Монмартр с пикником: богемная прогулка

Познакомиться с самым поэтичным и романтичным районом Парижа и устроить атмосферный пикник
Монмартр недостаточно узнать — его нужно почувствовать.

Эта прогулка позволит вам ощутить шарм, артистический характер и неподражаемую атмосферу самого живописного района Парижа.

Мы пройдём по следам Моне и Ренуара, увидим знаменитые мельницы, насладимся панорамой у собора Сакре-Кёр. А дополнит впечатления пикник в стиле французской богемы.
1 отзыв
Описание экскурсии

Атмосфера настоящего Парижа. Мы встретимся на площади Анвер: оценим контрасты Парижа и немного поговорим о 18 округе, пройдём по улочке сувениров и ресторанчиков. Увидим знаменитую карусель (какие получатся фото!) и насладимся дивными панорамами — ведь именно с холма Монмартр открывается один красивейших видов на Париж.

Архитектурные нотки. На вершине холма посетим роскошный неовизантийский собор Сакре-Кёр. А на извилистых улочках встретим одну их старейших церквей Парижа, Сен-Пьер 12 века. Здесь посмотрим на статую Святого Дионисия: я расскажу, как его имя связано с зарождением Монмартра.

Следы импрессионистов. Не забывайте, что мы в районе, где в 19 веке творили гении французского импрессионизма: Моне, Ренуар, Пикассо и другие мастера. Погуляем по знаменитой площади художников, где до сих пор витает богемный дух. Увидим статую «Человек, проходящий сквозь стену» и сфотографируемся с легендарными мельницами.

Французский пикник — изюминка нашей прогулки. Что за богемный Монмартр без вина, каштанов, сыров и традиционных колбасок! Для перекуса выберем романтичный уголок района, чтобы завершить нашу встречу на утонченной и вкусной ноте.

Организационные детали

  • Монмартр находится на холме: мы совершим подъём на высоту 105 метров. Конечно, будем останавливаться и не спешить, но удобная обувь не помешает
  • Лёгкий пикник входит в стоимость экскурсии
  • После экскурсии можно остаться у подножья Монмартра на вкусный обед или ужин: я подскажу хороший ресторан

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У входа в метро Anvers
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аннемари
Аннемари — ваш гид в Париже
Провела экскурсии для 459 туристов
Франция — это земля красоты и радости, изысканного шарма и богатейшей истории. Каждый человек открывает её для себя по-своему: влюбляясь с первой встречи или постепенно, как с интересной книгой, —
страничка за страничкой. Меня зовут Аннемари. Я искусствовед и дипломированный специалист истории и культуры Франции. Уже 15 лет работаю профессиональным экскурсоводом. Буду рада помочь вам прочувствовать дух Франции и восхититься этой страной, ведь в этом и есть цель хорошего гида. До скорой встречи!

Отзывы и рейтинг

Основано на 1 отзыве
Ю
Юлия
27 окт 2025
Очень интересная и атмосферная экскурсия! АннаМари замечательный экскурсовод, завладела вниманием и взрослых и детей) А пикник-это чудесное дополнение к такой замечательной прогулке по чудесному Монмартру🤗

