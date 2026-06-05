6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Квартал Гобеленов — следующий в очереди на бессмертие, которую уже отстояли Монмартр, Монпарнас и Марэ. Здесь, как в заповеднике, сохранился тот притягательный Париж из романов Анны Гавальды, — который ищут и не могут найти начитанные туристы — с родительскими собраниями на террасах кафе, общественными огородами и барбекю на День Соседей.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Череда «самостей»

Кроме всемирно известной шпалерной мануфактуры, сделавшей фамилию Гобеленов именем нарицательным, в одноимённом квартале много всего «самого»: самый старый замок в черте города, самый первый жилой небоскреб, самая киногеничная площадь, самый скромный архитектурный проект самого амбициозного архитектора, самый короткий в Париже проспект… Кстати, само слово «Париж» впервые было найдено археологами именно здесь, при раскопках одного из некрополей.

Захватывающая история тайной реки

Заключённая под землю речка Бьевра — фетиш историков, археологов и диггеров. По линии, прочерченной ее руслом на карте столицы, исторически располагались грязные производства. А кто говорит «грязные производства», подразумевает «мрачные легенды»! Мы исследуем тот её кусочек, который облюбовали для себя красильщики тканей, прачки, кожевники и… вышедшие в тираж цирковые артисты. Мы вспомним «дворы чудес», требушные, часовни, жутковатый «летний снег», развесёлые кабаре и диковинные профессии, исчезнувшие в анналах Истории.

Разнообразие архитектурных стилей

Классическая османновская застройка здесь соседствует с редкими образчиками пережившей Османна готики и с конструктивизмом, так и не ставшим популярным в Городе Неслучившегося Завтра.

Благостная атмосфера

Гобелены облюбовала интеллектуальная элита города — семьи ученых, писателей, исследователей, докторов, учителей, профессоров Сорбонны. В каждом доме есть свой художник и писатель, из открытых окон доносятся звуки фортепьяно и отголоски политических дебатов. Классическая оосманновская застройка здесь соседствует с редкими образчиками пережившей Османна готики и с конструктивизмом, так и не ставшим популярным в Городе Неслучившегося Завтра.

Гид-энтузиаст

Я пытливый искатель и дотошный исследователь городских мифов. Для меня подготовка к экскурсии — это не сбор дат и имен, а написание сценария, переплетение сюжетов и лепка персонажей. А уж в моем районе я знаю каждую пядь!

Примечательно, что в Дни культурного наследия, когда все потайные уголки города открыты для посещения, гобеленцы редко покидают свой квартал — в нём одном так много интересного и загадочного, что хватит на годы изучения. А то, что названия местных достопримечательностей вам пока незнакомы, — так это часть плана по обереганию Гобеленов от наплыва туристов.

На прогулке мы, кроме прочего:

увидим мэрию, регистрировавшую мифические браки

пройдёмся по следам Гюго, собиравшего прототипы для «Отверженных»

узнаем «грязный секрет» успеха Жана Гобелена

запишем рецепт сведения трудновыводимых пятен из 16 века

посочувствуем жильцам Замка Белой Королевы

полюбуемся синергией Огюста Родена и Ренцо Пьяно

сфотографируем особняк голливудской звезды (тсс!)

Кому подходит экскурсия

Тем, кто уже бывал в Париже и хочет углубить знакомство. Тем, кто присматривается к новому месту жительства. Тем, кто затеял серьёзное погружение в Париж.

Организационные детали