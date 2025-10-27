Атмосфера настоящего Парижа. Мы встретимся на площади Анвер: оценим контрасты Парижа и немного поговорим о 18 округе, пройдём по улочке сувениров и ресторанчиков. Увидим знаменитую карусель (какие получатся фото!) и насладимся дивными панорамами — ведь именно с холма Монмартр открывается один красивейших видов на Париж.
Архитектурные нотки. На вершине холма посетим роскошный неовизантийский собор Сакре-Кёр. А на извилистых улочках встретим одну их старейших церквей Парижа, Сен-Пьер 12 века. Здесь посмотрим на статую Святого Дионисия: я расскажу, как его имя связано с зарождением Монмартра.
Следы импрессионистов. Не забывайте, что мы в районе, где в 19 веке творили гении французского импрессионизма: Моне, Ренуар, Пикассо и другие мастера. Погуляем по знаменитой площади художников, где до сих пор витает богемный дух. Увидим статую «Человек, проходящий сквозь стену» и сфотографируемся с легендарными мельницами.
Французский пикник — изюминка нашей прогулки. Что за богемный Монмартр без вина, каштанов, сыров и традиционных колбасок! Для перекуса выберем романтичный уголок района, чтобы завершить нашу встречу на утонченной и вкусной ноте.
Организационные детали
Монмартр находится на холме: мы совершим подъём на высоту 105 метров. Конечно, будем останавливаться и не спешить, но удобная обувь не помешает
Лёгкий пикник входит в стоимость экскурсии
После экскурсии можно остаться у подножья Монмартра на вкусный обед или ужин: я подскажу хороший ресторан
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аннемари — ваш гид в Париже
Провела экскурсии для 459 туристов
Франция — это земля красоты и радости, изысканного шарма и богатейшей истории. Каждый человек открывает её для себя по-своему: влюбляясь с первой встречи или постепенно, как с интересной книгой, — читать дальше
страничка за страничкой.
Меня зовут Аннемари. Я искусствовед и дипломированный специалист истории и культуры Франции. Уже 15 лет работаю профессиональным экскурсоводом. Буду рада помочь вам прочувствовать дух Франции и восхититься этой страной, ведь в этом и есть цель хорошего гида.
До скорой встречи!
Ю
Юлия
27 окт 2025
Очень интересная и атмосферная экскурсия! АннаМари замечательный экскурсовод, завладела вниманием и взрослых и детей) А пикник-это чудесное дополнение к такой замечательной прогулке по чудесному Монмартру🤗