветов». В каждом доме обязательно есть художник, а во внутренних двориках слышна классическая музыка. В кафе надо быть готовым поддержать разговор о Парижской Коммуне с седовласым историком, скучающим за киром, а также нелишним будет уметь порассуждать об архитектуре и вакцинации в станах Африки.

Гид-энтузиаст

Я пытливый искатель и дотошный исследователь городских мифов. Для меня подготовка к экскурсии – это не сбор дат и имен, а написание сценария, переплетение сюжетов и лепка персонажей. А уж в моем районе я знаю каждую пядь. Прогуляйтесь со мной по этим симпатичным местам, и вы удивитесь, какие секреты хранятся в обычных, на первый взгляд, жилых районах.

Маршрут

Примечательно, что в Дни культурного наследия, когда все потайные уголки города открыты для посещения, гобеленцы редко покидают свой квартал – в нем одном так много интересного и загадочного, что хватит на годы изучения. А то, что названия местных достопримечательностей вам пока незнакомы, – так это часть плана по обереганию квартала от наплыва туристов.

Площадь Италии

Кабаре мадам Грегуар

Сквер Рене Легаль – “Обезьяний остров”

Мануфактура Гобеленов

Замок Белой Королевы

Самая короткая улица Парижа

Особняк голливудской звезды (тсс!)

Кому подходит экскурсия

Всем, кто уже бывал в Париже и хочет углубить знакомство. Тем, кто присматривается к новому месту жительства. Тем, кто затеял серьезное погружение в Париж.