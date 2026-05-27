Вас ждёт дорога в мир вдохновения великого импрессиониста.
Мы доставим вас из столицы Франции в Нормандию, где вы прогуляетесь по знаменитым садам с цветочными аллеями, увидите японский мостик и пруд с кувшинками, которые стали основой самых известных полотен художника. А по пути заедем на винокурню, где вы сможете продегустировать кальвадос.
Описание трансфер
Обратите внимание: программа не экскурсионная, это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.
По желанию по пути можем остановиться на традиционной нормандской винокурне, где вы познакомитесь с процессом производства и продегустируете кальвадос. Это делает поездку не только художественным, но и гастрономическим погружением в атмосферу Нормандии.
Организационные детали
- Трансфер проходит на автомобиле с просторным салоном и откидными сидениями, например, Tesla 2025 г. в. или Mersedes Benz Vans 2024 г. в. . Детские кресла предоставим под запрос
- В салоне для вас есть питьевая вода, Wi-Fi и возможность зарядить телефон
- Дегустация входит в стоимость трансфера
- По предварительной договорённости поможем вам с покупкой входных билетов в усадьбу
- Время ожидания на локации — 2–2,5 ч
- С вами будет один из наших водителей с профессиональным стажем от 15 лет
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 295 туристов
Наша компания, основанная в 2018 году, специализируется на организации экскурсий в Париже, Версале, Фонтенбло, Нормандии, Долине Луары, Шампани и Эльзасе. Мы также предлагаем сопровождение в Диснейленд в Париже. Наши гиды имеют
