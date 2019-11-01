6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Глубокое исследование квартала, полного несправедливо недооцененных достопримечательностей

Дарья
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Дарья – ваш гид
Квартал Гобеленов - следующий в очереди на бессмертие, которую уже отстояли Монмартр, Монпарнас и Марэ.

Здесь, как в заповеднике, сохранился тот притягательный, живой Париж из романов Анны Гавальды с его аперитивами на террасах, совместными огородами и добрососедскими барбекю, который ищут и не могут найти начитанные туристы.
От 78 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча в районе метро Гобелены
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У этой экскурсии6 отзывов
4.83
Гобелены: воспоминания об исчезнувшей реке
Гобелены: воспоминания об исчезнувшей реке

Что вас ожидает

Череда «самостей»
Кроме всемирно известной шпалерной мануфактуры, сделавшей фамилию Гобеленов именем нарицательным, в одноименном квартале много всего «самого»: самый старый замок в черте города, самый первый жилой небоскреб, самая киногеничная площадь, самый амбициозный архитектурный проект, самая короткая в Париже улица… Кстати, само слово «Париж» впервые было найдено археологами именно здесь, при раскопках одного из некрополей.

Захватывающая история тайной реки
Заключенная в парижское подземелье речка Бьевра – фетиш историков, археологов и диггеров. Вокруг нее множатся легенды, а по линии, прочерченной ее руслом на карте столицы, исторически выстраиваются ателье художников и ремесленников. Мы исследуем тот его кусочек, который облюбовали для себя красильщики тканей, прачки, кожевники и… вышедшие в тираж цирковые артисты. Мы вспомним «дворы чудес», подземные часовни, развеселые кабаре и диковинные профессии, исчезнувшие в анналах Истории.

Разнообразие архитектурных стилей
Классическая османновская застройка здесь соседствует с редкими образчиками пережившей Османна готики и с конструктивизмом, так и не ставшим популярным в Городе Неслучившегося Завтра.

Благостная атмосфера
Гобелены облюбовала интеллектуальная элита города – семьи ученых, писателей, исследователей, докторов, учителей, профессоров Сорбонны. Здесь в чести левые настроения, подчеркнутая толерантность и идеи «детей-цветов». В каждом доме обязательно есть художник, а во внутренних двориках слышна классическая музыка. В кафе надо быть готовым поддержать разговор о Парижской Коммуне с седовласым историком, скучающим за киром, а также нелишним будет уметь порассуждать об архитектуре и вакцинации в станах Африки.

Гид-энтузиаст
Я пытливый искатель и дотошный исследователь городских мифов. Для меня подготовка к экскурсии – это не сбор дат и имен, а написание сценария, переплетение сюжетов и лепка персонажей. А уж в моем районе я знаю каждую пядь. Прогуляйтесь со мной по этим симпатичным местам, и вы удивитесь, какие секреты хранятся в обычных, на первый взгляд, жилых районах.

Маршрут

Примечательно, что в Дни культурного наследия, когда все потайные уголки города открыты для посещения, гобеленцы редко покидают свой квартал – в нем одном так много интересного и загадочного, что хватит на годы изучения. А то, что названия местных достопримечательностей вам пока незнакомы, – так это часть плана по обереганию квартала от наплыва туристов.

  • Площадь Италии
  • Кабаре мадам Грегуар
  • Сквер Рене Легаль – “Обезьяний остров”
  • Мануфактура Гобеленов
  • Замок Белой Королевы
  • Самая короткая улица Парижа
  • Особняк голливудской звезды (тсс!)

Кому подходит экскурсия

Всем, кто уже бывал в Париже и хочет углубить знакомство. Тем, кто присматривается к новому месту жительства. Тем, кто затеял серьезное погружение в Париж.

Организационные детали

Уточнение по стоимости

  • Бесплатно для детей до 14 лет.
  • По желанию в экскурсию также может быть включен «рисовальный модуль» – тогда это будет прогулка, совмещенная с городским скетчингом (преимущественно архитектура). Это, правда, удлинит ее время и увеличит стоимость. Подробности – при переписке.

Дополнительные расходы: в пределах экскурсии нет. Но имейте в виду, что на нашем пути будет замечательное кафе-кондитерская, булочная с лучшими рулетами с изюмом и отличный ресторан, где можно пообедать.

Гобелены: воспоминания об исчезнувшей реке
Гобелены: воспоминания об исчезнувшей реке
Гобелены: воспоминания об исчезнувшей реке
Гобелены: воспоминания об исчезнувшей реке
Гобелены: воспоминания об исчезнувшей реке

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в районе метро Гобелены.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Дарья
Дарья
Я журналист, живу и работаю в Париже с 2010 года. Как положено людям моей профессии, тенденциозно отбираю факты и превратно их толкую. Жадно собираю квартальные сплетни, подпаиваю агентов по недвижимости, дружу с бомжами и послами и втираюсь в доверие работникам муниципалитета ради инсайдерской информации. Копаюсь во внебрачных связях королей и ищу улики громких преступлений прошлого. Злословлю, привираю, домысливаю. И главное – всю добытую информацию структурирую в роман-спектакль, который сама же разыгрываю. Переезд заставил меня вспомнить забытый навык рисования, и теперь в свободное от письма время я подрабатываю иллюстрациями для журналов и книг, делаю открытки и веду скетчинги. В России у меня вышли две книжки - "Как жить с французом?" и "Делать детей с французом". Они многих повеселили, для меня же их писать было лучшей адаптационной терапией. Ведь кто бы что ни говорил, жить в чужой стране - испытание. Я скучаю по соотечественникам и всегда искренне рада встрече с ними. Нам всегда есть о чем вместе посмеяться:)
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6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

1 ноября 2019
Отличная экскурсия по району, о котором пока не говорят с придыханием - Ах, Париж, Латинский квартал, Маре, Монмартр! нужное подчеркнуть (Тут полагается закатить глаза и предаться воспоминаниям на пару секунд)
Ключевое слово - пока, и в это верится, учитывая энтузиазм и задор Дарьи.
Район, где шпалеры стали гобеленами. (Многие ли знают, что Гобелен это фамилия?)
Район, где в 60-х впервые архитекторы сказали решительное "нет" наследию барона Османа.
Район, который ярко описан в новелле об "Анжелике - Королеве ангелов".
Район, в котором есть улица шире своей длинны.
Район - который стоит посетить пока здесь не стало настолько же заполонено туристами, как выше упомянутых локациях.
Рекомендуем.
Были вчетвером с годовалым исследователем в коляске и 12 летней барышней - Дарья поддерживала комфортный темп, дала возможность самому юному покинуть экипаж и размяться.
18 марта 2019
Замечательная экскурсия! Даже холодный ветер и дождь не смогли испортить впечатление от этой прогулки, да даже правильнее сказать, путешествия во времени, поскольку Даша так увлекательно погрузила нас в удивительную атмосферу этого района, переплетая основные вехи его исторического прошлого и реального настоящего, что время пролетело незаметно. Даша - потрясающий рассказчик, умело чувствующий настрой своих спутников, умеющий подать информацию с интересного ракурса, и помимо этого, очень приятный собеседник и обаятельный человек, готовый ответить на все вопросы, даже не относящиеся к теме экскурсии. Это была душевная (несмотря на непогоду!) прогулка по любимому городу с интересным, эрудированным и обаятельным человеком, разделяющим эту любовь!
3 февраля 2019
Спасибо большое Дарье за экскурсию. Отлично провели время в районе Гобеленов, узнали много интересных подробностей и мелочей,ответы получили на все интересующие вопросы
15 декабря 2018
Новый, интересный маршрут. Умная, обаятельная,интеллигентная Дарья провела экскурсию на высшем уровне. Всем рекомендуем. Незнакомая информация. Теперь один квартал Парижа благодаря Дарье , мы знаем почти досконально😃 . Будем знакомиться дальше...🤝
Дарина
30 сентября 2018
Даша — прекрасный гид. Она четко держит генеральное направление в повествовании, но при этом учитывает интересы и особенности туриста. Она умеет преподнести историю места, разбавляя рассказ забавными моментами и интересными замечаниями о сегодняшних реалиях по маршруту. Получается прекрасный, динамичный, живой рассказ. Мы заказывали прогулку и скетч -это была супер идея)) для тех, кто не первый раз в городе и немного устал от повторяющизся фото и ракурсов — скетч — расчудесная альтернатва зафиксировать настроение и воспоминания. Благодарим ещё раз Дарью и надеемся на новые встречи!
6 мая 2018
Все было хорошо,очень понравилось.

Дарья проводит ещё 6 экскурсий

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