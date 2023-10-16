Кофейная иллюстрация

Поучаствовать в оригинальном мастер-классе в одной из уютных парижских кофеен

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Вы любите кофе? А рисовать? А пробовали рисовать с помощью кофе? Это увлекательное занятие, доступное практически везде и всегда.

Я необычный художник-иллюстратор и уже издала два арт-гида по лучшим кофейням города — это первые книги о кофе и Париже, иллюстрированные с помощью настоящего кофе! Приходите — я покажу, как превратить ежедневный ритуал в творчество.
Кофейная иллюстрация
Кофейная иллюстрация
Кофейная иллюстрация
Кофейная иллюстрация
Кофейная иллюстрация
Кофейная иллюстрация
Кофейная иллюстрация
Кофейная иллюстрация
Кофейная иллюстрация
Кофейная иллюстрация
Кофейная иллюстрация
Кофейная иллюстрация
Кофейная иллюстрация
Кофейная иллюстрация
Кофейная иллюстрация
Ближайшие даты:
16
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Для участия в мастер-классе опыт совсем не нужен. Я даю уроки кофейной иллюстрации взрослым и детям. Мы встретимся в одной из парижских кофеен, выпьем вкусного кофе или шоколада и через час занятия вы сделаете 4-5 рисунков с помощью настоящего кофе, которые можно сразу поставить в рамку, повесить на стену или подарить друзьям.

Все материалы я предоставлю, от вас нужно только желание попробовать что-нибудь новенькое. Результат гарантирую!

Организационные детали

Возможны дополнительные расходы в кофейне.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Необычные
Летние
В помещении

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