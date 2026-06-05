6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Гобелены, воспоминание об исчезнувшей реке

Глубокое исследование квартала, где родились красные нити, парижские небоскрёбы и само слово «Париж»
Квартал Гобеленов — следующий в очереди на бессмертие, которую уже отстояли Монмартр, Монпарнас и Марэ.

Здесь, как в заповеднике, сохранился тот притягательный Париж из романов Анны Гавальды, — который ищут и не могут найти начитанные туристы — с родительскими собраниями на террасах кафе, общественными огородами и барбекю на День Соседей.
5
18 отзывов
Гобелены, воспоминание об исчезнувшей реке
Гобелены, воспоминание об исчезнувшей реке
Гобелены, воспоминание об исчезнувшей реке

Описание экскурсии

Череда «самостей»

Кроме всемирно известной шпалерной мануфактуры, сделавшей фамилию Гобеленов именем нарицательным, в одноимённом квартале много всего «самого»: самый старый замок в черте города, самый первый жилой небоскреб, самая киногеничная площадь, самый скромный архитектурный проект самого амбициозного архитектора, самый короткий в Париже проспект… Кстати, само слово «Париж» впервые было найдено археологами именно здесь, при раскопках одного из некрополей.

Захватывающая история тайной реки

Заключённая под землю речка Бьевра — фетиш историков, археологов и диггеров. По линии, прочерченной ее руслом на карте столицы, исторически располагались грязные производства. А кто говорит «грязные производства», подразумевает «мрачные легенды»! Мы исследуем тот её кусочек, который облюбовали для себя красильщики тканей, прачки, кожевники и… вышедшие в тираж цирковые артисты. Мы вспомним «дворы чудес», требушные, часовни, жутковатый «летний снег», развесёлые кабаре и диковинные профессии, исчезнувшие в анналах Истории.

Разнообразие архитектурных стилей

Классическая османновская застройка здесь соседствует с редкими образчиками пережившей Османна готики и с конструктивизмом, так и не ставшим популярным в Городе Неслучившегося Завтра.

Благостная атмосфера

Гобелены облюбовала интеллектуальная элита города — семьи ученых, писателей, исследователей, докторов, учителей, профессоров Сорбонны. В каждом доме есть свой художник и писатель, из открытых окон доносятся звуки фортепьяно и отголоски политических дебатов. Классическая оосманновская застройка здесь соседствует с редкими образчиками пережившей Османна готики и с конструктивизмом, так и не ставшим популярным в Городе Неслучившегося Завтра.

Гид-энтузиаст

Я пытливый искатель и дотошный исследователь городских мифов. Для меня подготовка к экскурсии — это не сбор дат и имен, а написание сценария, переплетение сюжетов и лепка персонажей. А уж в моем районе я знаю каждую пядь!

Примечательно, что в Дни культурного наследия, когда все потайные уголки города открыты для посещения, гобеленцы редко покидают свой квартал — в нём одном так много интересного и загадочного, что хватит на годы изучения. А то, что названия местных достопримечательностей вам пока незнакомы, — так это часть плана по обереганию Гобеленов от наплыва туристов.

На прогулке мы, кроме прочего:

  • увидим мэрию, регистрировавшую мифические браки
  • пройдёмся по следам Гюго, собиравшего прототипы для «Отверженных»
  • узнаем «грязный секрет» успеха Жана Гобелена
  • запишем рецепт сведения трудновыводимых пятен из 16 века
  • посочувствуем жильцам Замка Белой Королевы
  • полюбуемся синергией Огюста Родена и Ренцо Пьяно
  • сфотографируем особняк голливудской звезды (тсс!)

Кому подходит экскурсия

Тем, кто уже бывал в Париже и хочет углубить знакомство. Тем, кто присматривается к новому месту жительства. Тем, кто затеял серьёзное погружение в Париж.

Организационные детали

  • Уточнение по стоимости: бесплатно для детей до 12 лет
  • Дополнительные расходы: в пределах экскурсии нет. Но имейте в виду, что наш путь начнётся и закончится у замечательных кондитерских, где можно взять булочку с кофе на вынос

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе станции метро «Гобелены»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья
Дарья — ваш гид в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 1556 туристов
Я журналист, живу и работаю в Париже с 2010 года. Как положено людям моей профессии, тенденциозно отбираю факты и превратно их толкую. Жадно собираю квартальные сплетни, подпаиваю агентов по недвижимости,
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дружу с бомжами и послами и втираюсь в доверие работникам муниципалитета ради инсайдерской информации. Копаюсь во внебрачных связях королей и ищу улики громких преступлений прошлого. Злословлю, привираю, домысливаю. И главное — всю добытую информацию структурирую в роман-спектакль, который сама же разыгрываю. Переезд заставил меня вспомнить забытый навык рисования, и теперь в свободное от письма время я подрабатываю иллюстрациями для журналов и книг, делаю открытки и веду скетчинги. В России у меня вышли две книжки — «Как жить с французом?» и «Делать детей с французом». Они многих повеселили, для меня же их писать было лучшей адаптационной терапией. Ведь кто бы что ни говорил, жить в чужой стране — испытание. Я скучаю по соотечественникам и всегда искренне рада встрече с ними. Нам всегда есть о чем вместе посмеяться:)

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 18 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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3
2
1
Вера
Отличная экскурия по району. Дарья, как всегда, на высоте.
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Н
Удивительный тур по не самому туристическому и потому еще более интересному району Парижа.
Дарья - местный житель, знающий тут каждый камень, уникальный эрудированный гид.
Спасибо!
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М
Не первый раз в Париже. Задача была прогуляться точечно и узнать новую и интересную информацию. Так оно и получилось. Дарья прекрасный рассказчик.
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А
Отличная экскурсия по району, о котором пока не говорят с придыханием - Ах, Париж, Латинский квартал, Маре, Монмартр! нужное подчеркнуть (Тут полагается закатить глаза и предаться воспоминаниям на пару секунд)
Ключевое
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слово - пока, и в это верится, учитывая энтузиазм и задор Дарьи.
Район, где шпалеры стали гобеленами. (Многие ли знают, что Гобелен это фамилия?)
Район, где в 60-х впервые архитекторы сказали решительное "нет" наследию барона Османа.
Район, который ярко описан в новелле об "Анжелике - Королеве ангелов".
Район, в котором есть улица шире своей длинны.
Район - который стоит посетить пока здесь не стало настолько же заполонено туристами, как выше упомянутых локациях.
Рекомендуем.
Были вчетвером с годовалым исследователем в коляске и 12 летней барышней - Дарья поддерживала комфортный темп, дала возможность самому юному покинуть экипаж и размяться.

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О
Замечательная экскурсия! Даже холодный ветер и дождь не смогли испортить впечатление от этой прогулки, да даже правильнее сказать, путешествия во времени, поскольку Даша так увлекательно погрузила нас в удивительную атмосферу
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этого района, переплетая основные вехи его исторического прошлого и реального настоящего, что время пролетело незаметно. Даша - потрясающий рассказчик, умело чувствующий настрой своих спутников, умеющий подать информацию с интересного ракурса, и помимо этого, очень приятный собеседник и обаятельный человек, готовый ответить на все вопросы, даже не относящиеся к теме экскурсии. Это была душевная (несмотря на непогоду!) прогулка по любимому городу с интересным, эрудированным и обаятельным человеком, разделяющим эту любовь!

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Дарина
Даша — прекрасный гид. Она четко держит генеральное направление в повествовании, но при этом учитывает интересы и особенности туриста. Она умеет преподнести историю места, разбавляя рассказ забавными моментами и интересными
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замечаниями о сегодняшних реалиях по маршруту. Получается прекрасный, динамичный, живой рассказ. Мы заказывали прогулку и скетч -это была супер идея)) для тех, кто не первый раз в городе и немного устал от повторяющизся фото и ракурсов — скетч — расчудесная альтернатва зафиксировать настроение и воспоминания. Благодарим ещё раз Дарью и надеемся на новые встречи!

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