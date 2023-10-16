Поучаствовать в оригинальном мастер-классе в одной из уютных парижских кофеен
Вы любите кофе? А рисовать? А пробовали рисовать с помощью кофе? Это увлекательное занятие, доступное практически везде и всегда.
Я необычный художник-иллюстратор и уже издала два арт-гида по лучшим кофейням города — это первые книги о кофе и Париже, иллюстрированные с помощью настоящего кофе! Приходите — я покажу, как превратить ежедневный ритуал в творчество.
Я необычный художник-иллюстратор и уже издала два арт-гида по лучшим кофейням города — это первые книги о кофе и Париже, иллюстрированные с помощью настоящего кофе! Приходите — я покажу, как превратить ежедневный ритуал в творчество.
Ближайшие даты:
16
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Для участия в мастер-классе опыт совсем не нужен. Я даю уроки кофейной иллюстрации взрослым и детям. Мы встретимся в одной из парижских кофеен, выпьем вкусного кофе или шоколада и через час занятия вы сделаете 4-5 рисунков с помощью настоящего кофе, которые можно сразу поставить в рамку, повесить на стену или подарить друзьям.
Все материалы я предоставлю, от вас нужно только желание попробовать что-нибудь новенькое. Результат гарантирую!
Организационные детали
Возможны дополнительные расходы в кофейне.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Anna — ваш гид в Париже
Провёл экскурсии для 278 туристов
Меня зовут Анна, я профессиональный фотограф и художник-иллюстратор, снимаю для международных изданий и рисую с помощью кофе, делаю книги и выставки. Живу в этом волшебном городе 18 лет. Сейчас готовлю к изданию уже третий иллюстрированный с помощью кофе гид по лучшим кофейням Парижа! Очень люблю делиться своими находками и рассказывать легенды и истории любимого города, так что скучно не будет! Обещаю!
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