Погрузитесь в мир кофейной иллюстрации в Париже. Этот мастер-класс не требует опыта и подходит для всех возрастов. В уютной кофейне участники создадут 4-5 уникальных рисунков с помощью настоящего кофе. Все материалы предоставляются, а результат гарантирован. Прекрасная возможность для творчества и общения в непринужденной обстановке. Забронируйте место и откройте для себя новый способ самовыражения
5 причин купить этот мастер-класс
- 🎨 Создание уникальных иллюстраций
- ☕ Атмосфера парижской кофейни
- 👨👩👧👦 Подходит для всех возрастов
- 🖌️ Все материалы включены
- 🎁 Возможность подарить готовые работы
Что можно увидеть
- Кофейни
Описание мастер-класса
Для участия в мастер-классе опыт совсем не нужен. Я даю уроки кофейной иллюстрации взрослым и детям. Мы встретимся в одной из парижских кофеен, выпьем вкусного кофе или шоколада и через час занятия вы сделаете 4-5 рисунков с помощью настоящего кофе, которые можно сразу поставить в рамку, повесить на стену или подарить друзьям.
Все материалы я предоставлю, от вас нужно только желание попробовать что-нибудь новенькое. Результат гарантирую!
Организационные детали
Возможны дополнительные расходы в кофейне.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость мастер-класса
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|€80
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 368 туристов
Меня зовут Анна, я профессиональный фотограф и художник-иллюстратор, снимаю для международных изданий и рисую с помощью кофе, делаю книги и выставки. Живу в этом волшебном городе 18 лет. Сейчас готовлю
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Я осталась в полном восторге и от идеи, и от подачи материала, и от самой Анны. Очень легко, непринужденно, с байками и шуточками-прибауточками от Анны я создала свои первые рисунки
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Д
Здравствуйте!
Если Вы хотите качественно и вкусно провести время в Парижском стиле - Вам на этот мастер - класс!
Мне было интересно знакомиться с Парижем через рисунок.
Отдохнуть от очередей в Лувр под дождем в приятной дружественной атмосфере. Качественно, профессионально Анна научмла создавать шедевры за час. Благодарю Анну и благодарю Компанию❤️🙏
Если Вы хотите качественно и вкусно провести время в Парижском стиле - Вам на этот мастер - класс!
Мне было интересно знакомиться с Парижем через рисунок.
Отдохнуть от очередей в Лувр под дождем в приятной дружественной атмосфере. Качественно, профессионально Анна научмла создавать шедевры за час. Благодарю Анну и благодарю Компанию❤️🙏
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