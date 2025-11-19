Монмартр самая высокая точка Парижа, один из наиболее живописных и любопытных кварталов.
Каждый художник, от самого знаменитого до малоизвестного, оставил на Монмартре след своей жизни, своего творчества.
На вершине Монмартрского холма величественно возвышается базилика Сакре-Кёр, что означаетХрам Священного Сердца.
Описание экскурсииНевероятной красоты открывается отсюда вид на город и его окрестности на много километров вокруг. Маленькая площадь Тертр — это площадь художников. Пусть нарисуют ваш портрет — это стало уже хорошей традицией. Маленькие домики, ресторанчики, узкие улицы. Деревенька в городе! Монмартр был присоединён к Парижу лишь в 1890 году. И тут сохранились виноградники, мельницы, тихие дворики. И свои загадки — например, памятник «Проходящему сквозь стены». Недалеко, на улице Корто, стоят старейшие дома Монмартра. В одном из них, под №12, жил Ренуар, Сюзанна Валадон — знаменитые художники. А вот и ресторан Бонн Франкет, здесь часто встречались Сезанн, Модильяни, Тулуз-Лотрек, Моне, Золя. А Ван Гог и вовсе запечатлел это место. Монмартр весь XIX век слыл меккой богемного мира. А как не посетить кафе, где работала Амели? Как не посидеть в скверике у стены, где на всех языках написано «Я люблю тебя»? Спускаемся вниз с холма, чтобы увидеть ещё одну мельницу Парижа — знаменитое кабаре «Мулен Руж». Вот уже более 120-ти лет здесь публика восторгается канканом! После представления можно прогуляться до площади Пигаль и увидеть представительниц древнейшей профессии. Но это уже подножие Монмартра. Всё самое интересное осталось наверху.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Монмартр
- Площадь Тертр
- Улица Корто
- Кабаре «Мулен Руж»
- Площадь Пигаль
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию с гидом.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
