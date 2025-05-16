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Кофейная иллюстрация

Увлекательный мастер-класс в Париже, где каждый сможет создать уникальные кофейные иллюстрации. Подходит для взрослых и детей. Присоединяйтесь
Погрузитесь в мир кофейной иллюстрации в Париже. Этот мастер-класс не требует опыта и подходит для всех возрастов. В уютной кофейне участники создадут 4-5 уникальных рисунков с помощью настоящего кофе. Все материалы предоставляются, а результат гарантирован. Прекрасная возможность для творчества и общения в непринужденной обстановке. Забронируйте место и откройте для себя новый способ самовыражения
5
2 отзыва

5 причин купить этот мастер-класс

  • 🎨 Создание уникальных иллюстраций
  • ☕ Атмосфера парижской кофейни
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всех возрастов
  • 🖌️ Все материалы включены
  • 🎁 Возможность подарить готовые работы
Кофейная иллюстрация
Кофейная иллюстрация
Кофейная иллюстрация

Что можно увидеть

  • Кофейни

Описание мастер-класса

Для участия в мастер-классе опыт совсем не нужен. Я даю уроки кофейной иллюстрации взрослым и детям. Мы встретимся в одной из парижских кофеен, выпьем вкусного кофе или шоколада и через час занятия вы сделаете 4-5 рисунков с помощью настоящего кофе, которые можно сразу поставить в рамку, повесить на стену или подарить друзьям.

Все материалы я предоставлю, от вас нужно только желание попробовать что-нибудь новенькое. Результат гарантирую!

Организационные детали

Возможны дополнительные расходы в кофейне.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость мастер-класса

ТарифСтоимость
Участник€80
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — ваш гид в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 368 туристов
Меня зовут Анна, я профессиональный фотограф и художник-иллюстратор, снимаю для международных изданий и рисую с помощью кофе, делаю книги и выставки. Живу в этом волшебном городе 18 лет. Сейчас готовлю
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к изданию уже третий иллюстрированный с помощью кофе гид по лучшим кофейням Парижа! Очень люблю делиться своими находками и рассказывать легенды и истории любимого города, так что скучно не будет! Обещаю!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Юлия
Я осталась в полном восторге и от идеи, и от подачи материала, и от самой Анны. Очень легко, непринужденно, с байками и шуточками-прибауточками от Анны я создала свои первые рисунки
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с помощью кофе. Мне было крайне приятно работать в такой поддерживающей и теплой атмосфере, я была просто очарована всем действом! Такой вдохновляющий час, так меня меня порадовавший! Практически сразу же купила себе домой банку растворимого кофе и уже создала целую кофейную серию из собственных узоров. =)

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Д
Здравствуйте!
Если Вы хотите качественно и вкусно провести время в Парижском стиле - Вам на этот мастер - класс!
Мне было интересно знакомиться с Парижем через рисунок.
Отдохнуть от очередей в Лувр под дождем в приятной дружественной атмосфере. Качественно, профессионально Анна научмла создавать шедевры за час. Благодарю Анну и благодарю Компанию❤️🙏
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