Монмартр недостаточно узнать — его нужно почувствовать. Эта прогулка позволит вам ощутить шарм, артистический характер и неподражаемую атмосферу самого живописного района Парижа. Мы пройдём по следам Моне и Ренуара, увидим знаменитые мельницы, насладимся панорамой у собора Сакре-Кёр. А дополнит впечатления пикник в стиле французской богемы.

Описание экскурсии

Атмосфера настоящего Парижа. Мы встретимся на площади Анвер: оценим контрасты Парижа и немного поговорим о 18 округе, пройдём по улочке сувениров и ресторанчиков. Увидим знаменитую карусель (какие получатся фото!) и насладимся дивными панорамами — ведь именно с холма Монмартр открывается один красивейших видов на Париж.

Архитектурные нотки. На вершине холма посетим роскошный неовизантийский собор Сакре-Кёр. А на извилистых улочках встретим одну их старейших церквей Парижа, Сен-Пьер 12 века. Здесь посмотрим на статую Святого Дионисия: я расскажу, как его имя связано с зарождением Монмартра.

Следы импрессионистов. Не забывайте, что мы в районе, где в 19 веке творили гении французского импрессионизма: Моне, Ренуар, Пикассо и другие мастера. Погуляем по знаменитой площади художников, где до сих пор витает богемный дух. Увидим статую «Человек, проходящий сквозь стену» и сфотографируемся с легендарными мельницами.

Французский пикник — изюминка нашей прогулки. Что за богемный Монмартр без вина, каштанов, сыров и традиционных колбасок! Для перекуса выберем романтичный уголок района, чтобы завершить нашу встречу на утонченной и вкусной ноте.

