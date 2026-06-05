6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Здесь, как в заповеднике, сохранился тот притягательный Париж из романов Анны Гавальды, — который ищут и не могут найти начитанные туристы — с родительскими собраниями на террасах кафе, общественными огородами и барбекю на День Соседей.
Описание экскурсии
Череда «самостей»
Кроме всемирно известной шпалерной мануфактуры, сделавшей фамилию Гобеленов именем нарицательным, в одноимённом квартале много всего «самого»: самый старый замок в черте города, самый первый жилой небоскреб, самая киногеничная площадь, самый скромный архитектурный проект самого амбициозного архитектора, самый короткий в Париже проспект… Кстати, само слово «Париж» впервые было найдено археологами именно здесь, при раскопках одного из некрополей.
Захватывающая история тайной реки
Заключённая под землю речка Бьевра — фетиш историков, археологов и диггеров. По линии, прочерченной ее руслом на карте столицы, исторически располагались грязные производства. А кто говорит «грязные производства», подразумевает «мрачные легенды»! Мы исследуем тот её кусочек, который облюбовали для себя красильщики тканей, прачки, кожевники и… вышедшие в тираж цирковые артисты. Мы вспомним «дворы чудес», требушные, часовни, жутковатый «летний снег», развесёлые кабаре и диковинные профессии, исчезнувшие в анналах Истории.
Разнообразие архитектурных стилей
Классическая османновская застройка здесь соседствует с редкими образчиками пережившей Османна готики и с конструктивизмом, так и не ставшим популярным в Городе Неслучившегося Завтра.
Благостная атмосфера
Гобелены облюбовала интеллектуальная элита города — семьи ученых, писателей, исследователей, докторов, учителей, профессоров Сорбонны. В каждом доме есть свой художник и писатель, из открытых окон доносятся звуки фортепьяно и отголоски политических дебатов. Классическая оосманновская застройка здесь соседствует с редкими образчиками пережившей Османна готики и с конструктивизмом, так и не ставшим популярным в Городе Неслучившегося Завтра.
Гид-энтузиаст
Я пытливый искатель и дотошный исследователь городских мифов. Для меня подготовка к экскурсии — это не сбор дат и имен, а написание сценария, переплетение сюжетов и лепка персонажей. А уж в моем районе я знаю каждую пядь!
Примечательно, что в Дни культурного наследия, когда все потайные уголки города открыты для посещения, гобеленцы редко покидают свой квартал — в нём одном так много интересного и загадочного, что хватит на годы изучения. А то, что названия местных достопримечательностей вам пока незнакомы, — так это часть плана по обереганию Гобеленов от наплыва туристов.
На прогулке мы, кроме прочего:
- увидим мэрию, регистрировавшую мифические браки
- пройдёмся по следам Гюго, собиравшего прототипы для «Отверженных»
- узнаем «грязный секрет» успеха Жана Гобелена
- запишем рецепт сведения трудновыводимых пятен из 16 века
- посочувствуем жильцам Замка Белой Королевы
- полюбуемся синергией Огюста Родена и Ренцо Пьяно
- сфотографируем особняк голливудской звезды (тсс!)
Кому подходит экскурсия
Тем, кто уже бывал в Париже и хочет углубить знакомство. Тем, кто присматривается к новому месту жительства. Тем, кто затеял серьёзное погружение в Париж.
Организационные детали
- Уточнение по стоимости: бесплатно для детей до 12 лет
- Дополнительные расходы: в пределах экскурсии нет. Но имейте в виду, что наш путь начнётся и закончится у замечательных кондитерских, где можно взять булочку с кофе на вынос
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
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Отзывы и рейтинг
Дарья - местный житель, знающий тут каждый камень, уникальный эрудированный гид.
Спасибо!
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