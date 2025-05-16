Погрузитесь в мир кофейной иллюстрации в Париже. Этот мастер-класс не требует опыта и подходит для всех возрастов. В уютной кофейне участники создадут 4-5 уникальных рисунков с помощью настоящего кофе. Все материалы предоставляются, а результат гарантирован. Прекрасная возможность для творчества и общения в непринужденной обстановке. Забронируйте место и откройте для себя новый способ самовыражения

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание мастер-класса

Для участия в мастер-классе опыт совсем не нужен. Я даю уроки кофейной иллюстрации взрослым и детям. Мы встретимся в одной из парижских кофеен, выпьем вкусного кофе или шоколада и через час занятия вы сделаете 4-5 рисунков с помощью настоящего кофе, которые можно сразу поставить в рамку, повесить на стену или подарить друзьям.

Все материалы я предоставлю, от вас нужно только желание попробовать что-нибудь новенькое. Результат гарантирую!

Организационные детали

Возможны дополнительные расходы в кофейне.