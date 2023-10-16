Вы любите кофе? А рисовать? А пробовали рисовать с помощью кофе? Это увлекательное занятие, доступное практически везде и всегда. Я необычный художник-иллюстратор и уже издала два арт-гида по лучшим кофейням города — это первые книги о кофе и Париже, иллюстрированные с помощью настоящего кофе! Приходите — я покажу, как превратить ежедневный ритуал в творчество.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Для участия в мастер-классе опыт совсем не нужен. Я даю уроки кофейной иллюстрации взрослым и детям. Мы встретимся в одной из парижских кофеен, выпьем вкусного кофе или шоколада и через час занятия вы сделаете 4-5 рисунков с помощью настоящего кофе, которые можно сразу поставить в рамку, повесить на стену или подарить друзьям.

Все материалы я предоставлю, от вас нужно только желание попробовать что-нибудь новенькое. Результат гарантирую!

Организационные детали

Возможны дополнительные расходы в кофейне.