Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Монмартр самая высокая точка Парижа, один из наиболее живописных и любопытных кварталов.



Каждый художник, от самого знаменитого до малоизвестного, оставил на Монмартре след своей жизни, своего творчества.



На вершине Монмартрского холма величественно возвышается базилика Сакре-Кёр, что означаетХрам Священного Сердца.

Ольга Ваш гид в Париже Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 2 часа Размер группы 1-6 человек Как проходит Пешком Когда По согласованию с гидом. €150 за экскурсию Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии Невероятной красоты открывается отсюда вид на город и его окрестности на много километров вокруг. Маленькая площадь Тертр — это площадь художников. Пусть нарисуют ваш портрет — это стало уже хорошей традицией. Маленькие домики, ресторанчики, узкие улицы. Деревенька в городе! Монмартр был присоединён к Парижу лишь в 1890 году. И тут сохранились виноградники, мельницы, тихие дворики. И свои загадки — например, памятник «Проходящему сквозь стены». Недалеко, на улице Корто, стоят старейшие дома Монмартра. В одном из них, под №12, жил Ренуар, Сюзанна Валадон — знаменитые художники. А вот и ресторан Бонн Франкет, здесь часто встречались Сезанн, Модильяни, Тулуз-Лотрек, Моне, Золя. А Ван Гог и вовсе запечатлел это место. Монмартр весь XIX век слыл меккой богемного мира. А как не посетить кафе, где работала Амели? Как не посидеть в скверике у стены, где на всех языках написано «Я люблю тебя»? Спускаемся вниз с холма, чтобы увидеть ещё одну мельницу Парижа — знаменитое кабаре «Мулен Руж». Вот уже более 120-ти лет здесь публика восторгается канканом! После представления можно прогуляться до площади Пигаль и увидеть представительниц древнейшей профессии. Но это уже подножие Монмартра. Всё самое интересное осталось наверху.

По согласованию с гидом. Выбрать дату